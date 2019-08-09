Общество

Около семи тысяч человек вышли на согласованный митинг в центре МосквыРИА Новости 07:42

Добавляется, что сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности. Ранее столичное правительство согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый.
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