Политика
Politico: Минюст США может не обвинить Ассанжа в утечке данных ЦРУRT на русском 11:59
Министерство юстиции США может не предъявлять основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу обвинения в причастности к утечке засекреченных данных ЦРУ. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.
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