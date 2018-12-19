Политика

Политолог Куликов швырнул стакан в политолога Корейбу на шоу Соловьева
REGNUM
09:19

Российский журналист и политолог Дмитрий Куликов в эфире телепрограммы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» швырнул стакан с водой в польского политолога Якуба Корейбу, который систематически его перебивал. Речь на передаче шла о ситуации на Украине.
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