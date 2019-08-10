Организаторы митинга на проспекте Сахарова в Москве обратились к полиции с заявлением, что «Л.Соболь и другие участники митинга собираются организовать провокации при проведении согласованного мероприятия». Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Полиция заявила об уведомлении от организаторов митинга о провокациях

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