Общество
Полиция заявила об уведомлении от организаторов митинга о провокацияхРБК 07:17
Организаторы митинга на проспекте Сахарова в Москве обратились к полиции с заявлением, что «Л.Соболь и другие участники митинга собираются организовать провокации при проведении согласованного мероприятия». Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.
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Общество
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Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг предположения о том, что непогода в России связана с климатическими атаками со стороны США.
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