Политика
Политический скандал в Австрии. Русскую изображала студентка из БоснииREGNUM вчера в 19:57
Роль племянницы российского олигарха, которая фигурировала в скандале с австрийским экс-вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе, сыграла боснийская студентка, пишет газета Kronen Zeitung.
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с чего всё началось
Роль племянницы российского олигарха на встрече с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе сыграла боснийская студентка, пишет издание Kronen Zeitung.РБКвчера в 13:21
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Прокуратура ведет расследование по видеозаписи с участием бывшего вице-канцлера Австрии
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Роль «россиянки» на видео с экс-вице-канцлером Австрии сыграла боснийка
Комсомольская правдавчера в 15:27
Появились подробности организации провокации с «племянницей русского олигарха» в Австрии
Взгляд.ру27 мая в 19:40
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Компания Adata решила попробовать свои силы на рынке блоков питания.
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Тысячи учителей Новой Зеландии проводят марш протеста
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Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
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Обновлено вчера в 01:38
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Читинский гарнизонный военный суд удовлетворил требования родственников трех погибших в Сирии военнослужащих о выплате поощрений за награждение их орденами.
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Почти половине российских семей хватает денег только на еду и одежду
Еще 23 процента (против девяти процентов) стараются меньше тратить денег на одежду и обувь.
Обновлено вчера в 04:36
Футбол
«Реал» и «Челси» согласовали переход Азара за 115 млн фунтов
"Реал" и "Челси" согласовали трансфер Эдена Азара. Как сообщает источник, бельгийский полузащитник перейдёт в мадридский клуб за £ 100 млн.
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия
В Забайкалье главу уранодобывающего предприятия задержали за взятку
На сайте СУ СК уточняется, что в получении взятки подозревается гендиректор ПАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е.П. Славского", которое является крупнейшим в регионе горнодобывающим предприятием.
Обновлено вчера в 21:33
Интернет
В Нидерландах стали использовать банкоматы для поиска детей
Начиная с прошлой недели, более 300 банкоматов в Нидерландах начали показывать фотографии пропавших детей на своих заставках.
Обновлено вчера в 11:32
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Обновлено вчера в 07:56
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Няня, нанятая королевской семьёй сразу после рождения первого ребёнка принца Гарри и Меган Маркл, рассказала, что не выдержала испытательного срока и приняла решение об увольнении через 2 недели после трудоустройства.
Обновлено вчера в 08:47
Происшествия
В Махачкале устроившую ДТП женщину попытались закидать камнями
"Очевидцы, возмущенные произошедшим, разбили камнями автомобиль виновницы ДТП, подоспевшие сотрудники полиции удержали толпу от самосуда, но несколько камней все же попали в супругов", - указывает МВД.
Обновлено вчера в 13:16
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Макаревич призвал не искать «политический подтекст» в его выступлениях
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Обновлено вчера в 16:52
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Армия и оружие
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Существующие в Российской армии сверхзвуковые ракеты модернизируют до гиперзвуковой скорости. Об этом сообщает «Военно-промышленный курьер».
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