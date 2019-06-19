Политика
Политолог Соловей уходит из МГИМО по политическим причинамКоммерсантъ 12:00
Российский политолог Валерий Соловей подал заявление об уходе из МГИМО по собственному желанию. «По политическим причинам институт более не желает иметь со мной никаких дел»,— сообщил он в Facebook.
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Экономика
Ликвидацию отходов Байкальского ЦБК могут поручить новому подрядчику
В Иркутской области могут сменить подрядчика ликвидации отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК), сообщает ТАСС со ссылкой на заявление губернатора Сергея Левченко.
Обновлено в 13:39
Армия и оружие
Пьяный командир ВСУ расстрелял своих солдат в Донбассе
Обновлено в 21:49
Политика
США призвали Россию привлечь к ответственности фигурантов дела MH17
Соединённые Штаты призывают Россию обеспечить привлечение к ответственности всех подозреваемых по делу о катастрофе малайзийского лайнера в Донбассе, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 21:40
Общество
В рейтинг лучших вузов мира вошли 25 российских университетов
Британская компания Quacquarelli Symonds внесла в обновленный рейтинг тысячи лучших университетов мира 25 высших учебных заведений России.
Обновлено в 10:19
Экономика
Россияне стали брать меньше микрозаймов
По его данным, суммы, которые россияне берут в кредит, выросли в среднем на 7%, но услугами МФО воспользовались на 110 тысяч человек меньше.
Обновлено в 20:40
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после жалоб Путину на железную дорогу
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело после того, как жители села Варна в Челябинской области пожаловались российскому лидеру Владимиру Путину в ходе «прямой линии» о проблемах с пересечением железнодорожных путей в своем населенном пункте.
Обновлено в 20:35
Происшествия
Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета
Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41
Финансы
ЦБ предложил списывать долг по ипотеке после изъятия жилья
В ЦБ пояснили, что остаток задолженности после продажи заложенного жилья на торгах может образоваться, если цена недвижимости не покрывает всего долга.
Обновлено в 05:25
Политика
«Уже не президент»: Джабаров прокомментировал заявление Порошенко
Первый заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал слова экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что Киев может отказаться от претензий на Крым.
Обновлено в 14:04
Происшествия
В Чехии расследуют падение с балкона свидетельницы по делу Кокорина и Мамаева
Чешская полиция продолжает расследование дела о падении с балкона курортной гостиницы россиянки Екатерины Бобковой, проходившей в качестве свидетельницы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщила «РИА Новости» полковник Ивана Йежкова из краевого управления полиции города Градец-Кралове.
Обновлено в 20:52
Политика
Меркель начало трясти во время встречи с Зеленским
Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 10:25
Общество
Большинство россиян намерены следить за «прямой линией» с Путиным
Большинство россиян (около 75%) намерены следить за «прямой линией» с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 21:10
Шоу-бизнес
Малахов показал состояние Алибасова после выписки
Обновлено в 10:55
Хоккей
Кучеров стал самым ценным хоккеистом НХЛ по версии игроков
Кучеров стал обладателем "Тед Линдсей Эворд" — награды, которая вручается самому ценному игроку сезона по мнению других хоккеистов.
Обновлено в 21:03
Авто
В России упали продажи автомобилей
По данным о регистрациях машин, авторынок России в мае просел сразу на 18%, — до 124,5 тыс. машин.
Обновлено в 03:40
Финансы
ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5%
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции Центрального банка страны, сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5%, говорится в сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства.
Обновлено в 15:53
Наука
Употребление йогурта снижает риск развития рака кишечника у мужчин
Группа американских исследователей пришла к выводу, что включение в ежедневный рацион значительного количества йогурта самым благоприятным способом сказывается на снижении риска развития рака кишечника.
Обновлено в 13:34
Политика
Песков: часть вопросов «прямой линии» Путина начали решать до эфира
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что региональные власти заранее приступили к решению проблем, на которые россияне жаловались в обращениях на "прямую линию" с президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 09:43
Политика
Жириновский покинул зал Госдумы в знак протеста
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседании из-за отказа парламентариев принять законопроект депутатов ЛДПР об упрощении получения гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения.
Обновлено в 08:32
Здоровье
В Минздраве рассказали, на каких продуктах нельзя экономить
Как пишет «Российская газета», об этом заявила Главный внештатный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина.
Обновлено в 12:06
Наука
На Филиппинах обнаружили поедающего камень корабельного червя
Ученые-биологи нашли на территории Филиппин (остров Бохоль) поедающего камень корабельного червя.
Обновлено в 14:49
Политика
В Харькове вернули название проспекту маршала Жукова
Обновлено в 13:02
Политика
Мексика ратифицировала договор о свободной торговле с США и Канадой
Верхняя палата конгресса Мексики ратифицировала новый договор о свободной торговле с США и Канадой (USMCA).
Обновлено в 20:58
Футбол
Глушаков заработает 100 миллионов рублей на уходе из «Спартака»
Российский футболист Денис Глушаков обогатится на 100 миллионов рублей в результате досрочного расторжения контракта с московским "Спартаком".
Обновлено в 06:46
Общество
Новокузнечане не знают, как правильно взаимодействовать со своей УК
Еще в мае Минстрой РФ напомнил, что обязанность управляющей компании давать оперативный ответ на обращение жителей дома - это лицензионное требование.
Обновлено в 21:00
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco.
Обновлено в 05:29
Политика
Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук
Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.
Обновлено в 06:42
Политика
Порошенко создал новый «спецназ» против РФ
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его партия "Европейская солидарность" является политическим спецназом.
Обновлено в 18:06