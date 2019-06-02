Политика

Politico: Минюст США может не обвинить Ассанжа в утечке данных ЦРУRT на русском 11:59

Министерство юстиции США может не предъявлять основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу обвинения в причастности к утечке засекреченных данных ЦРУ. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.
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Ассанжу не будут предъявлять обвинения за утечку секретных материалов ЦРУ

Коммерсантъ13:20

СМИ узнали, почему Ассанжу не предъявят обвинения в утечке данных ЦРУ

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СМИ узнали о планах Минюста США не обвинять Ассанжа в утечке данных ЦРУ

РБК12:48

СМИ сообщили об отказе США от обвинения Ассанжа в утечке секретных данных ЦРУ

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Politico: Минюст США может не обвинить Ассанжа в утечке данных ЦРУ

RT на русском11:59

Ассанжа не смогут обвинить за утечку секретных материалов ЦРУ

РЕН ТВ11:08

Politico: США не обвинят Ассанжа в утечке данных ЦРУ

Газета.Ru12:55
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Глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков, подозреваемый в убийстве, уволен с 29 мая.
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Производитель смартфонов Huawei компания Foxconn закрыла несколько линий сборки в США из-за американских санкций.
Обновлено в 12:41
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Стало известно о состоянии пострадавших в аварии у Троицкого моста

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Обновлено в 12:40
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Пассажирский поезд Адлер – Нижневартовск столкнулся с грузовиком, после чего загорелись автомобиль и один из вагонов.
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Опубликовано видео задержания бывшего губернатора Ивановской области

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Обновлено вчера в 11:03
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Обновлено в 12:46
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Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева и олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова поиграли в футбол в перерыве ледового шоу в Японии.
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Украинские силовики собрались на совещание из-за ролика на YouTube

Возмутившее украинского главного военного прокурора видео было опубликовано на YouTube 26 мая пользователем с ником 30192.
Обновлено в 13:31
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«Крылья Советов» сохранили место в РПЛ

В ответном стыковом матче за место в Российской премьер-лиге "Крылья Советов" проиграли "Нижнему Новгороду", передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:02
Происшествия

Трактор влетел в толпу журналистов в Ростовской области

В Сети появилось видео наезда трактора на журналистов во время "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.
Обновлено в 12:32
Футбол

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По информации Mirror, похороны Рейеса состоятся утром в понедельник, 3 июня, в родном городе футболиста — Утрере.
Обновлено в 05:47
Происшествия

В Харькове при сносе бюста Жукова пострадали трое полицейских

Обновлено в 13:05
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Какие типы автомобилей редко останавливают сотрудники ГИБДД

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Обновлено вчера в 04:00
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В Финляндии запретили продажу волкособов и ввоз шиповника

Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на ввоз шиповника морщинистого (Rosa rugosa), а также рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа.
Обновлено в 07:30
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Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки

Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено в 11:02
Общество

В Иркутскую область вернулась зима

Обновлено в 13:00
Происшествия

Нападение водителя джипа на мужчину в Подмосковье попало на видео

На кадрах заметно, как водитель внедорожника Toyota Land Cruiser подрезал "Ладу" и встает на полосе перед ней.
Обновлено в 08:38
Общество

Кадыров посоветовал россиянам быть умеренными в еде

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в День здорового питания и отказа от излишеств в еде порекомендовал россиянам быть умеренными в приеме пищи и заниматься физкультурой.
Обновлено в 13:38
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В Свердловской области четыре ребенка погибли при пожаре в квартире

Обновлено в 11:59
Космос

Лето длиной 21 год: ученые сравнили особенности Урана и Земли

Период обращения Земли вокруг Солнца равен 365 дням, а Урану требуется 84 года, земных.
Обновлено в 13:08
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СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020

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Обновлено вчера в 19:40
Космос

Марсоход Curiosity показал облака на красной планете

NASA поделилось серией фотографий, сделанных с 7 по 12 мая черно-белыми навигационными камерами (Navcam) Curiosity, на которых роверу удалось запечатлеть облака на красной планете, плывущие примерно на высоте 31 километр.
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От имени московского толстячества хочу напомнить Андрею Рябинскому, что нет менее здорового питания, чем то, после которого бойцы писают допингом.
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Президент Австрии одобрил состав переходного правительства страны

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Как считает Смолов, шутить над Комличенко не имеет смысла, поскольку 29 голов в сезоне — это очень хороший результат.
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