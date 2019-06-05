Происшествия
Полигон с боеприпасами загорелся под ВоронежомГазета.Ru 10:30
В Воронежской области на полигоне начали взрываться боеприпасы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб региона. Как отмечается, детонация снарядов произошла в результате возгорания сухой травы.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 20:22, Вашингтон
Общество
В Швейцарии прошла масштабная забастовка женщин против дискриминации
В Швейцарии тысячи женщин приняли участие в забастовке против гендерной дискриминации в обществе и на рынке труда.
Обновлено в 14:34
Игры
Valve выпустила первый патч для Dota Underlords
Обновлено в 07:27
Происшествия
Российского сноубордиста застрелили в США
В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.
Обновлено в 11:59
Происшествия
Скончался один из пострадавших в массовой драке под Пензой
В Пензе скончался один из пострадавших в массовой драке, которая произошла в селе Чемодановка Бессоновского района.
Обновлено в 14:21
Авто
Россияне стали реже приобретать седаны и хэтчбеки
Россияне стали реже приобретать автомобили в кузовах седан и хэтчбек.
Обновлено в 17:28
Технологии
Крупнейший в мире самолёт продают за $400 млн
Экспериментальный самолёт-катамаран Stratolaunch, разработанный для воздушного запуска ракет-носителей, продаётся за $400 миллионов, сообщил канал CNBC.
Обновлено в 19:34
Шоу-бизнес
Андрей Разин оценил состояние Бари Алибасова
Обновлено в 04:11
Происшествия
Автомобиль упал в реку с Новодевичьей набережной в Москве
В Москве с Новодевичьей набережной автомобиль упал в реку, сообщили «РИА Новости» в столичном управлении МЧС.
Обновлено в 18:52
Политика
Госдеп выразил ООН обеспокоенность по поводу визита замгенсека Воронкова в Синьцзян
Администрация США выразила руководству ООН свою обеспокоенность планируемым визитом заместителя генерального секретаря всемирной организации, главы Контртеррористического управления Владимира Воронкова в Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР.
Обновлено в 18:26
Религия
Троицкая родительская суббота: как ее правильно провести?
Чтобы помянуть умерших близких, священники советуют на Троицкую родительскую субботу с утра прийти в храм, помолиться во время Божественной литургии.
Обновлено в 17:28
Происшествия
В Севастополе суд освободил капитана украинского судна «ЯМК-0041»
В Севастополе вынесли приговор капитану украинского рыболовецкого судна Виктору Новицкому, задержанному за незаконный промысел у побережья Крыма.
Обновлено в 10:46
Политика
Зеленский понадеялся на скорое освобождение украинских моряков
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на скорое освобождение украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Обновлено в 17:57
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Общество
Гороскоп на 15 июня: День обещает быть непредсказуемым, но успешным
Вашей путеводной звездой станут желания и чувства, в силу чего день обещает быть непредсказуемым, но в целом успешным.
Обновлено в 19:00
Шоу-бизнес
Умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут» Эдит Гонсалес
Мексиканская актриса Эдит Гонсалес умерла на 55-м году жизни.
Обновлено в 01:25
Шоу-бизнес
Орнеллу Мути приговорили к шести месяцам заключения за ужин с Путиным
В феврале 2015 года суд приговорил актрису к 8 месяцам тюрьмы и штрафу в 600 евро.
Обновлено в 13:38
Космос
Спутник НАСА нашел на Марсе эмблему Звездного флота из Star Trek
Сфотографированная спутником НАСА поверхность Марса напоминает эмблему Звездного флота из сериала «Звездный путь» (Star Trek), сообщают СМИ.
Обновлено вчера в 23:59
Шоу-бизнес
Имя нового избранника Ани Лорак узнали СМИ
Певица Ани Лорак встречается с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на телеграм канал.
Обновлено в 01:11
Общество
Роскомнадзор заблокировал форум с данными клиентов российских банков
Роскомнадзор заблокировал форум с данными клиентов российских банков. Об этом сообщается на сайте федеральной службы.
Обновлено в 12:49
Армия и оружие
Два жителя Донецка ранены при обстреле со стороны ВСУ
Ранения получили два жителя посёлка Александровка (ДНР) при обстреле, который устроила украинская армия, 15 июня сообщает «Донецкое агентство новостей».
Обновлено в 19:24
Происшествия
Задержан бывший табачный дистрибьютор Альберт Худоян
Московская полиция задержала бывшего владельца табачной дистрибьюторской компании "Оптима" Альберта Худояна по обвинению в хищении трех земельных участков у одной из компаний.
Обновлено в 14:55
Футбол
Форвард «Зенита» Сердар Азмун может перейти в «Лацио»
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун привлек внимание представителей «Лацио».
Обновлено в 07:48
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.
Обновлено в 12:09
Общество
«Роснефть» обвинила Reuters в слежке за Сечиным
Публикация агентства Reuters о полетах главы "Роснефти" Игоря Сечина на самолетах компании свидетельствует о тотальной слежке "с использованием технологий специальных служб", взломом "закрытых аккаунтов в соцсетях" самого топ-менеджера, его родственников и даже их окружения.
Обновлено в 10:04
Политика
Члены Демократической партии Молдавии спешно покинули страну
По одним данным, самолет Плахотнюка вылетел в Стамбул, по другим — в Одессу. Еще два самолета вылетели в Москву и в Киев.
Обновлено в 19:20
Технологии
Ученый назвал стоимость российской программы по борьбе с астероидами
Несколько десятков миллиардов рублей составит стоимость программы по борьбе с астероидно-кометной опасностью в случае ее реализации в России.
Обновлено в 19:01
Шоу-бизнес
Шейк впервые вышла на подиум после разрыва с Купером
Ирина появилась на подиуме после того, как чуть более недели назад стало известно, что она рассталась с Брэдли Купером после четырех лет отношений.
Обновлено в 07:22
Шоу-бизнес
Каменских показала постельное фото после свадьбы с Потапом
Певица Настя Каменских поделилась в инстаграме откровенным снимком. На фото артистка снята со спины.
Обновлено в 04:28