Общество

Полиция заявила об уведомлении от организаторов митинга о провокацияхРБК 07:17

Организаторы митинга на проспекте Сахарова в Москве обратились к полиции с заявлением, что «Л.Соболь и другие участники митинга собираются организовать провокации при проведении согласованного мероприятия». Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.
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Организаторы митинга в Москве обратились с заявлением к полиции о готовящихся провокациях

ТАСС07:41

Полиция: организаторы митинга в Москве заявили, что Любовь Соболь готовила провокации

Коммерсантъ07:34

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РИАМО07:26

Полиция заявила об уведомлении от организаторов митинга о провокациях

РБК07:17

Организаторы митинга обратились с заявлением о готовящихся провокациях – МВД

Москва 2407:32
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