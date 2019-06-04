Политологи сообщили об изменениях в «ближнем круге» ПутинаРБК 17:00

Кто входит в ближний круг Путина В докладе говорится о произошедшей за последние несколько лет ротации в "Политбюро 2.0". Например, заметно усилились позиции секретаря Совета Безопасности Николая Патрушева.

Политологи сообщили об изменениях в «ближнем круге» Путина

Происшествия После стрельбы в школе Флориды арестовали полицейского «Расследование, длившееся 15 месяцев, показало, что 56-летний бывший заместитель шерифа округа Броуард Скот Петерсон не предпринял совершенно ничего, чтобы смягчить последствия массовой стрельбы, приведшей к гибели 17 детей, учителей и сотрудников школы, а также к ранению еще 17 человек», - сообщил новость начальник департамента правоохранительных органов штата Флорида Рик Сверингер.

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Происшествия МВД прокомментировало хищение оборудования в РКК «Энергия» Ранее источник РБК в «Роскосмосе» сообщил, что в период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию РКК «Энергия» в подмосковном Королеве и похитила оборудование.

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Общество «К-концерт» закрывается в Ульяновске. Компанию сменит Kassir.ru С 1 июня в Ульяновске прекратил работать сайт kkoncert.ru, также перестали вестись социальные сети компании, однако концертные кассы продолжили работу.

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