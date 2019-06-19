Политика

Политолог Соловей уходит из МГИМО по политическим причинамКоммерсантъ 12:00

Российский политолог Валерий Соловей подал заявление об уходе из МГИМО по собственному желанию. «По политическим причинам институт более не желает иметь со мной никаких дел»,— сообщил он в Facebook.
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