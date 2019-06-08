Полиция заявила о найденном кокаине в квартире журналиста ГолуноваРБК вчера в 16:04

с чего всё началось

Голунова задержали на Цветном бульваре в Москве 6 июня, журналист направлялся на встречу с источником. В полиции утверждают, что при личном досмотре у него обнаружили пять свертков с порошкообразным веществом общей массой около 6 г, которое оказалось метилэфедроном.

Полиция заявила о найденном кокаине в квартире журналиста Голунова

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