Общество
Полиция заявила об уведомлении от организаторов митинга о провокацияхРБК 07:17
Организаторы митинга на проспекте Сахарова в Москве обратились к полиции с заявлением, что «Л.Соболь и другие участники митинга собираются организовать провокации при проведении согласованного мероприятия». Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 18:41, Вашингтон
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Американский дипломат назвал способ прекращения конфликта в Донбассе
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США продолжают искать альтернативу «Северному потоку-2»
Вашингтон активно ищет альтернативу энергетическому проекту "Северный поток-2".
Обновлено 08 августа в 12:30
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Среди других машин фигурирует новая модель JH-7AII.
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Политика
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«В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривну на более стабильную — доллар США», — призвал автор петиции.
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Астрономы ищут гигантские сооружения в космосе. Все началось с русского ученого
За основу оценки технологического развития ученый взял количество энергии, потребляемой инопланетной цивилизацией.
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