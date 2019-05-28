Политика

Политический скандал в Австрии. Русскую изображала студентка из БоснииREGNUM вчера в 19:57

Роль племянницы российского олигарха, которая фигурировала в скандале с австрийским экс-вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе, сыграла боснийская студентка, пишет газета Kronen Zeitung.
Читать в источнике
с чего всё началось
Роль племянницы российского олигарха на встрече с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе сыграла боснийская студентка, пишет
 издание Kronen Zeitung.
РБКвчера в 13:21

Подробнее о событии

Роль племянницы российского олигарха на видео с вице-канцлером Австрии сыграла студентка из Боснии

Эхо Москвывчера в 20:21

Прокуратура ведет расследование по видеозаписи с участием бывшего вице-канцлера Австрии

Вести ФМ27 мая в 07:45

Роль «россиянки» на видео с экс-вице-канцлером Австрии сыграла боснийка

Комсомольская правдавчера в 15:27

СМИ узнали личность «россиянки» из скандального видео со Штрахе

РИА Новостивчера в 12:30

СМИ: роль россиянки на скандальном видео со Штрахе сыграла студентка из Боснии

ТАССвчера в 08:53

Появились подробности организации провокации с «племянницей русского олигарха» в Австрии

Взгляд.ру27 мая в 19:40

СМИ рассекретили «россиянку», из-за которой ушел в отставку вице-канцлер Австрии

URA.Ruвчера в 16:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 00:01, Ашберн

Кем оказалась «россиянка» на видео с бывшим вице-канцлером Австрии

Вести.UZвчера в 15:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 00:01, Ашберн
Здоровье

Россельхознадзор выступил против полного запрета на ввоз мяса и молока

Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию мясной и молочной продукции из-за границы для личных целей, однако он не должен быть тотальным, считает глава ведомства Сергей Данкверт.
Обновлено вчера в 22:07
Футбол

«Витесс» Слуцкого проиграл «Утрехту» и остался на сезон без еврокубков

«Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, на домашнем стадионе проиграл «Утрехту» 0:2 в рамках плей офф чемпионата Нидерландов за возможность попасть в розыгрыш Лиги Европы.
Обновлено вчера в 16:49
Общество

Москвичей предупредили о торнадо и смерчах после жары

Обновлено вчера в 02:15
Происшествия

В Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 2,9

В Кемеровской области поздним вечером вторника произошел подземный толчок магнитудой 2,9, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
Обновлено вчера в 22:05
Общество

В России могут ввести «отцовский капитал»

Новый вид выплат — «отцовский капитал» — предложено выплачивать после рождения третьего ребенка, пишет 29 мая газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:18
Общество

Забайкалье приняло первых гостей VIII международного кинофестиваля

Обновлено вчера в 22:29
Гаджеты

Xiaomi представила первый флагман марки Redmi — K20 Pro

Китайская компания Xiaomi представила смартфон Redmi K20 Pro.
Обновлено вчера в 11:50
Музыка

Российская девочка на украинском «Голос. Дети» помирила две страны

Анна Ковтун, хореограф девочки, поделилась с нами, как на самом деле обстоят дела на украинском шоу.
Обновлено вчера в 11:19
Армия и оружие

Военный эксперт оценил угрозы Крымскому мосту от Украины

Обновлено вчера в 21:58
Общество

В России предложили запретить псевдопивные напитки

«Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка».
Обновлено вчера в 18:30
Кино

Опубликовано видео с реакцией актеров «Игры престолов» на финал

Фанаты нарезали из документального фильма о том, как снимали популярный сериал «Игра престолов», реакцию актеров на финальный эпизод эпопеи.
Обновлено 27 мая в 17:29
Общество

Названы самые востребованные профессии в России

Ранее было опубликовано исследование сервиса «Авито Работа», согласно которому самыми востребованными в стране профессиями по итогам 2018 года стали продавцы и водители.
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия

Самолет разбился в Канаде, есть жертвы

В результате крушения легкомоторного самолета в Канаде погибли два человека.
Обновлено вчера в 23:51
Гаджеты

Adata выходит на рынок блоков питания с серией XPG Core Reactor

Компания Adata решила попробовать свои силы на рынке блоков питания.
Обновлено вчера в 17:41
Общество

