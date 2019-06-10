Происшествия

«Полковник-миллиардер» Захарченко получил 13 лет колонииРБК 09:56

Пресненский суд Москвы приговорил офицера МВД Дмитрия Захарченко к 13 годам колонии и штрафу 117 млн руб. по делу о получении взяток и воспрепятствовании расследованию. Такое решение вынесла судья Елена Абрамова, передает корреспондент РБК.
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Что произошло за день: понедельник, 10 июня

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ТАСС10:30

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РИА Новости09:55

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Телеканал 360°11:07

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Эхо Москвы10:31

Полковник Захарченко доставлен в суд для вынесения приговора

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