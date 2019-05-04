Политика
Политолог заявил, что Коломойский теряет влияние на ЗеленскогоАргументы и Факты вчера в 22:13
По мнению Сергея Белашко, на взаимодействие с Владимиром Зеленским рассчитывает другой бизнесмен Влияние на нового президента Украины Владимира Зеленского оказывает бизнесмен Виктор Пинчук, а олигарх Игорь Коломойский утрачивает свой авторитет, передает РИА Новости заявление украинского политолога Сергея Белашко.
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На Украине рассказали, как Коломойский теряет влияние на Зеленского
Московский Комсомолецвчера в 23:22
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