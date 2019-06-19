Политика
Политолог Соловей уходит из МГИМО по политическим причинамКоммерсантъ 12:00
Российский политолог Валерий Соловей подал заявление об уходе из МГИМО по собственному желанию. «По политическим причинам институт более не желает иметь со мной никаких дел»,— сообщил он в Facebook.
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Футбол
Влашич заявил, что счастлив подписать контракт с ЦСКА
Обновлено в 13:08
Политика
Следователи назвали имена подозреваемых в крушении MH17
Трое граждан РФ и один украинец, как полагает Совместная следственная группа (ССГ), причастны к крушению лайнера Malaysia Airlines в 2014 году на Украине.
Обновлено в 08:19
Шоу-бизнес
Бари Алибасов лишил сына наследства и выгнал из дома
Обновлено в 19:54
Армия и оружие
Гиперзвуковую ракету анонсировали в США
В США военно-промышленная компания США Raytheon рассказала о гиперзвуковой ракете на прямоточном воздушно-реактивном двигателе.
Обновлено в 15:52
Экономика
Состояние Бернара Арно превысило $100 млрд
Богатейший европеец, владелец группы люксовых брендов Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, по оценкам Bloomberg, пополнил список «стомиллиардеров», то есть людей, чье состояние превышает $100 млрд.
Обновлено в 15:11
Энергетика
Дания высказалась по поводу маршрута «Северного потока — 2»
Глава пресс-службы Энергетического агентства Дании (DEA) Туре Фальбе-Хансен высказался по поводу маршрута газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 08:35
Армия и оружие
Пьяный командир ВСУ расстрелял солдат в Донбассе
Обновлено в 19:05
Политика
В ССГ объяснили использование данных из соцсетей в рамках дела MH17
19 июня представитель ССГ заявил в ходе пресс-конференции о четырёх подозреваемых по делу о катастрофе малайзийского лайнера в Донбассе.
Обновлено в 17:48
Наука
Два йогурта в неделю снижают риск рака кишечника
Обновлено в 05:58
Музыка
Егор Крид после ухода из Black Star заключил контракт с Warner Music
Егор Крид после ухода из Black Star заключил контракт с Warner Music Сегодня же стало известно, что Егор Крид заключил эксклюзивное дистрибьюционное соглашение с лейблом Warner Music Rиssіа.
Обновлено в 06:40
Экономика
Эксперты рассказали, что свинина может подешеветь в шашлычный сезон
Эксперты рассказали, что цены на свинину в России в настоящее время показывают нехарактерную для шашлычного периода динамику: оптовая цена на мясо снижается, и такая тенденция может сохраниться до конца года.
Обновлено в 20:27
Политика
Зеленский рассказал о «прикольной вещи» в здании АП в Киеве
Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал журналистам о «прикольной вещи», находящейся в здании администрации президента на Банковой улице в Киеве.
Обновлено в 14:48
Происшествия
После жалоб Путину на железную дорогу возбудили уголовное дело
В Челябинской области возбудили уголовное дело после того, как местные жители пожаловались президенту Владимиру Путину на проблемы при переходе железной дороги, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:21
Политика
Жириновский в знак протеста покинул зал Госдумы
В знак протеста лидер либерал-демократов Владимир Жириновский демонстративно вышел из зала пленарных заседаний.
Обновлено в 10:00
Наука
Смертельно опасные бактерии атакуют пляжи в США
Обновлено в 08:07
Общество
Водителей предложили лишать прав за отсутствие ОСАГО
На рассмотрение в Госдуму был внесён законопроект, согласно которому за отсутствие полиса ОСАГО предлагается штрафовать водителей на 5 тысяч рублей и лишать прав за повторное нарушение.
Обновлено в 09:38
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на остановке в Сочи
В Лазаревском районе Сочи автомобиль «Нива» столкнулся с другим легковым автомобилем, в результате чего вылетел на остановку общественного транспорта и сбил людей, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 17:59
Происшествия
Посольство России предупредило о всплеске уличного насилия в Лондоне
Посольство России в Лондоне предупредило находящихся в Великобритании россиян об очередном всплеске уличного насилия на улицах британской столицы.
Обновлено в 11:35
ЖКХ
Жильцы нижних этажей станут платить больше за отопление
Как рассказал член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких, слова которого приводит «Парламентская газета», основная нагрузка ляжет на собственников квартир с первого по четвертый этаж.
Обновлено в 19:45
Авто
АвтоВАЗ выпустил Lada Xray Cross с вариатором
Первой «вазовский» моделью с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco стала LADA XRay Cross.
Обновлено в 04:55
Политика
Медведев прокомментировал слова Кудрина о позорном уровне бедности
Ранее руководитель Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал уровень бедности в России позором.
Обновлено в 08:10
Здоровье
Проходить диспансеризацию сахалинцы смогут по средам и субботам
В среду диспансеризация проходит во второй половине дня, когда основной поток пациентов спадает, — сказал главврач, добавив, что специалисты учреждения работают с коллективами близлежащих организаций и населением, приписанным к поликлинике.
Обновлено в 06:04
Общество
Россиянки на балу офицеров в Севастополе восхитили Запад
Читатели британской прессы восхитились девушками, которые посетили ежегодный Севастопольский бал офицеров.
Обновлено вчера в 20:35
Экономика
Губернаторов начнут штрафовать за финансовые «проколы»
Губернаторы, как считают в ведомстве, в первую очередь несут ответственность за неисполнение федеральных проектов и бюджетные нарушения, пишет «Коммерсант».
Обновлено в 20:26
Футбол
СМИ узнали, что ФИФА может перенести ЧМ-2022 из Катара
Руководство Международной федерации футбола (ФИФА) может перенести чемпионат мира 2022 года из Катара в другую страну.
Обновлено в 15:01
Футбол
Андре Шюррле может продолжить карьеру в России
Чемпион мира 2014, полузащитник сборной Германии и дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле может продолжить карьеру в российской премьер-лиге.
Обновлено в 13:53
Армия и оружие
Украина нанесла массированный удар по Донецку
Обновлено в 06:41
Кино
Финал «Мстителей» вернется в кинотеатры
Супергеройский фильм "Мстители: Финал" вернется в кинотеатры, передает Comicbook. Об этом заявил глава студии Marvel Кевин Файги.
Обновлено в 17:41
Наука
Следы первобытных людей обнаружили во Вьетнаме
Многочисленные следы первобытных людей, которые жили около 8−9 тыс. лет назад, находились на севере страны в национальном парке провинции Баккан.
Обновлено в 10:50