Политика

Политизация газовой сферы в ЕС вызывает сожаление, заявил ПриходькоПолитика Сегодня 21:07

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Приходько отметил, что в этой связи вызывают глубокое сожаление настойчивые попытки так сил внутри ЕС, так и за его пределами политизировать данный вопрос.
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Политизация газовой сферы в ЕС вызывает сожаление, заявил Приходько

Политика Сегодня21:07

Политизация газовой сферы вызывает сожаление, конкуренция должна быть рыночной - Приходько

ПРАЙМ17:16
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Сергей Приходько
Российский дипломат
Российский государственный деятель, дипломат. С 2013 года - заместитель Председателя правительства Российской Федерации - руководитель аппарата правительства Российской Федерации.
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