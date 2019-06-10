Происшествия
«Полковник-миллиардер» Захарченко получил 13 лет колонииРБК 09:56
Пресненский суд Москвы приговорил офицера МВД Дмитрия Захарченко к 13 годам колонии и штрафу 117 млн руб. по делу о получении взяток и воспрепятствовании расследованию. Такое решение вынесла судья Елена Абрамова, передает корреспондент РБК.
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Полковнику-«миллиардеру» Захарченко дали 13 лет за скидочную карту ресторана
Московский Комсомолец10:52
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