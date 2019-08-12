Политика
Политизация газовой сферы вызывает сожаление, конкуренция должна быть рыночной - ПриходькоПРАЙМ 17:16
С политизацией напрямую столкнулся российский газовый проект — "Северный поток-2", предполагающий строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
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