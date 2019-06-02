Политика
Politico: Минюст США может не обвинить Ассанжа в утечке данных ЦРУRT на русском 11:59
Министерство юстиции США может не предъявлять основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу обвинения в причастности к утечке засекреченных данных ЦРУ. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.
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Минюст США не будет предъявлять основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу обвинение за публикацию сверхсекретных материалов о хакерских инструментах ЦРУ, получивших название Vault 7, сообщает газета Politico со ссылкой на американского чиновника и осведомленные источники.Коммерсантъ13:20
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