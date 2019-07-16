Политика

Политологи перечислили губернаторов с худшим политическим менеджментомDP.RU 04:58

Глава Алтая Олег Хорохордин и глава Калмыкии Бату Хасиков попали на последние строчки рейтинга политической устойчивости губернаторов России. Главы получили по 9 и 10 баллов соответственно.
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Рейтинг устойчивости губернаторов заподозрили в ангажированности

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Автоматически обработано 7327 источников, обновлено в 12:22, Вашингтон
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Нефтяной танкер Riah под флагом Панамы, приписанный к порту Шарджи в ОАЭ, перестал подавать сигнал о своем местонахождении в Ормузском проливе.
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Пуск ракет-носителя «Протон-М» с космическим аппаратом «Спектр-РГ» был перенесен с 12 на 13 июля в связи с негерметичностью трубопровода на второй ступени ракеты.
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Суд Амстердама отложил решение по скифскому золоту

Апелляционный суд Амстердама отложил на два месяца оглашение вердикта по делу о скифском золоте.
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Армия и оружие

Уфолог оценил планы штурма Зоны 51

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«Умные» часы Huami Amazfit GTR работают до 74 суток без подзарядки

Энергопотребление Amazfit GTR в режиме ожидания в течение суток снижено на 82,6%, а ежедневное энергопотребление уменьшено практически вдвое – на 48,7%. Время автономной работы, в режиме ожидания, у младшей версии составляет до 30 суток, у старшей – до 74 суток.
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Кино

Netflix показал Плотву из сериала по «Ведьмаку»

Создатели сериала по фэнтезийной франшизе «Ведьмак» опубликовали первое фото главного героя Геральта на Плотве.
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Космос

Комиссия за 11 месяцев не смогла найти просверлившего корабль «Союз»

В середине сентября Роскосмос сформировал специальную комиссию, чтобы найти виновного.
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Космос

Астрономы нашли общий фактор у «радиосигналов пришельцев»

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Футбол

УЕФА оштрафовал «Краснодар» на €50 тыс. за нарушение принципов работы главного тренера

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Хоккей

Войнов об общении с Сушинским: Больше вопросов было у меня

Хоккеист отметил, что вопросов больше было у него — он спрашивал, нужен он или не нужен, и с какой целью его будут использовать.
Обновлено в 09:56
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Смолову предложили лечь в гроб и потереть морковку Бузовой

Гости программы в течение всего выпуска избегали слишком провокационных заданий, однако Бузова согласилась, чтобы Смолов потер морковку ей в рот.
Обновлено в 10:19
Политика

Экс-глава МЧС и бывший канцлер Австрии вошли в совет директоров РЖД

Бывший канцлер Австрии Кристиан Керн и экс-глава МЧС России, советник президента Объединенной судостроительной корпорации Владимир Пучков вошли в совет директоров РЖД, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 10:32
Общество

Куйвашев заявил о федеральной поддержке метро в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что федеральные власти поддерживают идею строительства второй ветки метро в Екатеринбурге.
Обновлено в 08:26
Политика

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Оружие, изъятое у проукраинской неонацистской группировки в Италии, планировали использовать для покушения на главу МВД и заместителя премьер-министра страны Маттео Сальвини.
Обновлено в 11:45
Общество

94 казанских выпускника в этом году сдали ЕГЭ на 100 баллов

Всего по итогам основного периода ЕГЭ в Татарстане 181 выпускник сдал экзамен на 100 баллов.
Обновлено в 04:43
Политика

Австрия разрешила экстрадицию в США украинского олигарха Фирташа

Экстрадиция Фирташа в США была одобрена Верховным судом Австрии 25 июня.
Обновлено в 09:05
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Суд вынес приговор убийцам старейшей сотрудницы Мариинского театра

Обновлено в 09:44
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Избирательная комиссия округа №43 отказалась регистрировать юриста Фонда борьбы с коррупцией, сторонницу политика Алексея Навального Любовь Соболь в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы.
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Меркель во второй раз прослушала гимн сидя

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За пиротехнику с обоих клубов возьмут по 25 тысяч рублей, столько же придется заплатить руководству "Локомотива" за баннер фанатов "Мы против fan-id".
Обновлено в 10:31
Экономика

Порядок приобретения паёв инвестиционных фондов может измениться

По словам главы Комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, управляющего наделяют правом приобретать за счёт имущества, находящегося в доверительном управлении, паи любых паевых инвестиционных фондов.
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«Тоттенхэм» сделал предложение «Реалу» по трансферу Бэйла

Обновлено в 01:23
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Музыканта Игоря Извекова нашли мертвым в Москве

Полиция обнаружила тело композитора Игоря Извекова в его квартире в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 16 июля.
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Сергей Аксёнов опустился в «красную зону» рейтинга губернаторов

Рейтинг «Госсовет 2.0» назван самой динамичной системой оценки политической устойчивости врио и глав российских регионов.
Обновлено в 10:56
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