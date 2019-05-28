Политический скандал в Австрии. Русскую изображала студентка из БоснииREGNUM 19:57

с чего всё началось

Роль племянницы российского олигарха, которая фигурировала в скандале с австрийским экс-вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе, сыграла боснийская студентка, пишет газета Kronen Zeitung.

Политический скандал в Австрии. Русскую изображала студентка из Боснии

Экономика Экономисты предсказали падение реальных доходов россиян в 2019 году В начале 2019 года реальные доходы резко ушли в минус — по итогам первого квартала показатель сократился на 2,3%, сообщил Росстат.

Армия и оружие На Украине рассказали об отмене операции в Крыму в марте 2014 года Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана, которого подозревают в государственной измене, рассказал, что 1 марта 2014 года планировалась операция по "разблокированию" военных в Крыму, однако ее прекратили в тот же день.

Происшествия Фото подлодки США после столкновения с горой появились в Сети Фото атомной подводной лодки ВМС Соединенных Штатов San Francisco, которая столкнулась с подводной горой в Тихом океане, появились в Сети.

Политика Минфин США обнародовал документы по поводу санкций против Дерипаски Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США обнародовало перечень документов, которые, по мнению американских властей, обосновывают введение санкций против российского бизнесмена Олега Дерипаски.

Политика Серверы с секретной информацией пропали из СНБО Украины Из ситуационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины пропали серверы с секретными данными.

Общество В России может появиться субсидия для многодетных отцов В России может появиться новый вид выплат, так называемый «отцовский капитал».

Политика Папа Римский выступил против «великой стены» Трампа Папа Римский Франциск выступил с резкой критикой планов президента США по строительству «великой стены» на границе с Мексикой, 28 мая передает агентство Reuters.

Музыка Группа «Ленинград» выпустила новый клип Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».

Гаджеты Смартфон Google Pixel 3a испытали на прочность Видеоблогер JerryRigEverything испытал на прочность смартфон Google Pixel 3a, который, как известно, выполнен из пластика.

Армия и оружие Удар многоглавой бомбы по террористам в Сирии попал на видео В сети появилось видео, на котором запечатлено применение кассетной противотанковой авиабомбы против объектов террористов в Сирии.

Авто Новая Mazda 3 может появиться в России летом нынешнего года Обновленный японский седан Mazda 3 уже летом 2019 года может поступить в продажу к российским дилерам.

Экономика Мосбиржа с 3 июня приостановит торги акциями «Мегафона» Московская биржа с 3 июня 2019 года приостанавливает торги обыкновенным акциями "Мегафона", сообщается в пресс-релизе торговой площадки.

Культура Ксения Собчак может стать ведущей телепрограммы на Первом канале Ксения Собчак может в новом телесезоне стать ведущей проекта Первого канала.

Общество В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах Как пояснили в департаменте образования города Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.

Общество Титов предложил отменить «морально устаревшие» нормы СанПина Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил отменить в ресторанах и кафе ряд санитарных норм, которые он назвал «морально устаревшими».

Энергетика Российские угольные компании направили заявки на поставки на Украину Многие российские производители угля подали заявки на получение разрешений на экспорт продукции на Украину.

Общество Гороскоп на 29 мая: Много романтики и немного прибыли Гороскоп на 29 мая 2019 года предупреждает: сегодня вам нужно сделать окончательный выбор и остановиться на том человеке, с которым хотите построить длительные отношения.

Происшествия Гендиректора ППГХО и депутатов задержали по подозрению в коррупции По данным следствия, депутат, который является руководителем одного из местных предприятий, дал полумиллионную взятку гендиректору ППГХО за возможность оказания услуг по организации питания работников горно-химического объединения.

Политика Зеленский посетил передовую Донбасса Минувшим вечером, 27 мая, новый глава Украины Владимир Зеленский приехал на территорию Донбасса в качестве верховного главнокомандующего Вооруженных сил государства.

Экономика На Урале нашли крупнейший за тридцать лет изумруд На предприятии "Мариинский прииск" в Свердловской области нашли изумруд весом 1,6 килограмма, сообщили в администрации региона.

Политика Захарова рассказала, кому на Украине нужен закон о языке Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала обращение представителей областной администрации Львова к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием говорить на украинском языке во время публичных выступлений.

Технологии В России появился телефон с квантовым шифрованием Компания «Инфотекс» и Центр квантовых технологий МГУ представили первый в России телефон с квантовой защитой связи ViPNet QSS Phone, сообщил корреспондент «Ведомостей» с презентации.

Экономика Центробанк модернизирует сторублевые купюры Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.