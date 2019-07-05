Экономика
Россиянам пообещали заметный рост цен на ОСАГОLenta.ru 02:11
Запланированное увеличение лимитов выплаты по жизни и здоровью в ОСАГО приведет к росту цены полиса на 15 процентов, приводит «Коммерсантъ» прогнозы экспертов.
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с чего всё началось
Напомним, 11 июля правительство рассмотрит проект поправок к закону об ОСАГО, подготовленный Минфином, он описывает очередную реформу «автогражданки». Она предполагает с 1 января 2020 года увеличение выплат по ущербу жизни и здоровью до 2 млн руб. (сейчас 500 тыс. руб.).Коммерсантъвчера в 15:43
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Футбол
СМИ узнали о трансфере купленного «Рубином» неделю назад игрока в «Зенит»
По информации издания, петербургский клуб договорился о трансфере с казанским «Рубином», который на прошлой неделе приобрел хавбека у «Оренбурга».
Обновлено в 12:38
Происшествия
В Черном море перевернулось прогулочное судно с пассажирами
В Туапсинском районе Краснодарского края в акватории Черного моря перевернулся прогулочный катамаран с пассажирами.
Обновлено в 12:12
Общество
У Маслякова нашли особняк за 370 миллионов рублей
Обновлено в 12:54
Политика
Военным и полицейским повысят оклады с 1 октября
Правительство приняло решение проиндексировать оклады военных и сотрудников правоохранительных органов с октября 2019 года.
Обновлено в 04:58
Политика
Двух россиян арестовали в Ливии за попытку повлиять на выборы
В Ливии арестовали двух граждан России, которых обвиняют в попытке повлиять на предстоящие президентские выборы в стране, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.
Обновлено в 10:00
Общество
Росконтроль назвал лучшие марки растворимого кофе
Обновлено вчера в 01:52
Экономика
«Татнефть» покупает всю сеть российских АЗС у финской Neste
ПАО «Татнефть» подписала соглашение о покупке розничной сети автозаправочных станций в России с финской компанией Neste Marketing & Services.
Обновлено в 03:57
Происшествия
В Москве арестовали пятерых сотрудников ФСБ по делу о разбое
Еще двух сотрудников ведомства суд отправил под домашний арест Московский гарнизонный военный суд решил поместить под стражу пятерых сотрудников ФСБ и еще двух суд отправил под домашний арест по делу о разбое, передает ТАСС со ссылкой на суд.
Обновлено в 10:25
Транспорт
Аналитики рассчитали цену билета на Hyperloop «Москва-Петербург»
Проезд в Hyperloop смогут позволить только богачи. Аналитики подсчитали стоимость проезда в вакуумном поезде между Петербургом и Москвой.
Обновлено в 00:22
Политика
Зеленский снова поехал в Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский отправился в свою второй поездку в Донбасс, следует из сообщения пресс-службы украинского лидера.
Обновлено в 05:57
Общество
Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии
Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.
Обновлено 02 июля в 15:13
Шоу-бизнес
В Москве экстренно прооперировали Юрия Шатунова
Два дня назад в столичной клинике экстренно прооперировали Юрия Шатунова. Он попал в клинику после гастрольного тура.
Обновлено в 00:25
Экономика
Российские садоводы попросили Гордеева ограничить импорт фруктов
Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края и союз "Садоводы Кубани" обратились к вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой ограничить импорт в Россию фруктов, в том за счет повышения ввозных пошлин.
Обновлено в 10:55
Армия и оружие
«Панцирь-С1» сбил истребитель в Ливии
Обновлено в 10:00
Экономика
Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России
Национальная ассоциация пенсионных фондов (НАПФ) предложила работодателям и работникам "скинуться" на будущую пенсию, чтобы поднять ее уровень для россиян.
Обновлено в 05:38
Финансы
Рубль немного подешевел к доллару и подорожал к евро
Доллар слегка повышается, евро снижается на Московской бирже в пятницу утром; рубль немного укрепляется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах, следующих за котировками евро к доллару на глобальном рынке.
Обновлено в 03:23
Происшествия
В Петербурге оштрафовали четверых человек за поджог офисов СМИ
Октябрьский районный суд Петербурга оштрафовал четверых человек за поджог в 2018 году петербургской редакции телеканала НТВ и офиса "Федерального агентства новостей", уголовное дело прекращено, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.
Обновлено в 09:58
Кино
Мэттью Макконахи станет злодеем Marvel
Обновлено в 12:14
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о заморозке судом дивидендов Nord Stream
Речь идёт о якобы принятом решении обязать «Газпром» в случае получения прибыли от Nord Stream передать $145 млн на счёт суда.
Обновлено в 08:40
Общество
Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян
Как сообщают СМИ, только за минувший год Пенсионный фонд России отказался засчитать часть пенсии 170 500 гражданам России.
Обновлено в 06:19
Происшествия
Сотрудница екатеринбургской почты украла 2 млн на лотерейных билетах
Бывший руководитель отдела продаж «Почты России» в Екатеринбурге присваивала себе выигрыш от просроченных билетов, сообщил сайт «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:48
Здоровье
Гастроэнтеролог дал советы по питанию в дороге
Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, автор книги «Кишечник с комфортом, желудок без проблем» Алексей Парамонов в беседе с aif.ru рассказал, как избежать проблем с кишечником во время летних путешествий.
Обновлено в 07:49
Политика
В Польше экс-чиновника осудили «за работу на российскую разведку»
«Суд признал Марека В. виновным в том, что в период с 6 марта 2015 года по 27 января 2016 года он принимал участие в деятельности российской военной разведки ГРУ, направленной против Польши», — отметили в суде.
Обновлено в 12:34
Происшествия
Польский суд решил экстрадировать в Россию совладельца «Зимней вишни»
Польский суд решил экстрадировать в Россию скрывшегося от следствия бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» и совладельца комплекса Вячеслава Вишневского.
Обновлено в 10:26
Авто
Кроссовер Kia Sportage доступен в России в новой комплектации
Дилеры KIA в России начали продажи кроссовера KIA Sportage в новой комплектации Luxe+, которая займет место между версиями Luxe и Prestige.
Обновлено в 09:55
Армия и оружие
Российские военные проводят учения в Черном море
Обновлено в 05:11