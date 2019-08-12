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Политизация газовой сферы в ЕС вызывает сожаление, заявил ПриходькоПолитика Сегодня вчера в 21:07

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Конкуренция в газовой сфере должна основываться исключительно на экономических факторов, заявил первый заместитель главы аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
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Политизация газовой сферы в ЕС вызывает сожаление, заявил Приходько

Политика Сегоднявчера в 21:07

Политизация газовой сферы вызывает сожаление, конкуренция должна быть рыночной - Приходько

ПРАЙМвчера в 17:16
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