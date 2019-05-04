Политолог заявил об утрате Коломойским влияния на ЗеленскогоРИА Новости вчера в 21:03

Предприниматель Игорь Коломойский теряет влияние на избранного президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение высказал украинский политолог Сергей Белашко, пишет портал "Политнавигатор".

Политолог заявил об утрате Коломойским влияния на Зеленского

Общество В Хабаровске без света остались 92 тысячи человек Из-за аварии в Хабаровске без света остались около 92,8 тыс. человек, говорится в сообщении на сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.

Общество Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.

Общество По «делу Baring Vostok» назначена главная экспертиза Следствие назначило экспертизу для оценки сделки, легшей в основу так называемого "дела Baring Vostok", фигурантом которого стал основатель и старший партнер одноименного инвестиционного фонда, американский бизнесмен Майкл Калви, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

Происшествия В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку Самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида.

Общество Где предпочитают покупать одежду ульяновцы? Если люди, средний возраст которых не превышает 35-40 лет, покупают одежду как при личном посещении магазина, так и вовремя онлайн-шоппинга, то категория людей, старше 40, предпочитают офлайн-шоппинг.

Происшествия СМИ сообщили о гибели участников Stand Up в ДТП на Кубани Участники общероссийского комедийного проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева стали жертвой крупной аварии в Белореченском районе Краснодарского края, сообщает "Пятый канал".

Кино Режиссёр фильма про Соника пообещал исправить дизайн персонажа Настолько, что поклонники Соника сами начали перерисовывать героя: После многочисленных жалоб зрителей режиссёр картины Джефф Фаулер у себя в твиттере ответил, что к релизу над дизайном ещё поработают: Спасибо за поддержку.

Энергетика Reuters: «Транснефть» попросила нефтекомпании сократить добычу Российские нефтяные компании могут сократить добычу нефти на 900 тыс. т до 7 мая.

Общество Икона стиля Одри Хепберн: чем актриса покоряла зрителей Слава пришла, когда на экраны вышли "Римские каникулы", где начинающая актриса снялась с Грегори Пеком.

Космос В Японии с третьего раза запустили первую частную ракету В Японии с космодрома рядом с городом Тайки на Хоккайдо с третьей попытки запустили частную ракету МОМО.

Наука Многоножка в янтаре помогла открыть новый подотряд насекомых Благодаря куску янтаря с многоножкой, застывшей внутри, позволило немецким исследователям открыть новый подвид подобных представителей животного мира.

Общество Милонов считает, что Резник боится пройти тест на наркотики Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов заявил, что если бы Максим Резник не употреблял наркотики, то не испугался бы пройти медицинское освидетельствование.

Общество Красноярцы заявили, что стали менее довольны жизнью По итогам прошлого года 82% опрошенных красноярцев заявили, что довольны жизнью.

Политика Пограничники в Крыму усилили режим работы из-за потока украинцев В Крыму пограничники перешли на усиленный пропускной режим работы в связи с возросшим в несколько раз пассажирским и транспортным потоком с Украины.

Общество Синоптики сообщили, что погода в регионах СЗФО наладится к 9 мая Большинство регионов Северо-западного федерального округа со 2 мая оказались под влиянием мощного Атлантического циклона, разместившегося над Карелией.

Общество Переменная облачность и осадки ожидаются в Москве в субботу Переменная облачность и кратковременные дожди ожидаются в Москве в субботу, 4 мая, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Авто Опубликованы фото таинственного внедорожника УАЗ-3172 Журнал «За рулем» напомнил об одной из самых перспективных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожнике УАЗ-3172.

Шоу-бизнес Лариса Копенкина устроила секс-каникулы в Турции Лариса Копенкина много путешествует, а сделанные на отдыхе фото выкладывает в Instagram.

Политика Украина обвиняет Россию в подготовке войны Руководитель украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил о стремлении России развязать новую газовую войну с Украиной, сообщает DEITA.