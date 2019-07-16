Политика
Политологи составили рейтинг глав регионов РоссииТагилСити.ру 00:26
«Минченко консалтинг» составил рейтинг новых глав регионов с худшим политическим менеджментом. Согласно данным экспертов, худший политический менеджмент из 16 врио глав регионов России — у глав Калмыкии Бату Хасикова и Алтая Олега Хорохордина.
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Главы Алтая и Калмыкии получили низшую оценку Слабейший политический менеджмент среди 16 врио губернаторов — у глав Калмыкии Бату Хасикова и Алтая Олега Хорохордина. К такому выводу пришли политологи из коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».РБКвчера в 17:00
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