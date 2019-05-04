Политолог заявил об утрате Коломойским влияния на ЗеленскогоРИА Новости вчера в 21:03

Предприниматель Игорь Коломойский теряет влияние на избранного президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение высказал украинский политолог Сергей Белашко, пишет портал "Политнавигатор".

Политолог заявил об утрате Коломойским влияния на Зеленского

Происшествия В Москве загорелось бывшее здание газеты «Известия» Бывшее здание газеты "Известия" на Пушкинской площади загорелось в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах в пятницу.

ЖКХ В Челябинске заканчивается отопительный сезон Ознакомится с распоряжением главы города можно на сайте администрации Челябинска в разделе «Нормативно-правовые акты».

Общество Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.

Армия и оружие Турецкая газета объяснила страх США перед российскими С-400 в Турции США опасаются того, что Турция станет вести более самостоятельную и активную политику на Ближнем Востоке, когда получит российские комплексы противовоздушной обороны С-400.

Общество В Таиланде коронуют короля Раму Десятого Фактически Рама Десятый взошел на престол зимой 2016 года – после смерти его отца, который правил королевством 70 лет.

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору овощей и фруктов Роспотребнадзор в преддверии лета рассказал, как правильно выбрать овощи и фрукты, рекомендации размещены на сайте ведомства.

Экономика Олег Богданов о том, к чему ведет опустошение карманов россиян Исследование компании Nielsen о динамике рынка товаров повседневного спроса показало, что в минувшем году более 50% россиян сократили свои расходы на развлечения и покупку одежды.

Политика В Раде рассказали, когда украинцы «снова станут братьями» для русских Украинцы "вновь станут братским народом" для русских, когда согласятся стать вассалами России, заявил депутат Верховной рады от партии "Батькивщина" Иван Крулько в эфире телеканала NewsOne.

Происшествия Пассажирский Boeing 737 упал в реку в США Около американского города Джексонвилл произошло крушение пассажирского самолета Boeing 737. Об этом сообщает мэр города Ленни Карри.

Авто Названы 10 автомобилей, с которым владельцы не расстаются более 10 лет Эксперты исследовательской компании iSeeCars составили рейтинг машин, с которыми их владельцы не расстаются более 10 лет.

Гаджеты Смартфон Huawei Mate 30 Pro оснастят большим экраном Новый смартфон Huawei Mate 30 Pro оснастят большим экраном без рамок с диагональю 6,7 дюймов.

Общество Россиян обязали заплатить 135 млрд рублей за долги по ЖКУ Сумма взыскания составила почти 135 млрд рублей. За 10 лет этот показатель увеличился в пять раз.

Общество Медведев снизил пенсионный возраст для вепсов Народные избранники предлагают внести изменения в закон о том, что пенсионными договорами может быть установлен и повышенный возраст выхода на пенсию, но не выше 65 лет для мужчин и 60 для женщин.

Происшествия Полиция установила виновников пожара в иркутском ТЦ Сильвер Молл Сотрудники полиции серьезно продвинулись в выяснении обстоятельств возгорания кровли ТЦ Сильвер Молл в Иркутске.

Энергетика Reuters: «Транснефть» попросила нефтекомпании сократить добычу Российские нефтяные компании могут сократить добычу нефти на 900 тыс. т до 7 мая.

Политика США вновь пригрозили Германии санкциями из-за «Северного потока-2» Немецким компаниям по-прежнему грозят санкции за участие в строительстве «Северного потока-2», напомнил посол США в Германии Ричард Гренелл.

Хоккей «Каролина» впервые за 10 лет вышла в финал Восточной конференции НХЛ "Каролина" выиграла серию второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) у "Нью-Йорк Айлендерс" (4-0) и впервые с 2009 года пробилась в финал Восточной конференции.

Футбол Гол Роналду спас «Ювентус» от поражения в туринском дерби В матче 35-го тура чемпионата Италии "Ювентус", досрочно ставший чемпионом страны, на поле домашнего стадиона в Турине сыграл вничью с "Торино" – 1:1. Гости довели беспроигрышную серию до семи игр – три победы, четыре ничьи.