Политика
Политолог Соловей уходит из МГИМО по политическим причинамКоммерсантъ 12:00
Российский политолог Валерий Соловей подал заявление об уходе из МГИМО по собственному желанию. «По политическим причинам институт более не желает иметь со мной никаких дел»,— сообщил он в Facebook.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 13:09, Вашингтон
Общество
Власти Асбеста ответили на обращение жителей города к Путину
Обновлено в 09:07
Политика
Следствие обвинило в крушении MH17 четырех человек
Международная следственная группа обвинила четырех человек в крушении в 2014 году на Донбассе малайзийского Boeing, летевшего рейсом MH17.
Обновлено в 08:57
Футбол
Сёмин признался, что не знает новичка «Локомотива» Мурило
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что пока ничего не знает о новичке команды Серкейре Мурило.
Обновлено в 11:34
Авто
АвтоВАЗ выпустил Lada Xray Cross с вариатором
Первой «вазовский» моделью с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco стала LADA XRay Cross.
Обновлено в 04:55
Экономика
Миллиардер из Франции вошел в тройку богатейших людей мира
Председатель французской компании LVMH Бернар Арно стал одним из трех самых богатых людей мира, передает Bloomberg.
Обновлено в 10:06
Происшествия
В Чемодановке цыганские дома взяли под охрану после конфликта
Дома и имущество цыганских семей, покинувших село Чемодановка близ Пензы и соседнее село Лопатки после массовой драки с гибелью человека, находятся под охраной, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Обновлено в 10:30
Экономика
Голикова: Россия за год потеряла 223 млрд рублей из-за больничных
Российская экономика в 2018 году потеряла порядка 223 млрд рублей из-за предотвратимой нетрудоспособности граждан.
Обновлено в 04:24
Происшествия
Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста пришел на ее похороны
Старший сын Максим в настоящее время находится в реанимации. Арсений является подозреваемым в убийстве матери и попытке убийства брата.
Обновлено в 12:58
Политика
Саакашвили пробежал через работающие фонтаны в Одессе
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили пробежал через работающие фонтаны в Одессе.
Обновлено в 11:56
Футбол
ЦСКА выкупил трансфер Николы Влашича у «Эвертона»
Обновлено в 07:44
Политика
Рейтинг партии Порошенко опустился до 5%
Рейтинг партии "Европейская солидарность" бывшего президента Украины Петра Порошенко упал до 5%, составив минимальный уровень проходного барьера для участия в выборах в Верховную раду.
Обновлено в 09:57
Общество
«Росконтроль» назвал лучшее эскимо
Специалисты "Росконтроля" выбрали лучшее эскимо среди тех, что продают в столичных магазинах. Они закупили образцы семи брендов.
Обновлено в 03:31
Музыка
Дочь Алсу спела с Ержаном Максимом
Ранее многие подписчики негативно отреагировали на сотрудничество Микеллы с соперником по «Голосу» в рамках этой работы.
Обновлено вчера в 22:04
Политика
Евросоюз продлит санкции против России
Главы государств-членов Евросоюза продлят экономические санкции против России еще на полгода.
Обновлено в 11:29
Армия и оружие
Волкер призвал Киев покупать оружие в США
Украинские власти должны начать приобретать летальное вооружение у Соединенных Штатов, приводят «Известия» слова спецпредставителя Госдепа Курта Волкера.
Обновлено в 03:56
Экономика
Сбербанк предупредил о мошенниках, применяющих социальную инженерию
Мошенничество с помощью социальной инженерии в России продолжает рост - в среднем на 4-6% в месяц, сообщил журналистам на пресс-конференции зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Обновлено в 09:35
Армия и оружие
The Bell: Переписка солдата из Татарстана стала доказательством причастности РФ к крушению малазийского «Боинга»
Обновлено в 12:12
Авто
Представлен семиместный микровэн Renault Triber
В результате семиместный Triber имеет длину 3990 мм — на 80 мм меньше, чем знакомый нам хэтчбек Renault Sandero.
Обновлено в 12:14
Экономика
Кудрин подтвердил угрозу социального взрыва из-за бедности
Глава Счетной палаты уточнил, что правительство принимает меры для стабилизации ситуации Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время интервью в программе "Познер" подтвердил, что в России существует риск социального взрыва из-за бедности, сообщает gazeta.ru.
Обновлено вчера в 02:32
Здоровье
В Минздраве рассказали, на каких продуктах нельзя экономить
Как пишет «Российская газета», об этом заявила Главный внештатный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина.
Обновлено в 12:06
Гаджеты
Блогер JerryRigEverything проверил необычную камеру смартфона Asus ZenFone 6 на прочность
Смартфон Asus ZenFone 6 попал в руки блогера JerryRigEverything, который вдоволь поиздевался над аппаратом.
Обновлено в 11:08
Политика
Порошенко допустил отказ Киева от претензий на Крым
Бывший президент Украины Пётр Порошенко допустил, что новые власти страны могут отказаться от претензий на Крым и признать его российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.
Обновлено в 09:43
Происшествия
Представитель главы Дагестана прокомментировал дело против журналиста
Дагестанские издания «Новое дело», «Свободная республика» и «Черновик» выйдут с одинаковыми первыми полосами — там будет написано «Я/Мы Абдулмумин Гаджиев», пишет «Черновик».
Обновлено в 10:42
Экономика
Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в России
По данным журнала, "Мираторгу" принадлежит самый большой по площади земельный банк в России, однако по стоимости он только на третьем месте, потому что земли расположены в основном в Центральном федеральном округе, где цена сельскохозяйственного гектара почти втрое ниже, чем в Краснодарском крае.
Обновлено вчера в 07:36
Наука
Смертельно опасные бактерии атакуют пляжи в США
Обновлено в 08:07
Происшествия
В Петербурге четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой
Четыре человека пострадали при столкновении двух легковушек и маршрутки в Красносельском районе Петербурга, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 11:01
Политика
Кучма поставил условия снятия экономической блокады Донбасса
Бывший президент Украины, представитель Киева в Контактной группе Леонид Кучма заявил, что экономическая блокада Донбасса будет снята только после того, как будут возвращены украинские активы.
Обновлено в 12:34
Происшествия
Полиция Киева выдвинула основные версии гибели депутата Тымчука
Следствие выдвинуло три основные версии гибели депутата Верховной рады Дмитрия Тымчука, заявил руководитель Национальной полиции Сергей Князев на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 08:24
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с автобусом в Челябинской области
Автобус столкнулся с грузовиком в среду на трассе М5 "Урал" в Челябинской области, погибли два пассажира, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено в 10:14
Политика
Зеленский прокомментировал выводы следствия по MH17
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приветствует данные Объединенной следственной группы по расследованию крушения Boeing рейса MH17 в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 12:53