Общество
Около семи тысяч человек вышли на согласованный митинг в центре МосквыРИА Новости 07:42
Добавляется, что сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности. Ранее столичное правительство согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый.
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Транспорт
Люди собираются на согласованный митинг в центре Москвы
Обновлено в 06:59
Происшествия
В Махачкале после избиения водителя скорой проведут экспертизу
Экспертиза назначена после избиения водителя скорой помощи в пригороде Махачкалы, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по республике.
Обновлено в 06:54
Происшествия
После нападения на росгвардейца в Тюмени возбуждено уголовное дело
Следственный комитет России по Тюменской области возбудил уголовное дело после нападения на сотрудников Росгвардии 49-летнего жителя города.
Обновлено в 06:47
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Авто
Hyundai готовит к дебюту седан Xcent дешевле Solaris
В марте 2020-го года компания Hyundai планирует представить маленький седан Xcent новой генерации.
Обновлено вчера в 07:26
Гаджеты
Huawei представила первое устройство на собственной ОС Harmony
Вчера Huawei официально рассказала о собственной операционной системе Harmony, предназначенной для широкого спектра устройств.
Обновлено в 03:14
Экономика
В Правительстве хотят субсидировать 50% первого взноса за ипотеку на деревянные дома
Кабмин прорабатывает возможность субсидирования 50% первоначального ипотечного взноса при покупке деревянного дома, изготовленного заводским способом.
Обновлено в 05:18
Политика
YouTube благоприятствует не всем стримам с акций в Москве
В ходе прошлого эфира, который прошел 3 августа трансляции несколько раз блокировалась YouTube, в то время как аналогичные стримы ряда других СМИ и блогеров работали без ограничений.
Обновлено в 05:41
Политика
Зеленского попросили сделать доллар национальной валютой Украины
«В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривну на более стабильную — доллар США», — призвал автор петиции.
Обновлено в 06:28
Кино
Назван самый популярный советский фильм на YouTube
Обновлено вчера в 14:53
Футбол
Команда Кокорина и Мамаева обыграла «Салют»
Обновлено в 05:41
Теннис
Хачанов и Медведев впервые проведут российский полуфинал «Мастерса»
Обновлено вчера в 19:00
Политика
Украинских депутатов пригласили посетить Крым
«Юрию Бойко стоит сформировать четкую и понятную позицию по Крыму и запретить представителям своей партии, которая пришла к власти на риторике налаживания взаимоотношений с Россией, делать столь провокационные и несогласованные заявления», – сказал глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Обновлено в 04:51
Футбол
Гендиректор «Локомотива» прокомментировал слухи об интересе к Рибери
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал информацию французских СМИ о возможном переходе в московский клуб бывшего полузащитника «Баварии» Франка Рибери.
Обновлено в 07:45
Шоу-бизнес
Красивее Ани Лорак: бывший муж певицы показал новую возлюбленную
Красивее Ани Лорак: бывший муж певицы показал новую возлюбленную Мурат Налчаджиоглу проводит отпуск в Испании со своей новой пассией.
Обновлено в 01:44
Армия и оружие
Посол США пригрозил Германии переместить военные базы в Польшу
Посол США в Германии Ричард Гренелл возмутился нежеланием немецких властей увеличивать расходы на оборону и пригрозил переместить военные базы в Польшу.
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия
Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском выросло до 12
Медицинскую помощь в связи с новыми взрывами на военном складе рядом с городом Ачинском Красноярского края оказали 12 пострадавшим, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Обновлено в 06:49
Политика
В Крым приедут украинские байкеры с флагом УССР
Обновлено в 05:35
Происшествия
В США Дмитрия Андрейченко обвинили в угрозах совершить теракт
Прокуратура американского округа Грин (штат Миссури) в пятницу предъявила 20-летнему Дмитрию Андрейченко обвинения в угрозах совершить террористический акт.
Обновлено вчера в 19:45
Происшествия
Пять сотрудников Росатома погибли при испытаниях двигателя
В результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области погибли пять сотрудников Росатома.
Обновлено в 02:39
Транспорт
В Сети появилось видео первого поезда на Крымском мосту
В Сети появилась видеозапись, на которой можно увидеть железнодорожный состав, который движется по Крымскому мосту.
Обновлено вчера в 17:35
Экономика
Продажи лекарств для потенции в России выросли в 1,6 раза за пять лет
По данным источника, в I полугодии текущего года в России было продано 4,5 млн упаковок препаратов для восстановления утраченной эректильной функции, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период в 2015 году, когда в России было приобретено 2,8 млн таких препаратов.
Обновлено в 03:07
Общество
Минздрав назвал регион с наибольшим количеством беременных
Ранее Росстат представил статистику по самому популярному возрасту для рождения первенца в России. в 2018 году большинству женщин, родивших первого ребенка, было 26 лет, писал Ura.ru со ссылкой на федеральную службу госстатистики.
Обновлено в 06:37
Происшествия
В Танзании при взрыве бензовоза погибли 60 человек
В результате погибли 60 человек, еще 70 были серьезно ранены, сообщает газета The Citizen со ссылкой на полицию.
Обновлено в 06:28
Гаджеты
Huawei представила дизайн обновленного интерфейса EMUI 10
Обновлено в 02:04
Общество
Названы самые распространенные фамилии в России
Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России.
Обновлено в 01:54
Общество
Тишковец предсказал прекращение дождей в Москве
Обновлено в 03:24
Футбол
Жозе Моуринью будет работать экспертом на телеканале Sky Sports
Бывший главный тренер мадридского футбольного клуба "Реал" и английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью будет работать экспертом на британском канале Sky Sports, сообщается на официальном сайте телеканала.
Обновлено в 05:44