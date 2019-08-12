Политика
Политизация газовой сферы в ЕС вызывает сожаление, заявил ПриходькоПолитика Сегодня 21:07
Приходько отметил, что в этой связи вызывают глубокое сожаление настойчивые попытки так сил внутри ЕС, так и за его пределами политизировать данный вопрос.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 22:19, Вашингтон
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным временно оккупированных территорий Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополь", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Обновлено в 03:26
Наука
Создан искусственный язык для определения подлинности виски
Исследователи из Университета Глазго в Шотландии разработали систему химических сенсоров, способных различать сорта виски и выявлять подделку.
Обновлено вчера в 06:35
Политика
Невозможность вступления Украины в ЕС объяснили в Германии
Политолог заявил, что членство Украины в НАТО и ЕС невозможно, поскольку данный шаг приведет к конфликту Евросоюза с Россией, пишут «Известия».
Обновлено вчера в 21:00
Путешествия
Авиакомпания «Аврора» свозила японцев на Курилы на могилы предков
Авиакомпания "Аврора" свозила на Курильские острова группу японцев, сообщила в понедельник пресс-служба воздушного перевозчика, входящего в группу компаний "Аэрофлот".
Обновлено в 20:32
Наука
Британский рок-музыкант Оззи Осборн признан мутантом
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес
Постройневшая Лолита Милявская показала репетицию съемок нового клипа
В новой публикации в личном микроблоге Милявская рассказала, что ей удалось договориться с режиссером, который когда-то занимался съемками ее клипа на композицию под названием «Титаник», будет снимать ролик на песню «Это тело не сгорело».
Обновлено в 03:09
Здоровье
Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве
Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 21:21
Происшествия
Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребёнка
Игумен Фотий (Нечепоренко), которого отстранили от служения после инцидента во время крещения ребёнка в Покровском храме в Гатчине, в интервью «Пятому каналу» прокомментировал ситуацию.
Обновлено в 20:59
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
Музыка
Фадеева и Наргиз заподозрили в пиаре на фоне скандала
Обновлено в 22:09
Космос
Астроном-любитель заснял вход метеорита в атмосферу Юпитера
Астроном Этан Чэппел сумел запечатлеть космическое являение. На фото отчетливо видна вспышка в районе Южного экваториального пояса Юпитера.
Обновлено в 03:14
Общество
Студентов вузов начнут отчислять по совету искусственного интеллекта
Директор EDCrunch University заверил, что рекомендации искусственного интеллекта не будут обязательными к исполнению, окончательное решение о судьбе студента будет принимать деканат.
Обновлено в 20:43
Теннис
Серена Уильямс не смогла доиграть финал в Торонто
Американская теннисистка Серена Уильямс не смогла доиграть финальную встречу турнира WTA в Торонто, Канада.
Обновлено в 14:59
Политика
Евросоюз задумался о непризнании российских паспортов жителей Донбасса
Евросоюз разрабатывает рекомендации по распознаванию и возможному непризнанию российских паспортов, выданных жителям Донбасса.
Обновлено в 19:55
Гаджеты
Презентация нового Note 10 и других продуктов Samsung
Обновлено в 13:57
Общество
Новая «Миссис Россия» прокомментировала свою победу в конкурсе
Новая «Миссис Россия», 33-летняя Екатерина Нишанова из Геленджика, стала участницей конкурса случайно, последовав совету подруги.
Обновлено в 09:19
Политика
В Раде рассказали о жизни украинских городов за счёт наследия СССР
Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что украинские города в настоящий момент существуют за счёт инфраструктуры, построенной в СССР.
Обновлено в 16:11
Общество
Росрыболовство вводит новые правила любительской рыбалки
Обновлено 09 августа в 14:32
Футбол
«Манчестер Юнайтед» отправил четыре мяча в ворота «Челси»
Обновлено в 14:29
Общество
Гороскоп на 12 августа: Водолеям удастся управлять ситуацией на работе
Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Обновлено в 18:00
Происшествия
США усомнились в самоубийстве миллиардера-педофила Эпштейна
Самоубийство миллиардера Джеффри Эпштейн, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей, вызывает серьезные вопросы.
Обновлено вчера в 23:06
Происшествия
Водитель взорвавшейся на МКАД Tesla сообщил детали аварии
Водитель взорвавшегося на МКАД автомобиля Tesla сообщил детали ДТП в интервью телеканалу РЕН ТВ.
Обновлено в 09:58
Армия и оружие
Сепаратисты в Йемене захватили Аден
Еще утром в субботу, после четырех дней вооруженных столкновений, в ходе которых погибло более 70 человек, в том числе гражданские лица, противоборствующим сторонам удалось договориться о том, что сепаратисты снимут осаду с пустующего президентского дворца (президент Хади постоянно находится в Эр-Рияде), а проправительственные войска воздержатся от нападений на силы ЮПС.
Обновлено в 12:06
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек
С утра сторонники Алексея Навального провели согласованный митинг в Хабаровске, на него пришли от 300 до 500 человек.
Обновлено вчера в 10:28
Футбол
«Спартак» обыграл «Ахмат» благодаря голам Бакаева и Шюррле
Обновлено в 16:24