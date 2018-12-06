Политика
В эфире НСН Олег Шабров рассказал, кто сможет проконтролировать ход выборов при отсутствии избирательных участков. Граждане Российской Федерации смогут голосовать дистанционно. Это станет возможным в результате подключения Центральной избирательной комиссии к системе «Цифровая экономика».
Национальная служба новостей02:55
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с чего всё началось
В 2018 году бюджет Центризбиркома на информационные технологии оказался вдвое меньше, чем годом ранее, указывают эксперты. За счет участия в «Цифровой экономике» комиссия рассчитывает подключить свои подразделения к интернету, а также запустить проект по дистанционному голосованию.Коммерсантъвчера в 17:28
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Политика
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Политика
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Политика
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Политика
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Политика
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Армия и оружие
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Обновлено в 03:38
Политика
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