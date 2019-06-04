Политика

Политологи сообщили об изменениях в «ближнем круге» ПутинаРБК 17:00

Кто входит в ближний круг Путина В докладе говорится о произошедшей за последние несколько лет ротации в "Политбюро 2.0". Например, заметно усилились позиции секретаря Совета Безопасности Николая Патрушева.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Политологи отметили изменения в окружении Путина

News.ru21:36

Политологи рассказали о росте влияния старых друзей Путина

Дождь17:00

Политологи заметили изменения в ближнем круге Владимира Путина

Эхо Москвы20:07

«Политбюро 2.0 и антиистеблишментная волна»: транзит власти в России натолкнулся на большую проблему

Новый День17:01

Политологи оценили изменения в «ближнем круге» Путина

Московский Комсомолец20:41

Политологи сообщили об изменениях в «ближнем круге» Путина

РБК17:00

Путинское «Политбюро 2.0» может не пережить новых вызовов

Ведомости17:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 22:17, Ашберн
Происшествия

После стрельбы в школе Флориды арестовали полицейского

«Расследование, длившееся 15 месяцев, показало, что 56-летний бывший заместитель шерифа округа Броуард Скот Петерсон не предпринял совершенно ничего, чтобы смягчить последствия массовой стрельбы, приведшей к гибели 17 детей, учителей и сотрудников школы, а также к ранению еще 17 человек», - сообщил новость начальник департамента правоохранительных органов штата Флорида Рик Сверингер.
Обновлено в 21:55
Экономика

В России изменились правила расходования маткапитала

В России изменились правила расходования средств семейного капитала. Поправки в законодательство были утверждены правительством страны.
Обновлено в 09:54
Происшествия

МАК подготовил промежуточный отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный отчет о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево, которое произошло 5 мая.
Обновлено в 20:32
Экономика

Зависимость парламентской оппозиции от бюджета достигла максимума

Господдержка других парламентских партий осталась на таком же высоком уровне, как и год назад. У КПРФ зависимость от бюджета составила 89%.
Обновлено в 13:41
Происшествия

МВД прокомментировало хищение оборудования в РКК «Энергия»

Ранее источник РБК в «Роскосмосе» сообщил, что в период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию РКК «Энергия» в подмосковном Королеве и похитила оборудование.
Обновлено в 14:52
Происшествия

Бари Алибасова госпитализировали

Обновлено в 14:58
Здоровье

Медики рассказали, какие ягоды самые полезные

Обновлено в 20:53
Политика

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.
Обновлено в 11:23
Происшествия

Задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ

Обновлено в 04:46
Политика

Помощник Путина вычислил выдавших в СМИ список Белоусова бизнесменов

Помощник президента России Андрей Белоусов заявил о том, что информация о его предложении изъять у 14 металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд руб. сверхдоходов для выполнения майских указов попала в публичную плоскость через бизнес.
Обновлено в 18:07
Шоу-бизнес

Ольга Бузова рассказала, что прервала два года воздержания

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова на презентации нового клипа рассказала о своей личной жизни.
Обновлено в 19:36
Общество

«Яндекс» ответил на требование ФСБ получить переписки россиян

В компании "Яндекс" прокомментировали данные о том, что ФСБ якобы хочет получить доступ к перепискам россиян.
Обновлено в 08:52
Армия и оружие

РВСН поставят на боевое дежурство «Ярсы» и «Авангард»

Обновлено в 19:42
Армия и оружие

Американский самолет и беспилотник провели разведку над Черным морем

В начале мая американский беспилотник RQ-4 Global Hawk вел разведывательный полет в районе Донбасса и пролетал вдоль российского побережья на Черном море.
Обновлено в 20:48
Политика

В США выразили заинтересованность в военной помощи Украине

Соединенные Штаты по-прежнему заинтересованы в оказании военной помощи украинским властям, заявил глава управления Пентагона по оборонному сотрудничеству генерал-лейтенант Чарльз Хупер в ходе своего выступления в Институте Брукингса.
Обновлено в 21:33
Футбол

Британский портал Goal назвал трансфер Головина в «Монако» катастрофой

Приобретение полузащитника сборной России Александра Головина у московского ЦСКА летом прошлого года стало неудачным решением для клуба чемпионата Франции "Монако".
Обновлено в 10:45
Политика

В Раде хотят конфисковать имущество у жителей Донбасса

Украинские власти могут в будущем пытаться конфисковать имущество жителей охваченных войной районов Донбасса, которые получили паспорта РФ – соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение Верховной рады депутатом Олегом Мусием, передает ФАН.
Обновлено в 16:03
Космос

Галактика без темной материи появилась из-за неправильных подсчетов

В 2018 году исследование, опубликованное в журнале Nature, объявило об открытии галактики без темной материи.
Обновлено вчера в 15:07
Общество

«К-концерт» закрывается в Ульяновске. Компанию сменит Kassir.ru

С 1 июня в Ульяновске прекратил работать сайт kkoncert.ru, также перестали вестись социальные сети компании, однако концертные кассы продолжили работу.
Обновлено в 22:00
Политика

Председатель Счетной палаты обвинила чиновников в коррупции

Юрий Лапшин, председатель правительства Красноярского края: — В основе громких заявлений, невиданной ранее активности руководства Счетной палаты характерно только в отношении лесной отрасли, и только в последние несколько месяцев, лежит совсем не стремление навести порядок, а плохо скрываемое и вполне себе понятное желание отстоять семейный бизнес.
Обновлено в 08:30
Экономика

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота из-за отсутствия выплат по кредитам.
Обновлено в 16:07
Шоу-бизнес

Танец жениха на «Давай поженимся» заставил Гузееву перекреститься

В конце передачи Наталья выбрала не Монгола и не Эдуарда, а третьего жениха — Александра.
Обновлено вчера в 12:59
Политика

МИД России прокомментировал ситуацию в Судане

Министерство иностранных дел России, комментируя ситуацию в Судане, заявило, что российская сторона выступает против внешнего давления, ультиматумов и вмешательства в дела этой страны, поскольку это чревато обострением конфронтации.
Обновлено в 13:07
Происшествия

На Шиесе после столкновений с ОМОНом задержали семерых активистов

Семерых противников строительства мусорного полигона в Шиесе (Аргангельская область) задержали после столкновения с ОМОНом.
Обновлено в 08:19
Общество

Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку

Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес

Тимур Еремеев стал ведущим нового скандального шоу на Первом канале

Обновлено вчера в 15:55
Армия и оружие

В соединения береговой обороны Южного военного округа поступили ПТРК «Штурм-С»

Танковые части округа пополнились двумя десятками танков Т-72Б3, в мотострелковые соединения поступило более 40 бронетранспортеров БТР-82А и более 20 боевых машин пехоты БМП-3.
Обновлено в 19:00
Общество

Роструд напомнил о следующей короткой рабочей неделе

Следующие длинные выходные граждан РФ ждут в ноябре. Они будут отдыхать со 2 по 4 ноября в связи с Днем народного единства.
Обновлено вчера в 05:25
Гаджеты

Названа стоимость телевизоров-картин Samsung для России

Телевизоры The Frame от компании Samsung, которые еще получили второе название телевизоров-картин, вскоре появятся в продаже в России.
Обновлено в 12:44
Авто

Новый кроссовер Kia получит название Seltos

Уже давно не секрет, что компания Kia разработала новый компактный кроссовер, который должен стать альтернативой Hyundai Creta.
Обновлено в 00:34
Как работают Яндекс.Новости?
Главное