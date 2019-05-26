Экономика
Полисы ОСАГО подорожали в МосквеВечерняя Москва 05:03
В Москве резко выросли цены на полисы обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Базовые ставки на прошлой неделе подняли «Ингосстрах» и «АльфаСтрахование».
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с чего всё началось
После майских праздников тарифы в столице поднял «Росгосстрах», рассказал его представитель: на 11%, с 3699 руб. до тех же 4118 руб. На основе базовой ставки рассчитывается итоговая цена полиса – с поправкой на возраст, стаж и аварийность водителя и прочие коэффициенты.Ведомостивчера в 17:00
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Шоу-бизнес
Настя Каменских показала фото медового месяца с Потапом
Обновлено в 11:20
Политика
Борис Титов обновил ежегодную жалобу президенту
Борис Титов обновил ежегодную жалобу президенту Российский бизнес за минувший год не стал чувствовать себя лучше, следует из доклада, который уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов представил вчера Владимиру Путину.
Обновлено в 18:39
Общество
Треть россиян заявили о необходимости экономить на путешествиях
Почти треть россиян в течение последнего года сократили свои траты на путешествия, еда перестала быть главной статьей экономии, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».
Обновлено в 21:14
Общество
Названы самые прибыльные массовые профессии в России
Строители и водители такси составляют самый высокооплачиваемый профессиональный сегмент среди массовых профессий.
Обновлено в 08:02
Происшествия
В Южно-Сахалинске эвакуировали вокзал и аэропорт
Как сообщил соавтор ИА Sakh.com, на железнодорожной станции была обнаружена подозрительная сумка, около 11:40 на месте уже работали оперативные службы, было размотано леерное ограждение.
Обновлено в 21:00
Происшествия
Во Владивостоке подпорная стена упала на припаркованные автомобили
Ночью во Владивостоке на улице Ладыгина, 11 на три припаркованных автомобиля упала подпорная стенка.
Обновлено в 21:16
Политика
В России могут ужесточить правила призыва в армию
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что призыв на военную службу постепенно уйдет в прошлое.
Обновлено в 03:31
Политика
Китай приостановил закупки иранской нефти — WSJ
Китай остановил закупки нефти у Ирана из-за антииранских санкций США, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в нефтяной отрасли Исламской Республики.
Обновлено в 20:57
Общество
На главу штаба ФБК Волкова составили протокол о неуважении к власти
На главу штаба основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонида Волкова составили протокол о неуважении к обществу, государственным символам и органам власти.
Обновлено в 17:37
Хоккей
«Вашингтон» проведет проверку из-за скандального видео с Кузнецовым
"Вашингтон Кэпиталз" отреагировал на ситуацию со скандальным видео, на котором присутствует форвард клуба Евгений Кузнецов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 19:17
Авто
За новым кроссовером Hyundai Venue выстроилась очередь
Новый компактный кроссовер Hyundai Venue пользуется ажиотажным спросом. Прием заказов на указанное транспортное средство стартовал 2 мая.
Обновлено в 11:57
Авто
АвтоВАЗ отзовет Lada Xray Cross из-за дефекта рулевого управления
Отечественный автопроизводитель отзывает модели Lada XRAY и XRAY Cross по причине возможного дефекта вала электроусилителя рулевого управления.
Обновлено в 00:57
Шоу-бизнес
Ксения Собчак рассказала, как порадовал ее двухлетний сын
Двухлетний малыш знает, как порадовать свою маму, чтобы поднять ей настроение на весь день.
Обновлено в 06:48
Космос
Опубликовано видео удара молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б»
В Сети появилось видео удара молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М».
Обновлено в 10:53
Экономика
ИНТЕРВЬЮ: IKEA в будущем начнет сдавать в России мебель в аренду
Компания IKEA в будущем начнет сдавать в России мебель в аренду, сообщил в интервью РИА Новости председатель совета директоров группы компаний Ingka в РФ (включает сеть IKEA) Патрик Энтони.
Обновлено в 20:15
Общество
Запах отходов датских и приморских коров отравляет жизнь жителям Троицкого
В редакцию ИА Sakh.com обратилась жительница Троицкого.
Обновлено в 19:29
Гаджеты
ASUS представила материнские платы на чипсете AMD X570
Компания ASUS представила ряд материнских плат на чипсете AMD X570, рассчитанные на работу с новейшими процессами Ryzen 3000.
Обновлено в 11:15
Хоккей
Сборная Финляндии вернулась с ЧМ в сопровождении истребителей ВВС
Сборная Финляндии по хоккею вернулась домой с чемпионата мира в сопровождении истребителей ВВС Hawk.
Обновлено в 19:03
Общество
Саратовский депутат удалил видео о протестах в Екатеринбурге
Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко по требованию Роскомнадзора удалил с YouTube-канала видео, посвященное протестам в Екатеринбурге, сообщают «Ведомости».
Обновлено в 20:29
Футбол
«Астон Вилла» обыграла «Дерби Каунти» и вышла в Премьер-Лигу
В финальном поединке встретились "Астон Вилла", в тренерском штабе которой работает Джон Терри, и "Дерби Каунти", возглавляемый Фрэнком Лэмпардом.
Обновлено в 11:55
Общество
Экзамены по литературе и географии открывают основной период ЕГЭ
Основной период Единого государственного экзамена (ЕГЭ) начнется в понедельник для десятков тысяч выпускников 2019 года.
Обновлено вчера в 17:02
Политика
Прокурора Дагестана предложили на пост прокурора Москвы
Господин Попов занимает пост прокурора республики Дагестан с февраля 2018 года.
Обновлено в 17:20
Футбол
«Барселона» может отказаться от трансфера де Лигта
Переход защитника амстердамского «Аякса» Матейса де Лигта в «Барселону» находится под угрозой срыва.
Обновлено в 17:56
Энергетика
Чехия сообщила о возобновлении поставок по «Дружбе»
Чешский трубопроводный оператор MERO сообщил о возобновлении поставки нефти в Чехию по нефтепроводу «Дружба».
Обновлено в 07:21
Политика
Генпрокурор Украины отказался уходить в отставку
Несмотря на призывы президента Украины Владимира Зеленского, генеральный прокурор республики Юрий Луценко решил не уходить в отставку до формирования нового состава Верховной рады.
Обновлено в 17:30
Политика
Киев захотел международного статуса для Керченского пролива
Украина планирует добиться международного статуса для Керченского пролива.
Обновлено в 19:59
Шоу-бизнес
Актриса Наталья Бардо полностью разделась для новой фотосессии
Поклонники разразились восторженными комментариями, отметив стройную фигуру актрисы. На снимке Бардо кокетливо прикрывает голое тело.
Обновлено в 04:50
Происшествия
В Японии мужчина с ножом напал на школьников
Обновлено в 20:22