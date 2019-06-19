Политолог Соловей уходит из МГИМО по политическим причинамКоммерсантъ 12:00

Российский политолог Валерий Соловей подал заявление об уходе из МГИМО по собственному желанию. «По политическим причинам институт более не желает иметь со мной никаких дел»,— сообщил он в Facebook.

Политолог Соловей уходит из МГИМО по политическим причинам

Политика Следователи назвали имена подозреваемых в крушении MH17 Трое граждан РФ и один украинец, как полагает Совместная следственная группа (ССГ), причастны к крушению лайнера Malaysia Airlines в 2014 году на Украине.

Армия и оружие Гиперзвуковую ракету анонсировали в США В США военно-промышленная компания США Raytheon рассказала о гиперзвуковой ракете на прямоточном воздушно-реактивном двигателе.

Экономика Состояние Бернара Арно превысило $100 млрд Богатейший европеец, владелец группы люксовых брендов Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, по оценкам Bloomberg, пополнил список «стомиллиардеров», то есть людей, чье состояние превышает $100 млрд.

Политика В ССГ объяснили использование данных из соцсетей в рамках дела MH17 19 июня представитель ССГ заявил в ходе пресс-конференции о четырёх подозреваемых по делу о катастрофе малайзийского лайнера в Донбассе.

Музыка Егор Крид после ухода из Black Star заключил контракт с Warner Music Егор Крид после ухода из Black Star заключил контракт с Warner Music Сегодня же стало известно, что Егор Крид заключил эксклюзивное дистрибьюционное соглашение с лейблом Warner Music Rиssіа.

Экономика Эксперты рассказали, что свинина может подешеветь в шашлычный сезон Эксперты рассказали, что цены на свинину в России в настоящее время показывают нехарактерную для шашлычного периода динамику: оптовая цена на мясо снижается, и такая тенденция может сохраниться до конца года.

Политика Зеленский рассказал о «прикольной вещи» в здании АП в Киеве Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал журналистам о «прикольной вещи», находящейся в здании администрации президента на Банковой улице в Киеве.

Происшествия После жалоб Путину на железную дорогу возбудили уголовное дело В Челябинской области возбудили уголовное дело после того, как местные жители пожаловались президенту Владимиру Путину на проблемы при переходе железной дороги, передает РИА "Новости".

Политика Жириновский в знак протеста покинул зал Госдумы В знак протеста лидер либерал-демократов Владимир Жириновский демонстративно вышел из зала пленарных заседаний.

Общество Водителей предложили лишать прав за отсутствие ОСАГО На рассмотрение в Госдуму был внесён законопроект, согласно которому за отсутствие полиса ОСАГО предлагается штрафовать водителей на 5 тысяч рублей и лишать прав за повторное нарушение.

Происшествия Два человека погибли в ДТП на остановке в Сочи В Лазаревском районе Сочи автомобиль «Нива» столкнулся с другим легковым автомобилем, в результате чего вылетел на остановку общественного транспорта и сбил людей, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Происшествия Посольство России предупредило о всплеске уличного насилия в Лондоне Посольство России в Лондоне предупредило находящихся в Великобритании россиян об очередном всплеске уличного насилия на улицах британской столицы.

ЖКХ Жильцы нижних этажей станут платить больше за отопление Как рассказал член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких, слова которого приводит «Парламентская газета», основная нагрузка ляжет на собственников квартир с первого по четвертый этаж.

Авто АвтоВАЗ выпустил Lada Xray Cross с вариатором Первой «вазовский» моделью с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco стала LADA XRay Cross.

Политика Медведев прокомментировал слова Кудрина о позорном уровне бедности Ранее руководитель Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал уровень бедности в России позором.

Здоровье Проходить диспансеризацию сахалинцы смогут по средам и субботам В среду диспансеризация проходит во второй половине дня, когда основной поток пациентов спадает, — сказал главврач, добавив, что специалисты учреждения работают с коллективами близлежащих организаций и населением, приписанным к поликлинике.

Общество Россиянки на балу офицеров в Севастополе восхитили Запад Читатели британской прессы восхитились девушками, которые посетили ежегодный Севастопольский бал офицеров.

Экономика Губернаторов начнут штрафовать за финансовые «проколы» Губернаторы, как считают в ведомстве, в первую очередь несут ответственность за неисполнение федеральных проектов и бюджетные нарушения, пишет «Коммерсант».

Футбол СМИ узнали, что ФИФА может перенести ЧМ-2022 из Катара Руководство Международной федерации футбола (ФИФА) может перенести чемпионат мира 2022 года из Катара в другую страну.

Футбол Андре Шюррле может продолжить карьеру в России Чемпион мира 2014, полузащитник сборной Германии и дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле может продолжить карьеру в российской премьер-лиге.

Кино Финал «Мстителей» вернется в кинотеатры Супергеройский фильм "Мстители: Финал" вернется в кинотеатры, передает Comicbook. Об этом заявил глава студии Marvel Кевин Файги.