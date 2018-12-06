В 2018 году бюджет Центризбиркома на информационные технологии оказался вдвое меньше, чем годом ранее, указывают эксперты. За счет участия в «Цифровой экономике» комиссия рассчитывает подключить свои подразделения к интернету, а также запустить проект по дистанционному голосованию.

с чего всё началось

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