Политика
Политологи составили рейтинг устойчивости губернаторовГазета.Ru вчера в 17:04
Эксперты "Минченко Консалтинг" составили рейтинг устойчивости губернаторов. По мнению политологов, шесть новых временно исполняющих обязанности глав регионов не могут похвастаться "высоким качеством политменеджмента", что сулит им проблемы на выборах в сентябре.
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 10:52, Вашингтон
Политика
СБУ не нашла ни одной попытки вмешательства в выборы со стороны России
Врио главы Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил, что ведомство не нашло ни одной попытки вмешательства в парламентские выборы со стороны РФ.
Обновлено в 09:52
Политика
На Украине вступил в силу закон о государственном языке
С сегодняшнего дня на Украине вступил в силу закон о государственном языке.
Обновлено в 03:06
Происшествия
Арест Шишкана взорвал криминальный мир: под угрозой воровской общак
Арест Олега Медведева (известного как Шишкан и Олег Раменский), который, как предполагается, является одним из самых влиятельных российских криминальных «авторитетов», вызвал серьёзную обеспокоенность в преступных кругах.
Обновлено в 09:20
Экономика
«Новапорт» инвестирует в аэропорт Воронежа 5 млрд рублей
В 2018 году пассажиропоток аэропорта составил 770 тыс. человек (рост год к году на 28%), это 37-е место среди аэропортов РФ.
Обновлено в 07:12
Экономика
Ассоциация пчеловодов оценила ущерб от гибели пчел в триллион рублей
Ущерб от массовой гибели пчел в нескольких регионах России может составить более 1 трлн руб. Об этом заявил журналистам президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, завкафедрой пчеловодства Тимирязевской сельхозакадемии Альфир Маннапов, передает "Интерфакс".
Обновлено в 07:26
Армия и оружие
ВВС США собрались защитить «Зону 51» от штурма
Обновлено в 01:31
Происшествия
В Росгвардии объяснили, почему бойцы не обязаны представляться
В Росгвардии объяснили, почему сотрудники ведомства не обязаны представлять при обращении к гражданам.
Обновлено в 10:25
Происшествия
Ликвидатор аварии на ЧАЭС посмотрел «Чернобыль» и покончил с собой
Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Нагашибай Жусупов из казахстанского города Актобе покончил с собой.
Обновлено в 06:16
Происшествия
Поклонник Instagram-блогерши убил ее и опубликовал фото преступления
По данным полиции, мужчина напал на девушку с ножом и перерезал ей горло, после чего опубликовал фотографии убитой в Instagram и в чате поклонников блогерши в приложении Discord.
Обновлено в 04:07
Здоровье
Глава Псковской области поручил проверить работу детской стоматологии
Псковичи жалуются на большие очереди к специалистам Работу детской стоматологии в Пскове проверят по поручению областных властей.
Обновлено в 07:25
Политика
Проблемы из-за санкций возникли у «Газпром нефти» в Казахстане
Причиной прекращения отношений между компаниями «АрселорМиттал Темиртау» и ТОО «Ник-Ойл» послужили санкции ЕС и Украины.
Обновлено вчера в 22:25
ЖКХ
В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора
Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51
Наука
Для лечения рака молочной железы предложен метод замораживания клеток
Обновлено вчера в 17:11
Происшествия
В Москве произошло массовое отравление едой из автоматов
Обновлено в 08:38
Шоу-бизнес
Дети Галкина, Пугачевой и Николаева вместе отдыхают в Юрмале
Игорь Николаев разместил совместную фотографию со своей дочерью Вероникой и наследниками Аллы Пугачевой и Максима Галкина.
Обновлено вчера в 12:10
Футбол
«Вест Хэм» согласовал трансфер форварда «Айнтрахта»
25-летний футболист подпишет контракт с лондонским "Вест Хэмом", рапортует пресс-служба франкфуртского клуба.
Обновлено в 05:43
Политика
В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров
Комментируя предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.
Обновлено в 05:37
Армия и оружие
В Госдуме ответили на слова Украины об уничтожении Крымского моста
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, который заявил, что ВСУ могут мгновенно уничтожить Крымский мост, передает RT.
Обновлено в 05:44
Экономика
Рост промпроизводства в РФ в июне ускорился до 3,3%, превысив ожидания
Рост промпроизводства в сфере добычи полезных ископаемых в июне замедлился до 2,3% в годовом выражении с 2,8% в мае (за полугодие рост на 4%).
Обновлено в 09:40
Общество
МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве
Обновлено в 08:52
Футбол
Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи»
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).
Обновлено в 07:06
Политика
Иран обвинили в захвате танкера ОАЭ
Танкер, принадлежащий ОАЭ, предположительно, захватили иранские военные, сообщила в твиттере корреспондент CNN Барбара Старр со ссылкой на свои источники в американской разведке.
Обновлено в 09:39
Авто
Nissan представил обновленный Skyline
Компания Nissan представила рестайлинговый седан Skyline, предназначенный для японского рынка.
Обновлено в 07:23
Политика
Суд Амстердама отложил решение по «Скифскому золоту»
Апелляционный суд Амстердама запросил дополнительную информацию по вопросам "скифского золота" и отложил вынесение решения, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:51
Общество
Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты
Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Пожар на Балтийском судостроительном заводе в Петербурге ликвидирован
Пожарные ликвидировали возгорание на Балтийском судостроительном заводе в Петербурге, сообщили ТАСС в городском управлении МЧС.
Обновлено в 09:43
Авто
УАЗ опубликовал первое фото «Патриота» с «автоматом»
Представители отечественного автопроизводителя УАЗ разместили в Сети первый фотоснимок внедорожника «Патриот», оснащенного АКП.
Обновлено в 05:53