Политический скандал в Австрии. Русскую изображала студентка из БоснииREGNUM вчера в 19:57

с чего всё началось

Роль племянницы российского олигарха, которая фигурировала в скандале с австрийским экс-вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе, сыграла боснийская студентка, пишет газета Kronen Zeitung.

Политический скандал в Австрии. Русскую изображала студентка из Боснии

Здоровье Россельхознадзор выступил против полного запрета на ввоз мяса и молока Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию мясной и молочной продукции из-за границы для личных целей, однако он не должен быть тотальным, считает глава ведомства Сергей Данкверт.

Футбол «Витесс» Слуцкого проиграл «Утрехту» и остался на сезон без еврокубков «Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, на домашнем стадионе проиграл «Утрехту» 0:2 в рамках плей офф чемпионата Нидерландов за возможность попасть в розыгрыш Лиги Европы.

Происшествия В Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 2,9 В Кемеровской области поздним вечером вторника произошел подземный толчок магнитудой 2,9, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Общество В России могут ввести «отцовский капитал» Новый вид выплат — «отцовский капитал» — предложено выплачивать после рождения третьего ребенка, пишет 29 мая газета «Известия».

Музыка Российская девочка на украинском «Голос. Дети» помирила две страны Анна Ковтун, хореограф девочки, поделилась с нами, как на самом деле обстоят дела на украинском шоу.

Общество В России предложили запретить псевдопивные напитки «Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка».

Кино Опубликовано видео с реакцией актеров «Игры престолов» на финал Фанаты нарезали из документального фильма о том, как снимали популярный сериал «Игра престолов», реакцию актеров на финальный эпизод эпопеи.

Общество Названы самые востребованные профессии в России Ранее было опубликовано исследование сервиса «Авито Работа», согласно которому самыми востребованными в стране профессиями по итогам 2018 года стали продавцы и водители.

Происшествия Самолет разбился в Канаде, есть жертвы В результате крушения легкомоторного самолета в Канаде погибли два человека.

Общество Тысячи учителей Новой Зеландии проводят марш протеста Тысячи школьных учителей Новой Зеландии вышли в среду на общенациональный марш протеста с требованиями улучшения условий труда и повышения заработной платы.

Политика Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.

Здоровье В России изменились правила медицинского страхования В России вступил в силу приказ Минздрава о новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС), по которому для каждого жителя будет определена группа здоровья.

Армия и оружие Вдовы погибших в Сирии военных через суд добились выплат наградных Читинский гарнизонный военный суд удовлетворил требования родственников трех погибших в Сирии военнослужащих о выплате поощрений за награждение их орденами.

Общество Почти половине российских семей хватает денег только на еду и одежду Еще 23 процента (против девяти процентов) стараются меньше тратить денег на одежду и обувь.

Футбол «Реал» и «Челси» согласовали переход Азара за 115 млн фунтов "Реал" и "Челси" согласовали трансфер Эдена Азара. Как сообщает источник, бельгийский полузащитник перейдёт в мадридский клуб за £ 100 млн.

Происшествия В Забайкалье главу уранодобывающего предприятия задержали за взятку На сайте СУ СК уточняется, что в получении взятки подозревается гендиректор ПАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е.П. Славского", которое является крупнейшим в регионе горнодобывающим предприятием.

Интернет В Нидерландах стали использовать банкоматы для поиска детей Начиная с прошлой недели, более 300 банкоматов в Нидерландах начали показывать фотографии пропавших детей на своих заставках.

Наука Нестабильного робота научили ездить во все стороны Инженер Мэттью Уотсон (Matthew Watson) из Шеффилдского университета разработал робота, который, в отличие от гироскутеров, может двигаться в любую сторону без поворота корпуса.

Шоу-бизнес Няня первенца принца Гарри и Меган Маркл уволилась через две недели Няня, нанятая королевской семьёй сразу после рождения первого ребёнка принца Гарри и Меган Маркл, рассказала, что не выдержала испытательного срока и приняла решение об увольнении через 2 недели после трудоустройства.

Происшествия В Махачкале устроившую ДТП женщину попытались закидать камнями "Очевидцы, возмущенные произошедшим, разбили камнями автомобиль виновницы ДТП, подоспевшие сотрудники полиции удержали толпу от самосуда, но несколько камней все же попали в супругов", - указывает МВД.

Музыка Макаревич призвал не искать «политический подтекст» в его выступлениях В разговоре с журналистами радиостанции "Говорит Москва" Андрей Макаревич призвал слушать музыку, а не искать в выступлениях его группы "политический подтекст".

Технологии Сервис Google Maps научился предупреждать о камерах контроля скорости В приложении Waze уже давно присутствует отправка уведомления о дорожных камерах и ограничениях скорости.

Общество В приморской школе завершили проверку после скандального флешмоба Управление образования администрации Владивостока завершило проверку в школе, где ученики сняли на видео скандальную вечеринку, с ними провели профилактические беседы, сообщил РИА Новости представитель мэрии.