Политика

Политологи составили рейтинг глав регионов РоссииТагилСити.ру 00:26

«Минченко консалтинг» составил рейтинг новых глав регионов с худшим политическим менеджментом. Согласно данным экспертов, худший политический менеджмент из 16 врио глав регионов России — у глав Калмыкии Бату Хасикова и Алтая Олега Хорохордина.
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Политологи назвали новых глав регионов с худшим политическим менеджментом

Главы Алтая и Калмыкии получили низшую оценку Слабейший политический менеджмент среди 16 врио губернаторов — у глав Калмыкии Бату Хасикова и Алтая Олега Хорохордина. К такому выводу пришли политологи из коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».
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Мэр Тбилиси отреагировал на слова Путина об истории Грузии

Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что президент России Владимир Путин предоставил населению «неверную информацию», рассказывая о взаимоотношениях Грузии с Южной Осетией и Абхазией в первые годы революции 1917 года.
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Бату Хасиков
Российский политик. Временно исполняющий обязанности главы Республики Калмыкия с 20 марта 2019 года. Спортсмен-кикбоксер, многократный чемпион мира среди профессионалов.
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