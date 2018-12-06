Политика

Политолог назвал риски дистанционного голосования в России
Национальная служба новостей
02:55

В эфире НСН Олег Шабров рассказал, кто сможет проконтролировать ход выборов при отсутствии избирательных участков. Граждане Российской Федерации смогут голосовать дистанционно. Это станет возможным в результате подключения Центральной избирательной комиссии к системе «Цифровая экономика».
Национальная служба новостей02:55
с чего всё началось

Центризбирком включают в нацпроект «Цифровая экономика»

В 2018 году бюджет Центризбиркома на информационные технологии оказался вдвое меньше, чем годом ранее, указывают эксперты. За счет участия в «Цифровой экономике» комиссия рассчитывает подключить свои подразделения к интернету, а также запустить проект по дистанционному голосованию.
Коммерсантъвчера в 17:28

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СМИ: ЦИК может разрешить россиянам голосовать дистанционно

Газета Кемерова02:26

Политолог назвал риски дистанционного голосования в России

Национальная служба новостей02:55

ЦИК разрешит россиянам голосовать дистанционнно

URA.Ru01:03

Центризбирком включат в нацпроект «Цифровая экономика»

Экономика сегодня00:50

ЦИК сможет рассчитывать на запуск проекта по дистанционному голосованию

Ведомостивчера в 22:42

Центризбирком включают в нацпроект «Цифровая экономика»

Коммерсантъвчера в 17:28
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Политика

Конституционный суд признал соглашение о границе Чечни и Ингушетии

Запрос Юнус-Бека Евкурова удовлетворен Конституционный суд (КС) РФ аннулировал решение КС Ингушетии, отменившего 30 сентября соглашение о ратификации границы между Ингушетией и Чечней, а также закрепившей его закон Ингушетии.
Обновлено в 04:03
Армия и оружие

Эсминец ВМС США демонстративно прошел около российской базы

Американский ракетный эсминец McCampbell прошел в среду в непосредственной близости от залива Петра Великого в Приморье, где находится база Тихоокеанского флота России, сообщили в ВМС США.
Обновлено в 04:03
Политика

В Канаде арестована финансовый директор китайской Huawei

В Канаде была арестована финансовый директор одной из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций Huawei (Китай) Мэн Ваньчжоу, сообщает The Globe and Mail.
Обновлено в 04:02
Политика

В Госдуме опровергли испытание Россией ракеты «Искандер М»

Россия имеет три вопроса к США по исполнению договора о РСМД, а у Соединенных Штатов к РФ один - по ракете "Искандер М", испытания которой РФ не проводила, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.
Обновлено в 03:57
Армия и оружие

В Госдуме оценили возможную отправку кораблей США в Чёрное море

Ранее CNN, ссылаясь на чиновников, передавал, что после инцидента в Керченском проливе Вашингтон готовится направить один военный корабль в Чёрное море.
Обновлено в 03:58
Политика

Командующий ВМС Украины решил обменять сам себя на украинских моряков

Воронченко уверен, что военнослужащие, устроившие провокацию в российских водах, были задержаны «противозаконно».
Обновлено в 04:02
Политика

В Сенате США призвали привлечь к ответственности саудовского принца

Обновлено в 03:17
Политика

Медведев в телеинтервью подведет итоги года

Сегодня председатель правительства Дмитрий Медведев в традиционном интервью пяти российским телеканалам подведет итоги уходящего года и расскажет о задачах, стоящих перед кабинетом министров.
Обновлено в 04:02
Политика

WP: Трампу потребовался кортеж, чтобы проехать 230 метров

Американскому лидеру Дональду Трампу потребовался кортеж из восьми автомобилей, чтобы проехать расстояние в 250 ярдов (около 230 м) и встретить семью экс-президента США Джорджа Буша — младшего.
Обновлено в 03:59
Политика

Во Франции решили не повышать налог на топливо весь 2019 год

Налог на топливо во Франции в конечном итоге не будет повышаться весь 2019 год, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.
Обновлено в 03:31
Политика

Посол ФРГ высказался против ужесточения антироссийских санкций

Посол Германии на Украине Эрнст Райхель заявил, что немецкие власти не хотят, чтобы Европейский союз (ЕС) вводил 13 декабря новые санкции в отношении России из-за инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 03:51
Политика

Абэ предложил Путину посетить чемпионат мира по дзюдо в Японии

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту РФ Владимиру Путину посетить чемпионат мира по дзюдо, который пройдет в Токио с 25 августа по 1 сентября 2019 года.
Обновлено в 03:04
Политика

Горбачёв: мир находится на грани новой гонки вооружений

Обновлено в 03:59
Армия и оружие

В Сирии жертвами авиаудара коалиции США стали пять мирных жителей

В Сирии пять человек погибло в результате авиаудара коалиции, возглавляемой США.
Обновлено в 03:38
Политика

В Китае назвали срок заключения торговой сделки с США

Представитель Минкоммерции КНР Гао Фэн выразил уверенность в том, что торговое соглашение с Соединенными Штатами будет достигнуто в ближайшие 90 дней, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:43
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Элла Памфилова
Политик
Советский и российский политик. Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с 28 марта 2016 года.
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