Политика
Политолог заявил об утрате Коломойским влияния на ЗеленскогоРИА Новости вчера в 21:03
Предприниматель Игорь Коломойский теряет влияние на избранного президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение высказал украинский политолог Сергей Белашко, пишет портал "Политнавигатор".
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На Украине рассказали, как Коломойский теряет влияние на Зеленского
Московский Комсомолецвчера в 23:22
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