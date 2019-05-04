Политика

Политолог заявил об утрате Коломойским влияния на ЗеленскогоРИА Новости вчера в 21:03

Предприниматель Игорь Коломойский теряет влияние на избранного президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение высказал украинский политолог Сергей Белашко, пишет портал "Политнавигатор".
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На Украине рассказали, как Коломойский теряет влияние на Зеленского

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Коломойский стремительно теряет влияние на Зеленского — политолог

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Зеленский променял Коломойского на другого олигарха

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Киевский политолог: Зеленский променял Коломойского на Пинчука

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Эксперт заявил об утрате Коломойским влияния на Зеленского

Известиявчера в 22:34

Политолог заявил об утрате Коломойским влияния на Зеленского

РИА Новостивчера в 21:03

Политолог заявил, что Коломойский теряет влияние на Зеленского

Аргументы и Фактывчера в 22:13
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Космос

Blue Origin успешно испытала космический корабль New Shepard

Обновлено 02 мая в 11:56
Происшествия

В Москве загорелось бывшее здание газеты «Известия»

Бывшее здание газеты "Известия" на Пушкинской площади загорелось в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах в пятницу.
Обновлено вчера в 17:01
ЖКХ

В Челябинске заканчивается отопительный сезон

Ознакомится с распоряжением главы города можно на сайте администрации Челябинска в разделе «Нормативно-правовые акты».
Обновлено вчера в 12:32
Общество

Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл

Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.
Обновлено вчера в 09:08
Армия и оружие

Турецкая газета объяснила страх США перед российскими С-400 в Турции

США опасаются того, что Турция станет вести более самостоятельную и активную политику на Ближнем Востоке, когда получит российские комплексы противовоздушной обороны С-400.
Обновлено вчера в 21:29
Общество

В Таиланде коронуют короля Раму Десятого

Фактически Рама Десятый взошел на престол зимой 2016 года – после смерти его отца, который правил королевством 70 лет.
Обновлено в 00:23
Политика

Планы по отстранению Мадуро сорвались в последний момент

Обновлено в 01:33
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору овощей и фруктов

Роспотребнадзор в преддверии лета рассказал, как правильно выбрать овощи и фрукты, рекомендации размещены на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:51
Армия и оружие

КНДР осуществила серию ракетных пусков

Обновлено вчера в 21:24
Экономика

Олег Богданов о том, к чему ведет опустошение карманов россиян

Исследование компании Nielsen о динамике рынка товаров повседневного спроса показало, что в минувшем году более 50% россиян сократили свои расходы на развлечения и покупку одежды.
Обновлено вчера в 10:12
Политика

В Раде рассказали, когда украинцы «снова станут братьями» для русских

Украинцы "вновь станут братским народом" для русских, когда согласятся стать вассалами России, заявил депутат Верховной рады от партии "Батькивщина" Иван Крулько в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 00:29
Происшествия

Пассажирский Boeing 737 упал в реку в США

Около американского города Джексонвилл произошло крушение пассажирского самолета Boeing 737. Об этом сообщает мэр города Ленни Карри.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия

Взрыв прогремел в американском Иллинойсе

Обновлено в 01:12
Авто

Названы 10 автомобилей, с которым владельцы не расстаются более 10 лет

Эксперты исследовательской компании iSeeCars составили рейтинг машин, с которыми их владельцы не расстаются более 10 лет.
Обновлено 02 мая в 10:11
Армия и оружие

В ДНР сообщили о появлении флага вермахта на позициях силовиков

Обновлено вчера в 18:47
Гаджеты

Смартфон Huawei Mate 30 Pro оснастят большим экраном

Новый смартфон Huawei Mate 30 Pro оснастят большим экраном без рамок с диагональю 6,7 дюймов.
Обновлено в 02:04
Происшествия

В Оренбургской области шесть жилых домов загорелись из-за пала травы

В Орске Оренбургской области из-за пала травы произошло возгорание шести частных домов.
Обновлено вчера в 14:31
Общество

Россиян обязали заплатить 135 млрд рублей за долги по ЖКУ

Сумма взыскания составила почти 135 млрд рублей. За 10 лет этот показатель увеличился в пять раз.
Обновлено в 01:40
Общество

Медведев снизил пенсионный возраст для вепсов

Народные избранники предлагают внести изменения в закон о том, что пенсионными договорами может быть установлен и повышенный возраст выхода на пенсию, но не выше 65 лет для мужчин и 60 для женщин.
Обновлено вчера в 02:52
Происшествия

Полиция установила виновников пожара в иркутском ТЦ Сильвер Молл

Сотрудники полиции серьезно продвинулись в выяснении обстоятельств возгорания кровли ТЦ Сильвер Молл в Иркутске.
Обновлено в 01:43
Культура

В Дубае прошел фестиваль «Жара» с участием российских артистов

Обновлено в 01:24
Авто

Renault Logan Stepway: все его достоинства и пара минусов

Обновлено вчера в 22:48
Энергетика

Reuters: «Транснефть» попросила нефтекомпании сократить добычу

Российские нефтяные компании могут сократить добычу нефти на 900 тыс. т до 7 мая.
Обновлено вчера в 19:57
Кино

В Крыму приступили к съемкам продолжения «Гардемаринов»

Съемки фильма Светланы Дружининой «Гардемарины - 4» стартовали в Крыму.
Обновлено в 01:20
Политика

США вновь пригрозили Германии санкциями из-за «Северного потока-2»

Немецким компаниям по-прежнему грозят санкции за участие в строительстве «Северного потока-2», напомнил посол США в Германии Ричард Гренелл.
Обновлено вчера в 14:24
Хоккей

«Каролина» впервые за 10 лет вышла в финал Восточной конференции НХЛ

"Каролина" выиграла серию второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) у "Нью-Йорк Айлендерс" (4-0) и впервые с 2009 года пробилась в финал Восточной конференции.
Обновлено вчера в 21:50
Происшествия

СК возбудил дело после инцидента с ребенком на воздушном шаре в Крыму

Обновлено в 02:01
Хоккей

«Даллас» обыграл «Сент-Луис» и вышел вперед в серии

Обновлено в 01:22
Футбол

Гол Роналду спас «Ювентус» от поражения в туринском дерби

В матче 35-го тура чемпионата Италии "Ювентус", досрочно ставший чемпионом страны, на поле домашнего стадиона в Турине сыграл вничью с "Торино" – 1:1. Гости довели беспроигрышную серию до семи игр – три победы, четыре ничьи.
Обновлено вчера в 16:25
Шоу-бизнес

Джон Траволта необычно поблагодарил поклонников

Джон Траволта необычно поблагодарил поклонников 65-летний актёр Джон Траволта (" Сломанная стрела") с чувством поблагодарил поклонников за многолетнюю щедрость и преданность.
Обновлено вчера в 10:02
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Украинский политический деятель, избранный президент Украины, победивший на выборах в 2019 году при поддержке партии «Слуга народа». Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста. Основатель и художественный руководитель Студии «Квартал-95».
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