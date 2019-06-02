Politico: Минюст США может не обвинить Ассанжа в утечке данных ЦРУRT на русском 11:59

Министерство юстиции США может не предъявлять основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу обвинения в причастности к утечке засекреченных данных ЦРУ. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Politico: Минюст США может не обвинить Ассанжа в утечке данных ЦРУ

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