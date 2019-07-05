Экономика

Россиянам пообещали заметный рост цен на ОСАГОLenta.ru 02:11

Запланированное увеличение лимитов выплаты по жизни и здоровью в ОСАГО приведет к росту цены полиса на 15 процентов, приводит «Коммерсантъ» прогнозы экспертов.
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ОСАГО подрастет на жизни и здоровье

Напомним, 11 июля правительство рассмотрит проект поправок к закону об ОСАГО, подготовленный Минфином, он описывает очередную реформу «автогражданки». Она предполагает с 1 января 2020 года увеличение выплат по ущербу жизни и здоровью до 2 млн руб. (сейчас 500 тыс. руб.).
Коммерсантъвчера в 15:43

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В России анонсировали значительное повышение стоимости полисов ОСАГО

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ОСАГО подрастет на жизни и здоровье

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В России подорожает автостраховка

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Эксперт: рост лимита за вред жизни в ОСАГО до 2 млн рублей увеличит цену за полис на 15%

ТАССвчера в 11:45
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 13:15, Ашберн
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Избитую семилетнюю девочку из Ингушетии доставят в Москву

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Задержанный за госизмену оказался помощником полпреда президента

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СМИ узнали о трансфере купленного «Рубином» неделю назад игрока в «Зенит»

По информации издания, петербургский клуб договорился о трансфере с казанским «Рубином», который на прошлой неделе приобрел хавбека у «Оренбурга».
Обновлено в 12:38
Происшествия

Стало известно, как нашли кассиршу, укравшую 20 млн рублей из банка

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В Черном море перевернулось прогулочное судно с пассажирами

В Туапсинском районе Краснодарского края в акватории Черного моря перевернулся прогулочный катамаран с пассажирами.
Обновлено в 12:12
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Армия и оружие

Патруль ОБСЕ попал под обстрел на участке разведения сил в Донбассе

Обновлено в 09:03
Политика

Военным и полицейским повысят оклады с 1 октября

Правительство приняло решение проиндексировать оклады военных и сотрудников правоохранительных органов с октября 2019 года.
Обновлено в 04:58
Политика

Двух россиян арестовали в Ливии за попытку повлиять на выборы

В Ливии арестовали двух граждан России, которых обвиняют в попытке повлиять на предстоящие президентские выборы в стране, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.
Обновлено в 10:00
Общество

Росконтроль назвал лучшие марки растворимого кофе

Обновлено вчера в 01:52
Экономика

«Татнефть» покупает всю сеть российских АЗС у финской Neste

ПАО «Татнефть» подписала соглашение о покупке розничной сети автозаправочных станций в России с финской компанией Neste Marketing & Services.
Обновлено в 03:57
Происшествия

В Москве арестовали пятерых сотрудников ФСБ по делу о разбое

Еще двух сотрудников ведомства суд отправил под домашний арест Московский гарнизонный военный суд решил поместить под стражу пятерых сотрудников ФСБ и еще двух суд отправил под домашний арест по делу о разбое, передает ТАСС со ссылкой на суд.
Обновлено в 10:25
Транспорт

Аналитики рассчитали цену билета на Hyperloop «Москва-Петербург»

Проезд в Hyperloop смогут позволить только богачи. Аналитики подсчитали стоимость проезда в вакуумном поезде между Петербургом и Москвой.
Обновлено в 00:22
Политика

Зеленский снова поехал в Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский отправился в свою второй поездку в Донбасс, следует из сообщения пресс-службы украинского лидера.
Обновлено в 05:57
Общество

Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии

Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.
Обновлено 02 июля в 15:13
Шоу-бизнес

В Москве экстренно прооперировали Юрия Шатунова

Два дня назад в столичной клинике экстренно прооперировали Юрия Шатунова. Он попал в клинику после гастрольного тура.
Обновлено в 00:25
Экономика

Российские садоводы попросили Гордеева ограничить импорт фруктов

Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края и союз "Садоводы Кубани" обратились к вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой ограничить импорт в Россию фруктов, в том за счет повышения ввозных пошлин.
Обновлено в 10:55
Армия и оружие

«Панцирь-С1» сбил истребитель в Ливии

Обновлено в 10:00
Экономика

Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России

Национальная ассоциация пенсионных фондов (НАПФ) предложила работодателям и работникам "скинуться" на будущую пенсию, чтобы поднять ее уровень для россиян.
Обновлено в 05:38
Финансы

Рубль немного подешевел к доллару и подорожал к евро

Доллар слегка повышается, евро снижается на Московской бирже в пятницу утром; рубль немного укрепляется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах, следующих за котировками евро к доллару на глобальном рынке.
Обновлено в 03:23
Происшествия

В Петербурге оштрафовали четверых человек за поджог офисов СМИ

Октябрьский районный суд Петербурга оштрафовал четверых человек за поджог в 2018 году петербургской редакции телеканала НТВ и офиса "Федерального агентства новостей", уголовное дело прекращено, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.
Обновлено в 09:58
Кино

Мэттью Макконахи станет злодеем Marvel

Обновлено в 12:14
Энергетика

«Нафтогаз» заявил о заморозке судом дивидендов Nord Stream

Речь идёт о якобы принятом решении обязать «Газпром» в случае получения прибыли от Nord Stream передать $145 млн на счёт суда.
Обновлено в 08:40
Общество

Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян

Как сообщают СМИ, только за минувший год Пенсионный фонд России отказался засчитать часть пенсии 170 500 гражданам России.
Обновлено в 06:19
Происшествия

Сотрудница екатеринбургской почты украла 2 млн на лотерейных билетах

Бывший руководитель отдела продаж «Почты России» в Екатеринбурге присваивала себе выигрыш от просроченных билетов, сообщил сайт «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:48
Здоровье

Гастроэнтеролог дал советы по питанию в дороге

Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, автор книги «Кишечник с комфортом, желудок без проблем» Алексей Парамонов в беседе с aif.ru рассказал, как избежать проблем с кишечником во время летних путешествий.
Обновлено в 07:49
Политика

В Польше экс-чиновника осудили «за работу на российскую разведку»

«Суд признал Марека В. виновным в том, что в период с 6 марта 2015 года по 27 января 2016 года он принимал участие в деятельности российской военной разведки ГРУ, направленной против Польши», — отметили в суде.
Обновлено в 12:34
Происшествия

Польский суд решил экстрадировать в Россию совладельца «Зимней вишни»

Польский суд решил экстрадировать в Россию скрывшегося от следствия бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» и совладельца комплекса Вячеслава Вишневского.
Обновлено в 10:26
Авто

Кроссовер Kia Sportage доступен в России в новой комплектации

Дилеры KIA в России начали продажи кроссовера KIA Sportage в новой комплектации Luxe+, которая займет место между версиями Luxe и Prestige.
Обновлено в 09:55
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Российские военные проводят учения в Черном море

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