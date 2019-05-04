Политика

Политолог заявил, что Коломойский теряет влияние на ЗеленскогоАргументы и Факты вчера в 22:13

По мнению Сергея Белашко, на взаимодействие с Владимиром Зеленским рассчитывает другой бизнесмен Влияние на нового президента Украины Владимира Зеленского оказывает бизнесмен Виктор Пинчук, а олигарх Игорь Коломойский утрачивает свой авторитет, передает РИА Новости заявление украинского политолога Сергея Белашко.
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Киевский политолог: Зеленский променял Коломойского на Пинчука

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Политолог заявил, что Коломойский теряет влияние на Зеленского

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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 06:43, Ашберн
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В Крыму начались съемки фильма «Гардемарины — 4». Режиссером продолжения популярной исторической трилогии, как и прежде, стала Светлана Дружинина, которая давно мечтала снять новую серию приключений «русских мушкетеров», сообщает Kleo.ru.
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В Крыму унесло ветром девочку на воздушном шаре

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В ДТП на Кубани погибли два комика Stand Up

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что преимуществом украинского паспорта перед российским является возможность свободно посетить большее количество стран.
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В Петербурге откроется Фестиваль ледоколов

Фестиваль ледоколов откроется в субботу в Петербурге.
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Ставший вторым на шоу «Голос» положительно оценил проигрыш дочери Алсу

В финале шоу победила дочь Алсу Микелла Абрамова, однако после голосования гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст заявил, что активность звонков и СМС «в поддержку одного из участников» превысила количество голосов в пользу других конкурсантов.
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Военный погиб из-за подрыва боеприпаса на Урале

Пятеро военнослужащих на полигоне в Свердловской области пострадали из-за подрыва боеприпаса, один из них от полученных ранений умер.
Обновлено в 03:41
Политика

В Крыму отказались пускать Зеленского в его квартиру

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Россияне не могут вернуться домой из Монголии из-за карантина по чуме

Из-за введенного на западе Монголии карантина после случаев заражения чумой почти 17 россиян не могут вернуться на родину.
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Башенный кран упал на западе Москвы

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Политика

Правительство опровергло родство Медведевой и глав «Мираторга»

Правительство Российской Федерации опровергло сообщения СМИ о наличии каких-либо родственных связей между женой премьер-министра России Светланой Медведевой и главами агропромышленного холдинга «Мираторг» Виктором и Александром Линниками.
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Патриарх Кирилл не болен, но отложил визит в Петербург

Поездка 74-летнего Кирилла в Северную столицу на освящение Новодевичьего монастыря 5 мая не состоится.
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В МЧС напомнили, что нужно делать, если разбился градусник.
Обновлено в 05:39
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Избранный президент Украины Владимир Зеленский встретится с главами фракций в Верховной раде в субботу, 4 мая.
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Как алкоголь влияет на организм и в каких случаях стоит прибегать к очистке крови от него в домашних условиях, а в каких — обращаться к врачу, читайте в нашем материале.
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КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ»

Ранее 1 мая «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах сообщил, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России.
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В Израиле засекли пуски 90 ракет из сектора Газа

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В США на торги выставят оригинальный костюм Дарта Вейдера

Аукционный дом Bonhams 14 мая выставит на торги в США костюм персонажа "Звездных войн" Дарта Вейдера, сделанный специально для эпизода киноэпопеи, его оценочная стоимость составляет от одного до двух миллионов долларов, сообщается на сайте аукциона.
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Украинский «Нафтогаз» ведет переговоры с США о поставках газа на Украину, заявил в интервью «Голосу Америки» глава компании Андрей Коболев.
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В Сети показали таинственный внедорожник УАЗ-3172

В Сети были опубликованы фотографии необычного внедорожника УАЗ-3172, разработанного почти 30 лет назад.
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Специалисты Университета Сунгкьюнкван заявили, что избегание пассивного курения позволит человеку сократить риск возникновения заболеваний сердца.
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Глава Нацсовета Украины по ТВ подал в отставку

Как говорится в его заявлении, опубликованном на сайте Нацсовета, в июле завершается срок полномочий главы, но причина принятия решения об отставке за два месяца до этого связано с усталостью, стрессом и поступившим предложением о переходе на другую работу.
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Армия и оружие

В Совфеде прокомментировали информацию о ракетных пусках КНДР

Ракетными пусками КНДР демонстрирует, что силовое давление на Пхеньян или запугивание не пройдет, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
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В Крыму из-за потока украинцев усилен режим работы

Поток пассажиров через границу Украины с Крымом вырос в два-три раза во время праздников.
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Украинский политический деятель, избранный президент Украины, победивший на выборах в 2019 году при поддержке партии «Слуга народа». Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста. Основатель и художественный руководитель Студии «Квартал-95».
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