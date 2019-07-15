Политика
Политологи составили рейтинг глав регионов РоссииТагилСити.ру 00:26
«Минченко консалтинг» составил рейтинг новых глав регионов с худшим политическим менеджментом. Согласно данным экспертов, худший политический менеджмент из 16 врио глав регионов России — у глав Калмыкии Бату Хасикова и Алтая Олега Хорохордина.
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Авто
Эксперты не ожидают роста авторынка после возобновления господдержки
Как говорит генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин, программы господдержки – это краткосрочные программы стимулирования авторынка, а для глобального восстановления спроса нужны программы комплексной поддержки уровня благосостояния населения и крупные проекты федерального масштаба.
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Армия и оружие
В Госдуме ответили на слова Украины об уничтожении Крымского моста
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В сети появились первые фото УАЗ «Патриот» с АКПП
Ульяновский автомобильный завод готовится к презентации новой версии внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой переключения передач (АКПП).
Обновлено в 07:23
Политика
У Зеленского назвали сроки обмена пленными с Россией
Заместитель главы офиса президента Украины Вадим Пристайко заявил, что украинская и российская стороны намерены обменять определенное количество удерживаемых лиц в течение месяца.
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Общество
Умерла актриса театра Российской армии Ольга Вяликова
Обновлено в 07:43
Политика
Кремль отказался вмешиваться в ситуацию с выборами в Мосгордуму
В администрации президента России не намерены вмешиваться в ситуацию вокруг выборов депутатов Московской городской думы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении пакет законов, устанавливающих административную и уголовную ответственность за помехи доступу врачей к больному, в том числе за непропуск машин скорой помощи.
Обновлено в 06:11
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В РФС высказались о спорном голе Миранчука
Глава судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров прокомментировал спорный гол полузащитника московского "Локомотива" Алексей Миранчука в матче первого тура чемпионата России против казанского "Рубина".
Обновлено в 06:59
Политика
В Госдуме предложили судить попавших под санкции людей в России
В Госдуме предложили позволить переносить суды над лицами, находящимся под санкциями, в Россию.
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Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»
Как сообщает информационное издание Oprah Magazine, Меган Маркл и Гарри провели теплую встречу с певицей Бейонсе, которая записала саундтрек к фильму.
Обновлено вчера в 01:25
Футбол
Дюков: рассчитываем, что VAR будет использоваться в РПЛ со 2-го тура
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, когда в Премьер-Лиге планируют начать использовать систему видеоповторов (VAR).
Обновлено в 06:17
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова обвинил Дмитрия Шепелева во лжи
Эксперты опровергли отравление Бари Алибасова химикатами.
Обновлено в 04:00
Здоровье
Названы лекарства, которые нужно немедленно выбросить из дома
Медики из Франции утверждают, что эффективность препарата не доказана, а побочные реакции от его применения встречаются часто.
Обновлено вчера в 13:52
Космос
Астероид Рюгу преподнес сюрприз
Ученые установили, как выглядит околоземной астероид Рюгу изнутри, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Nature Astronomy.
Обновлено в 07:29
Общество
В России сломалась система, обслуживающая ЗАГСы
В России 15 июля произошел крупный сбой в Едином государственном реестре, обслуживающем ЗАГСы с октября 2018 года.
Обновлено в 06:51
Происшествия
Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской области
Фура, перевозившая концертное оборудование певца Филиппа Киркорова, попала в ДТП в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.
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Столичные врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено вчера в 12:20
Происшествия
Ликвидатор аварии на ЧАЭС посмотрел «Чернобыль» и покончил с собой
Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Нагашибай Жусупов из казахстанского города Актобе покончил с собой.
Обновлено в 06:16
Общество
Госдума запретила передавать коллекторам долги по ЖКХ
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, запрещающий передавать коллекторам долги россиян за услуги ЖКХ.
Обновлено в 07:17
Политика
За бурение в водах Кипра Евросоюз вводит санкции против Турции
Министры иностранных дел стран Европейского союза одобрили введение санкций против Турецкой Республики в связи с разведкой месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено вчера в 20:28
Здоровье
Семь детских поликлиник Дагестана станут бережливыми
В 7 дагестанских детских поликлиниках уже начат процесс внедрения принципов бережливости в рамках реализации регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» национального проекта «Здравоохранение».
Обновлено в 05:21
Происшествия
Семь человек найдены мертвыми на пляже в России
Обновлено в 03:48
Технологии
В московских такси начнут продавать чипсы и энергетики
В московских такси компании «Ситимобил» начнут продавать еду, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» .
Обновлено в 03:46
Экономика
Троценко купил долю в золотодобывающей компании почти за $100 млн
В ноябре 2018 года, говоря о покупке доли в Petropavlovsk, которая ранее принадлежала группе «Ренова» Виктора Вексельберга, казахский бизнесмен назвал этот актив «жемчужиной в портфеле компании».
Обновлено в 07:01
Технологии
Киберзащита не успевает обновляться
Компании опасаются устаревания решений Несмотря на наращивание инвестиций в кибербезопасность, 70% компаний-респондентов в России считают, что решения, которые они применяют, уже устарели, говорится в исследовании VMware и Forbes Insights.
Обновлено вчера в 18:23
Политика
Зеленский хочет провести Олимпиаду на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский поручил подготовить план для проведения Олимпийских игр в стране, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:23
Общество
В Роспотребнадзоре дали советы по выбору хлеба
Выбирать хлеб стоит без вмятин и трещин, а покупать его только к очередному приему пищи, приводит советы по выбору продукта Роспотребнадзор.
Обновлено в 03:44
Общество
Госдума ввела штрафы за фальшивый техосмотр
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении правительственные законопроекты о наказании за выдачу фальшивых диагностических карт техосмотра автомобиля без его реального прохождения.
Обновлено в 06:49
Политика
В Кремле прокомментировали идею конфискации имущества коррупционеров
В Кремле прокомментировали предложения главы Следственного комитета Александра Бастрыкина о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне на этапе доследственной проверки по делам о взяточничестве.
Обновлено в 06:55
Происшествия
Против московского судьи в отставке разрешили возбудить уголовное дело
Столичная квалификационная коллегия судей согласилась на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Кузьминского суда Москвы в отставке Руслана Якубаева по подозрению в получении взятки, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель Мосгорсуда Ульяна Солопова.
Обновлено в 04:32