Политика

Политологи составили рейтинг устойчивости губернаторовГазета.Ru вчера в 17:04

Эксперты "Минченко Консалтинг" составили рейтинг устойчивости губернаторов. По мнению политологов, шесть новых временно исполняющих обязанности глав регионов не могут похвастаться "высоким качеством политменеджмента", что сулит им проблемы на выборах в сентябре.
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Рейтинг устойчивости губернаторов заподозрили в ангажированности

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Политологи назвали регионы, губернаторам которых грозит отставка. Один — уральский

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Отставка грозит 10 губернаторам, полномочия которых истекают в 2020 году

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РБКвчера в 17:00

Губернатор Куйвашев снова в зоне риска: регион сотрясают конфликты

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Врио главы Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил, что ведомство не нашло ни одной попытки вмешательства в парламентские выборы со стороны РФ.
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Псковичи жалуются на большие очереди к специалистам Работу детской стоматологии в Пскове проверят по поручению областных властей.
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Проблемы из-за санкций возникли у «Газпром нефти» в Казахстане

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В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора

Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
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Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, который заявил, что ВСУ могут мгновенно уничтожить Крымский мост, передает RT.
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Рост промпроизводства в РФ в июне ускорился до 3,3%, превысив ожидания

Рост промпроизводства в сфере добычи полезных ископаемых в июне замедлился до 2,3% в годовом выражении с 2,8% в мае (за полугодие рост на 4%).
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