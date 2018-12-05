с чего всё началось

Объединительный собор, который должен провозгласить создания автокефальной поместной православной церкви на Украине, утвердить ее устав и избрать предстоятеля, состоится 15 декабря 2018 года в Святой Софии, которая на протяжении веков была центром украинского религиозной жизни.

Проведя "объединительный" церковный собор, власти Украины продолжат давление на каноническую Украинскую православную церковь вплоть до ее полного запрета, считает российский политолог Виталий Третьяков.

Политолог считает, что Киев будет давить на УПЦ до ее полного запрета

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