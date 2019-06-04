Политика
Политологи сообщили об изменениях в «ближнем круге» ПутинаРБК вчера в 17:00
Кто входит в ближний круг Путина В докладе говорится о произошедшей за последние несколько лет ротации в "Политбюро 2.0". Например, заметно усилились позиции секретаря Совета Безопасности Николая Патрушева.
Читать в источнике
Оценить44
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
Экономика
Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России
Всемирный Банк (ВБ) сообщил о рекордном росте экономики России в 2018 году.
Обновлено вчера в 18:40
Здоровье
Эксперты назвали самые полезные ягоды
Обновлено вчера в 22:36
Общество
Кейт Миддлтон появилась на приеме с орденом
Герцогиня Кэтрин, по мнению присутствовавших на приеме в Букингемском дворце гостей, стала самой яркой звездой мероприятия.
Обновлено вчера в 09:30
Армия и оружие
Украинские силовики вплотную подобрались к границе РФ
Обновлено вчера в 09:19
Общество
ФСБ заинтересовалась победителями исторического конкурса
Учителей и школьников спрашивают, как распространяется информация о конкурсе, требуют предоставить работы участников всех лет, а также настойчиво рекомендуют прекратить сотрудничество с «Мемориалом», который является организатором мероприятия.
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия
Бари Алибасова госпитализировали
Обновлено вчера в 14:58
Происшествия
На Шиесе после столкновений с ОМОНом задержали семерых активистов
Семерых противников строительства мусорного полигона в Шиесе (Аргангельская область) задержали после столкновения с ОМОНом.
Обновлено вчера в 08:19
Шоу-бизнес
Победительница «Битвы экстрасенсов» оказалась мужчиной
Обновлено вчера в 09:29
Культура
BadComedian объяснил опасность его поражения в суде
Видеоблогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, не планирует удалять свой ролик по требованию кинокомпании Kinodanz.
Обновлено вчера в 10:28
Политика
Захарова оценила стратегию Зеленского по «возвращению Крыма»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью НСН прокомментировала информацию о подготовке командой президента Украины Владимира Зеленского стратегии по "возвращению Крыма".
Обновлено вчера в 21:51
Гаджеты
Смартфон Vivo Y12: четыре камеры, АКБ на 5000 мАч и чип Helio P22
Обновлено вчера в 16:01
Происшествия
Подозреваемого в убийстве спецназовца привезли в СК
Обновлено вчера в 01:00
Культура
Юлия Меньшова начинает новый проект на Первом канале
Известная ведущая Юлия Меньшова начинает новый проект на Первом канале.
Обновлено вчера в 05:58
Политика
В арсенале России может появиться кое-что поважнее нефти
В России, Австралии, Малайзии, да и в самих США, в Калифорнии, ведется добыча и открываются новые производства по их переработке.
Обновлено вчера в 19:54
Происшествия
Арест экс-директора клиники Мешалкина Караськова не состоялся
В среду, 5 июня, заседание суда по избранию меры пресечения для бывшего директора клиники Мешалкина Александра Караськова не состоялось.
Обновлено вчера в 23:26
Экономика
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота из-за отсутствия выплат по кредитам.
Обновлено вчера в 16:07
Армия и оружие
В США заявили о «небезопасном» перехвате Су-35 американского самолета
Обновлено вчера в 22:34
Транспорт
Проблемы с багажом в «Шереметьево» вызваны нехваткой грузчиков
«Шереметьево» испытывает острый дефицит грузчиков и просто не успевает обрабатывать багаж, рассказали «Ведомостям» сотрудники трех авиакомпаний, летающих в этот аэропорт.
Обновлено 03 июня в 15:23
Шоу-бизнес
Садальский отчитал Познера за интервью с Галкиным
Актер Станислав Садальский раскритиковал беседу телеведущего Владимира Познера с шоуменом Максимом Галкиным.
Обновлено вчера в 07:34
Общество
Во Владивостоке суд рассмотрит дело о нарушении правил вылова косаток
Фрунзенский районный суд Владивостока начал рассмотрение дела о нарушении правил рыболовства представителями компании «Белый кит», которые отлавливали трех косаток в бухте Средней.
Обновлено вчера в 08:28
Общество
Минюст предложил ввести новый вид алиментов
Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено вчера в 14:00
Футбол
Витсель: «Надеюсь, Азар перейдет в „Реал“»
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель надеется, что хавбек «Челси» Эден Азар перейдет в «Реал» этим летом.
Обновлено вчера в 17:46
Общество
Синоптики предупредили красноярцев о ночных заморозках
Красноярцам пообещали ночные заморозки до минус двух градусов.
Обновлено вчера в 22:21
Происшествия
В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы
30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено вчера в 05:13
Политика
Савченко рассказала об ошибке, из-за которой Украина потеряет Донбасс
Украина потеряет Донбасс в случае реализации курса на вступление в ЕС и НАТО, заявила депутат Верховной рады Надежда Савченко.
Обновлено вчера в 22:59
Здоровье
Российских родителей призвали не кормить детей макаронами и сосисками
Член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Ольга Шарапова призвала российских родителей не кормить детей сосисками, мучными изделиями, в частности макаронами, а также сладостями.
Обновлено вчера в 11:08
Шоу-бизнес
Ани Лорак уволила всю свою команду и сократила гастрольный график
Артистку не устраивают финансовые схемы, по которым работал Михаил Успенский. Кроме того, Ани Лорак сократила гастрольный график.
Обновлено вчера в 08:02
Авто
Глобальный кроссовер Kia Seltos представят в июне
Компания Kia анонсировала премьеру глобальной версии нового компактного паркетника Seltos. Автомобиль полностью готов к дебюту.
Обновлено вчера в 00:14
Общество
17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах
В Нидерландах 17-летняя девушка по имени Ноа Потховен прибегла к эвтаназии, которая является легальной на территории страны.
Обновлено вчера в 14:24
Происшествия
Резонансное убийство в подмосковном Путилково – как результат «социально-безответственной политики» властей
Громкое убийство в подмосковном Путилково бывшего спецназовца Никиты Белянкина является следствием «социальной политики» региональных властей, допустивших отсутствие экстренных служб и другой необходимой для населения инфраструктуры в населенном пункте.
Обновлено вчера в 07:16