Тысячи учителей Новой Зеландии проводят марш протеста

Тысячи школьных учителей Новой Зеландии вышли в среду на общенациональный марш протеста с требованиями улучшения условий труда и повышения заработной платы.
Обновлено вчера в 23:18
Политика

Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина

Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено вчера в 23:00
Здоровье

В России изменились правила медицинского страхования

В России вступил в силу приказ Минздрава о новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС), по которому для каждого жителя будет определена группа здоровья.
Обновлено вчера в 01:38
Армия и оружие

Вдовы погибших в Сирии военных через суд добились выплат наградных

Читинский гарнизонный военный суд удовлетворил требования родственников трех погибших в Сирии военнослужащих о выплате поощрений за награждение их орденами.
Обновлено вчера в 20:40
Общество

Почти половине российских семей хватает денег только на еду и одежду

Еще 23 процента (против девяти процентов) стараются меньше тратить денег на одежду и обувь.
Обновлено вчера в 04:36
Футбол

«Реал» и «Челси» согласовали переход Азара за 115 млн фунтов

"Реал" и "Челси" согласовали трансфер Эдена Азара. Как сообщает источник, бельгийский полузащитник перейдёт в мадридский клуб за £ 100 млн.
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия

В Забайкалье главу уранодобывающего предприятия задержали за взятку

На сайте СУ СК уточняется, что в получении взятки подозревается гендиректор ПАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е.П. Славского", которое является крупнейшим в регионе горнодобывающим предприятием.
Обновлено вчера в 21:33
Интернет

В Нидерландах стали использовать банкоматы для поиска детей

Начиная с прошлой недели, более 300 банкоматов в Нидерландах начали показывать фотографии пропавших детей на своих заставках.
Обновлено вчера в 11:32
Наука

Нестабильного робота научили ездить во все стороны

Инженер Мэттью Уотсон (Matthew Watson) из Шеффилдского университета разработал робота, который, в отличие от гироскутеров, может двигаться в любую сторону без поворота корпуса.
Обновлено вчера в 07:56
Шоу-бизнес

Няня первенца принца Гарри и Меган Маркл уволилась через две недели

Няня, нанятая королевской семьёй сразу после рождения первого ребёнка принца Гарри и Меган Маркл, рассказала, что не выдержала испытательного срока и приняла решение об увольнении через 2 недели после трудоустройства.
Обновлено вчера в 08:47
Происшествия

В Махачкале устроившую ДТП женщину попытались закидать камнями

"Очевидцы, возмущенные произошедшим, разбили камнями автомобиль виновницы ДТП, подоспевшие сотрудники полиции удержали толпу от самосуда, но несколько камней все же попали в супругов", - указывает МВД.
Обновлено вчера в 13:16
Музыка

Макаревич призвал не искать «политический подтекст» в его выступлениях

В разговоре с журналистами радиостанции "Говорит Москва" Андрей Макаревич призвал слушать музыку, а не искать в выступлениях его группы "политический подтекст".
Обновлено вчера в 13:38
Технологии

Сервис Google Maps научился предупреждать о камерах контроля скорости

В приложении Waze уже давно присутствует отправка уведомления о дорожных камерах и ограничениях скорости.
Обновлено вчера в 16:52
Общество

В приморской школе завершили проверку после скандального флешмоба

Управление образования администрации Владивостока завершило проверку в школе, где ученики сняли на видео скандальную вечеринку, с ними провели профилактические беседы, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Обновлено вчера в 21:27
Общество

Роскачество рассказало, как выбрать мороженое

Обновлено вчера в 01:48
Армия и оружие

Российские крылатые ракеты станут гиперзвуковыми

Существующие в Российской армии сверхзвуковые ракеты модернизируют до гиперзвуковой скорости. Об этом сообщает «Военно-промышленный курьер».
Обновлено вчера в 07:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Хайнц-Кристиан Штрахе
Австрийский политик
Австрийский политический деятель, лидер Австрийской партии свободы с 23 апреля 2005 года. Вице-канцлер Австрии и федеральный министр спорта с 18 декабря 2017 года, в кабинете Себастьяна Курца.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное