Политолог Соловей уходит из МГИМО по политическим причинамКоммерсантъ 12:00

Российский политолог Валерий Соловей подал заявление об уходе из МГИМО по собственному желанию. «По политическим причинам институт более не желает иметь со мной никаких дел»,— сообщил он в Facebook.

Политолог Соловей уходит из МГИМО по политическим причинам

Политика Следствие обвинило в крушении MH17 четырех человек Международная следственная группа обвинила четырех человек в крушении в 2014 году на Донбассе малайзийского Boeing, летевшего рейсом MH17.

Футбол Сёмин признался, что не знает новичка «Локомотива» Мурило Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что пока ничего не знает о новичке команды Серкейре Мурило.

Авто АвтоВАЗ выпустил Lada Xray Cross с вариатором Первой «вазовский» моделью с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco стала LADA XRay Cross.

Экономика Миллиардер из Франции вошел в тройку богатейших людей мира Председатель французской компании LVMH Бернар Арно стал одним из трех самых богатых людей мира, передает Bloomberg.

Происшествия В Чемодановке цыганские дома взяли под охрану после конфликта Дома и имущество цыганских семей, покинувших село Чемодановка близ Пензы и соседнее село Лопатки после массовой драки с гибелью человека, находятся под охраной, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Экономика Голикова: Россия за год потеряла 223 млрд рублей из-за больничных Российская экономика в 2018 году потеряла порядка 223 млрд рублей из-за предотвратимой нетрудоспособности граждан.

Происшествия Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста пришел на ее похороны Старший сын Максим в настоящее время находится в реанимации. Арсений является подозреваемым в убийстве матери и попытке убийства брата.

Политика Саакашвили пробежал через работающие фонтаны в Одессе Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили пробежал через работающие фонтаны в Одессе.

Политика Рейтинг партии Порошенко опустился до 5% Рейтинг партии "Европейская солидарность" бывшего президента Украины Петра Порошенко упал до 5%, составив минимальный уровень проходного барьера для участия в выборах в Верховную раду.

Общество «Росконтроль» назвал лучшее эскимо Специалисты "Росконтроля" выбрали лучшее эскимо среди тех, что продают в столичных магазинах. Они закупили образцы семи брендов.

Музыка Дочь Алсу спела с Ержаном Максимом Ранее многие подписчики негативно отреагировали на сотрудничество Микеллы с соперником по «Голосу» в рамках этой работы.

Политика Евросоюз продлит санкции против России Главы государств-членов Евросоюза продлят экономические санкции против России еще на полгода.

Армия и оружие Волкер призвал Киев покупать оружие в США Украинские власти должны начать приобретать летальное вооружение у Соединенных Штатов, приводят «Известия» слова спецпредставителя Госдепа Курта Волкера.

Экономика Сбербанк предупредил о мошенниках, применяющих социальную инженерию Мошенничество с помощью социальной инженерии в России продолжает рост - в среднем на 4-6% в месяц, сообщил журналистам на пресс-конференции зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Авто Представлен семиместный микровэн Renault Triber В результате семиместный Triber имеет длину 3990 мм — на 80 мм меньше, чем знакомый нам хэтчбек Renault Sandero.

Экономика Кудрин подтвердил угрозу социального взрыва из-за бедности Глава Счетной палаты уточнил, что правительство принимает меры для стабилизации ситуации Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время интервью в программе "Познер" подтвердил, что в России существует риск социального взрыва из-за бедности, сообщает gazeta.ru.

Здоровье В Минздраве рассказали, на каких продуктах нельзя экономить Как пишет «Российская газета», об этом заявила Главный внештатный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина.

Гаджеты Блогер JerryRigEverything проверил необычную камеру смартфона Asus ZenFone 6 на прочность Смартфон Asus ZenFone 6 попал в руки блогера JerryRigEverything, который вдоволь поиздевался над аппаратом.

Политика Порошенко допустил отказ Киева от претензий на Крым Бывший президент Украины Пётр Порошенко допустил, что новые власти страны могут отказаться от претензий на Крым и признать его российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.

Происшествия Представитель главы Дагестана прокомментировал дело против журналиста Дагестанские издания «Новое дело», «Свободная республика» и «Черновик» выйдут с одинаковыми первыми полосами — там будет написано «Я/Мы Абдулмумин Гаджиев», пишет «Черновик».

Экономика Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в России По данным журнала, "Мираторгу" принадлежит самый большой по площади земельный банк в России, однако по стоимости он только на третьем месте, потому что земли расположены в основном в Центральном федеральном округе, где цена сельскохозяйственного гектара почти втрое ниже, чем в Краснодарском крае.

Происшествия В Петербурге четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой Четыре человека пострадали при столкновении двух легковушек и маршрутки в Красносельском районе Петербурга, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Политика Кучма поставил условия снятия экономической блокады Донбасса Бывший президент Украины, представитель Киева в Контактной группе Леонид Кучма заявил, что экономическая блокада Донбасса будет снята только после того, как будут возвращены украинские активы.

Происшествия Полиция Киева выдвинула основные версии гибели депутата Тымчука Следствие выдвинуло три основные версии гибели депутата Верховной рады Дмитрия Тымчука, заявил руководитель Национальной полиции Сергей Князев на своей странице в социальной сети Facebook.

Происшествия Два человека погибли в ДТП с автобусом в Челябинской области Автобус столкнулся с грузовиком в среду на трассе М5 "Урал" в Челябинской области, погибли два пассажира, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.