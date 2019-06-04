Политика

Политологи сообщили об изменениях в «ближнем круге» ПутинаРБК вчера в 17:00

Кто входит в ближний круг Путина В докладе говорится о произошедшей за последние несколько лет ротации в "Политбюро 2.0". Например, заметно усилились позиции секретаря Совета Безопасности Николая Патрушева.
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Политологи отметили изменения в окружении Путина

News.ruвчера в 21:36

Путинское «Политбюро 2.0» может не пережить новых вызовов

Ведомостивчера в 17:53

Политологи заметили изменения в ближнем круге Владимира Путина

Эхо Москвывчера в 20:07

«Политбюро 2.0 и антиистеблишментная волна»: транзит власти в России натолкнулся на большую проблему

Новый Деньвчера в 17:01

Политологи рассказали о росте влияния старых друзей Путина

Дождьвчера в 17:00

Политологи сообщили об изменениях в «ближнем круге» Путина

РБКвчера в 17:00

Политологи оценили изменения в «ближнем круге» Путина

Московский Комсомолецвчера в 20:41
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
Экономика

Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России

Всемирный Банк (ВБ) сообщил о рекордном росте экономики России в 2018 году.
Обновлено вчера в 18:40
Здоровье

Эксперты назвали самые полезные ягоды

Обновлено вчера в 22:36
Общество

Кейт Миддлтон появилась на приеме с орденом

Герцогиня Кэтрин, по мнению присутствовавших на приеме в Букингемском дворце гостей, стала самой яркой звездой мероприятия.
Обновлено вчера в 09:30
Армия и оружие

Украинские силовики вплотную подобрались к границе РФ

Обновлено вчера в 09:19
Общество

ФСБ заинтересовалась победителями исторического конкурса

Учителей и школьников спрашивают, как распространяется информация о конкурсе, требуют предоставить работы участников всех лет, а также настойчиво рекомендуют прекратить сотрудничество с «Мемориалом», который является организатором мероприятия.
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия

Бари Алибасова госпитализировали

Обновлено вчера в 14:58
Происшествия

На Шиесе после столкновений с ОМОНом задержали семерых активистов

Семерых противников строительства мусорного полигона в Шиесе (Аргангельская область) задержали после столкновения с ОМОНом.
Обновлено вчера в 08:19
Шоу-бизнес

Победительница «Битвы экстрасенсов» оказалась мужчиной

Обновлено вчера в 09:29
Культура

BadComedian объяснил опасность его поражения в суде

Видеоблогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, не планирует удалять свой ролик по требованию кинокомпании Kinodanz.
Обновлено вчера в 10:28
Политика

Захарова оценила стратегию Зеленского по «возвращению Крыма»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью НСН прокомментировала информацию о подготовке командой президента Украины Владимира Зеленского стратегии по "возвращению Крыма".
Обновлено вчера в 21:51
Гаджеты

Смартфон Vivo Y12: четыре камеры, АКБ на 5000 мАч и чип Helio P22

Обновлено вчера в 16:01
Происшествия

Подозреваемого в убийстве спецназовца привезли в СК

Обновлено вчера в 01:00
Культура

Юлия Меньшова начинает новый проект на Первом канале

Известная ведущая Юлия Меньшова начинает новый проект на Первом канале.
Обновлено вчера в 05:58
Политика

В арсенале России может появиться кое-что поважнее нефти

В России, Австралии, Малайзии, да и в самих США, в Калифорнии, ведется добыча и открываются новые производства по их переработке.
Обновлено вчера в 19:54
Происшествия

Арест экс-директора клиники Мешалкина Караськова не состоялся

В среду, 5 июня, заседание суда по избранию меры пресечения для бывшего директора клиники Мешалкина Александра Караськова не состоялось.
Обновлено вчера в 23:26
Экономика

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота из-за отсутствия выплат по кредитам.
Обновлено вчера в 16:07
Армия и оружие

В США заявили о «небезопасном» перехвате Су-35 американского самолета

Обновлено вчера в 22:34
Транспорт

Проблемы с багажом в «Шереметьево» вызваны нехваткой грузчиков

«Шереметьево» испытывает острый дефицит грузчиков и просто не успевает обрабатывать багаж, рассказали «Ведомостям» сотрудники трех авиакомпаний, летающих в этот аэропорт.
Обновлено 03 июня в 15:23
Шоу-бизнес

Садальский отчитал Познера за интервью с Галкиным

Актер Станислав Садальский раскритиковал беседу телеведущего Владимира Познера с шоуменом Максимом Галкиным.
Обновлено вчера в 07:34
Общество

Во Владивостоке суд рассмотрит дело о нарушении правил вылова косаток

Фрунзенский районный суд Владивостока начал рассмотрение дела о нарушении правил рыболовства представителями компании «Белый кит», которые отлавливали трех косаток в бухте Средней.
Обновлено вчера в 08:28
Общество

Минюст предложил ввести новый вид алиментов

Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено вчера в 14:00
Футбол

Витсель: «Надеюсь, Азар перейдет в „Реал“»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель надеется, что хавбек «Челси» Эден Азар перейдет в «Реал» этим летом.
Обновлено вчера в 17:46
Общество

Синоптики предупредили красноярцев о ночных заморозках

Красноярцам пообещали ночные заморозки до минус двух градусов.
Обновлено вчера в 22:21
Происшествия

В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы

30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено вчера в 05:13
Политика

Савченко рассказала об ошибке, из-за которой Украина потеряет Донбасс

Украина потеряет Донбасс в случае реализации курса на вступление в ЕС и НАТО, заявила депутат Верховной рады Надежда Савченко.
Обновлено вчера в 22:59
Здоровье

Российских родителей призвали не кормить детей макаронами и сосисками

Член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Ольга Шарапова призвала российских родителей не кормить детей сосисками, мучными изделиями, в частности макаронами, а также сладостями.
Обновлено вчера в 11:08
Шоу-бизнес

Ани Лорак уволила всю свою команду и сократила гастрольный график

Артистку не устраивают финансовые схемы, по которым работал Михаил Успенский. Кроме того, Ани Лорак сократила гастрольный график.
Обновлено вчера в 08:02
Авто

Глобальный кроссовер Kia Seltos представят в июне

Компания Kia анонсировала премьеру глобальной версии нового компактного паркетника Seltos. Автомобиль полностью готов к дебюту.
Обновлено вчера в 00:14
Общество

17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах

В Нидерландах 17-летняя девушка по имени Ноа Потховен прибегла к эвтаназии, которая является легальной на территории страны.
Обновлено вчера в 14:24
Происшествия

Резонансное убийство в подмосковном Путилково – как результат «социально-безответственной политики» властей

Громкое убийство в подмосковном Путилково бывшего спецназовца Никиты Белянкина является следствием «социальной политики» региональных властей, допустивших отсутствие экстренных служб и другой необходимой для населения инфраструктуры в населенном пункте.
Обновлено вчера в 07:16
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Геннадий Тимченко
Российский предприниматель
Российский предприниматель, общественный деятель. Владелец частной инвестиционной группы Volga Group, специализирующейся на инвестициях в энергетические, транспортные и инфраструктурные активы. Председатель Экономического совета Франко-российской торгово-промышленной палаты. Председатель Российско-китайского делового совета.
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Николай Платонович Патрушев
Российский политик
Российский государственный деятель. Директор ФСБ России, Секретарь Совета безопасности Российской Федерации с 12 мая 2008 года. Генерал армии. Герой Российской Федерации. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
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