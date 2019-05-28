Политика
Политический скандал в Австрии. Русскую изображала студентка из БоснииREGNUM 19:57
Роль племянницы российского олигарха, которая фигурировала в скандале с австрийским экс-вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе, сыграла боснийская студентка, пишет газета Kronen Zeitung.
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Появились подробности организации провокации с «племянницей русского олигарха» в Австрии
Взгляд.рувчера в 19:40
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 20:55, Ашберн
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