Политика
Политолог считает, что Киев будет давить на УПЦ до ее полного запрета
Политолог считает, что Киев будет давить на УПЦ до ее полного запретаРИА Новости09:22
Проведя "объединительный" церковный собор, власти Украины продолжат давление на каноническую Украинскую православную церковь вплоть до ее полного запрета, считает российский политолог Виталий Третьяков.
РИА Новости09:22
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Объединительный собор, который должен провозгласить создания автокефальной поместной православной церкви на Украине, утвердить ее устав и избрать предстоятеля, состоится 15 декабря 2018 года в Святой Софии, которая на протяжении веков была центром украинского религиозной жизни.
— Петр Порошенко, президент УкраиныРИА Новости 02:59
с чего всё началось
«Объединительный собор, который должен провозгласить создания автокефальной поместной православной церкви на Украине, утвердить ее устав и избрать предстоятеля, состоится 15 декабря 2018 года в Святой Софии, которая на протяжении веков была центром украинского религиозной жизни»,— написал господин Порошенко в Twitter.Коммерсантъ03:32
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