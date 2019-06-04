Политика
Политологи сообщили об изменениях в «ближнем круге» ПутинаРБК 17:00
Кто входит в ближний круг Путина В докладе говорится о произошедшей за последние несколько лет ротации в "Политбюро 2.0". Например, заметно усилились позиции секретаря Совета Безопасности Николая Патрушева.
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Финансы
Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России
Согласно размещенной информации, в 2018 году экономика России достигла максимума за шесть лет, а ее рост составил 2,3%.
Обновлено в 20:32
Шоу-бизнес
Панайотов просит не говорить о Началовой
«Если бы Юля знала о том, что происходит, она бы просто поржала», — считает близкий друг покойной артистки Александр Панайотов.
Обновлено в 10:22
Политика
Украинскому эксперту запретили участие в телепрограмме за оскорбления
Украинского эксперта навсегда отстранили от участия в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" за оскорбления оппонента во время трансляции.
Обновлено в 17:52
Происшествия
Бари Алибасов экстренно госпитализирован с отравлением
Известный продюсер Бари Алибасов экстренно госпитализирован в институт имени Склифосовского, передает сайт kp.ru.
Обновлено в 16:07
Шоу-бизнес
Ольга Бузова выпустила клип на песню «Водица»
Ольга Бузова не перестает радовать поклонников музыкальными творениями. Так, звезда выпустила новый клип на песню «Водица».
Обновлено в 06:30
Происшествия
Совладелец S7 Филев поднял вопрос о безопасности SSJ-100
Совладелец S7 Владислав Филев публично поднял вопрос о безопасности самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после катастрофы лайнера этой модели в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 09:15
Транспорт
Жёсткие правила для авиакомпаний отразятся на пассажирах
По новым правилам авиакомпании обязаны мониторить технологический график и в случае отмены рейса предоставить резервный борт или позаботиться о комфорте пассажиров.
Обновлено в 20:35
Кино
На съемках нового фильма о Джеймсе Бонде произошел взрыв
На съемках 25-го фильма о Джеймсе Бонде произошел взрыв. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте саги.
Обновлено в 19:45
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC
Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с организацией.
Обновлено в 15:30
Общество
Аудиторским СРО не хватает компаний
Согласно закону «Об аудиторской деятельности», для профильных СРО существуют численные критерии — не менее 2 тыс. компаний-членов или же не менее 10 тыс. членов-аудиторов.
Обновлено в 17:58
Экономика
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота, оставленных в качестве залога по кредиту 2016 года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 20:23
Политика
США предложили Турции новые условия для отказа от С-400
Власти США ждут от Турции ответа по поводу своих нескольких последних предложений, касающихся отказа от закупок российских зенитных ракетных систем С-400.
Обновлено в 19:53
Наука
Машинное обучение предсказало рост кристаллов в два раза лучше людей
Китайские физики применили методы машинного обучения для прогнозирования успеха экспериментов по росту монокристаллов на основе выбранных условий.
Обновлено в 12:53
Здоровье
Названы самые полезные ягоды
Самыми полезными ягодами являются брусника и голубика, так как при их выращивании не применяются различные вредные вещества, а вот в погоне за большим урожаем клубники производители используют химические удобрения, что меняет состав ягод и делает их наименее полезными из всех, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Обновлено в 20:25
Политика
На акцию протеста за отставку премьера вышли 120 тысяч жителей Праги
Самым крупным митингом последних 30 лет стала акция, на которую собрались более 120 тысяч чехов.
Обновлено в 19:48
Религия
Мусульмане празднуют Ураза-байрам
Мусульмане во всем мире отмечают 4 июня один из главных праздников - Ураза-байрам.
Обновлено в 02:23
Армия и оружие
Постпред США при НАТО предъявила Турции ультиматум из-за С-400
Постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон в эфире телеканала CNBC заявила, что Турция должна отказаться от российских комплексов С-400, если надеется получить американские самолеты F-35.
Обновлено в 19:57
Авто
АвтоВАЗ отзывает автомобили Lada Xray из-за серьезной поломки
Обновлено в 20:15
Шоу-бизнес
Алсу ответила затравившим ее после скандала на «Голосе»
Певица Алсу назвала подписчиков, затравивших ее в Instagram, гиенами.
Обновлено в 04:35
Политика
Помощник Путина вычислил выдавших в СМИ список Белоусова бизнесменов
Помощник президента России Андрей Белоусов заявил о том, что информация о его предложении изъять у 14 металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд руб. сверхдоходов для выполнения майских указов попала в публичную плоскость через бизнес.
Обновлено в 18:07
Баскетбол
Лайонел Холлинз войдет в тренерский штаб «Лейкерс»
Холлинз ранее работал главным тренером «Мемфиса» и «Бруклина». Ранее к тренерскому штабу «озерников» присоединился Джейсон Кидд.
Обновлено в 17:11
Гаджеты
В России стартовали продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит»
В России начались продажи новых фотоаппаратов «Зенит» с дальномерной камерой.
Обновлено в 09:13
Политика
Пушков: Зеленский идет по стопам Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский продолжает политику экс-президента Петра Порошенко в борьбе с проектом газопровода «Северный поток — 2», заявил член Совета Федерации Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Обновлено в 19:54
Культура
BadComedian объяснил опасность его поражения в суде
Видеоблогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, не планирует удалять свой ролик по требованию кинокомпании Kinodanz.
Обновлено в 10:28
Экономика
Американский рынок акций растет на заявлениях главы ФРС
Американский рынок акций растет на заявлениях председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла о готовности Центробанка поддержать экономический подъем в США.
Обновлено в 10:37
Политика
Эксперты Счетной палаты признали прозрачными лишь четыре министерства
Наиболее высокие результаты министерства и федеральные службы показали по открытости информации.
Обновлено в 17:00
Наука
Губки накапливают ДНК морских видов
Обновлено в 06:51