Полигон с боеприпасами загорелся под ВоронежомГазета.Ru 10:30

В Воронежской области на полигоне начали взрываться боеприпасы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб региона. Как отмечается, детонация снарядов произошла в результате возгорания сухой травы.

Полигон с боеприпасами загорелся под Воронежом

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