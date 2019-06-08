Происшествия
Полиция заявила о найденном кокаине в квартире журналиста ГолуноваРБК вчера в 16:04
Голунова задержали на Цветном бульваре в Москве 6 июня, журналист направлялся на встречу с источником. В полиции утверждают, что при личном досмотре у него обнаружили пять свертков с порошкообразным веществом общей массой около 6 г, которое оказалось метилэфедроном.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
В квартире, которую журналист «Медузы» Иван Голунов арендует в Москве, были обнаружены 5 г кокаина, сообщается на сайте главного управления МВД по столице.РБКвчера в 16:04
Подробнее о событии
Показать все источники
МВД сообщило, что в квартире журналиста «Медузы» нашли более пяти граммов кокаина
Коммерсантъвчера в 17:16
Полиция сообщила о найденных 5 граммах кокаина в квартире журналиста «Медузы»
Говорит Москвавчера в 16:12
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 01:05, Ашберн
Происшествия
Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете
Обновлено вчера в 08:11
Общество
Бари Алибасов находится в медикаментозном сне
Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в состояние медикаментозного сна.
Обновлено 06 июня в 09:52
Здоровье
Почему у ребёнка часто идёт кровь из носа?
Отвечает доктор Владимир Зайцев, эксперт программы "О самом главном": – Одна из причин частых кровотечений – недостаток витамина С, поэтому в рацион необходимо добавить цитрусовые, цветную и белокочанную капусту, отвар шиповника, смородину.
Обновлено вчера в 23:58
Политика
Мадуро открыл границу Венесуэлы с Колумбией
Президент Венесуэлы Николас Мадуро открыл границу страны с Колумбией, закрытую в феврале из-за «угрозы суверенитета».
Обновлено вчера в 21:10
Автоспорт
Хэмилтон врезался в стену в практике перед Гран-при Канады
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон попал в аварию по ходу второй практики перед Гран-при Канады.
Обновлено вчера в 14:31
Политика
Кандидат в лидеры тори Майкл Гоув признался, что нюхал кокаин
В книге о журналиста Оуэна Беннетта под названием "Майкл Гоув: человек в спешке" говорится о том, что Гоув признался своим советникам во время предыдущей номинации на пост главы консервативной партии в 2016 году, что в молодости нюхал кокаин.
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия
В Москве задержали корреспондента «Медузы»
Обновлено вчера в 04:46
Армия и оружие
Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля
Ранее в пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что в 06:35 мск в Восточно-Китайском море крейсер Chancellorsville внезапно пересёк курс кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено вчера в 11:55
Политика
Депутат из Ленобласти предложил запретить притоны с секс-роботами
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров внес на рассмотрение парламента законопроект о запрете организации борделей и притонов, оборудованных секс-куклами и секс-роботами.
Обновлено вчера в 20:29
Шоу-бизнес
Лолита матом прокомментировала решение суда по долгам за ЖКХ
Обновлено вчера в 16:17
Шоу-бизнес
Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»
Родственники продюсера Бари Алибасова, ранее госпитализированного с отравлением, намерены подать в суд на производителя средства для очистки труб «Крот».
Обновлено вчера в 09:50
Происшествия
Десятки российских пилотов лишились работы после крушения Ан-148
Обновлено вчера в 02:34
Происшествия
Грузовик сорвался с моста в Петербурге
Грузовой автомобиль КамАЗ упал с моста на Рыбацком проспекте в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:06
Наука
Ученые узнали, почему человеческий организм не борется со старением
Обновлено вчера в 22:21
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прибыла на премию МУЗ-ТВ на верблюдах
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова появилась на красной дорожке на премии МУЗ-ТВ в сопровождении верблюдов и мускулистых мужчин.
Обновлено вчера в 17:46
Авто
Появились первые изображения LADA Priora Sport
Что касается «подкапотки», то 1,6-литровый 106-сильный «атмосферник», который ставился на самые дорогие комплектации LADA Priora, впору было бы заменить 1,8-литровым мотором от Vesta Sport, выдающим 145 лошадиных сил и 187 Нм крутящего момента.
Обновлено вчера в 09:42
Происшествия
В Германии 23 человека пострадали в аварии со школьным автобусом
В Германии автобус столкнулся с автомобилем, в результате чего пострадали 23 человека.
Обновлено вчера в 20:07
Происшествия
Появились новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района
Евгения Исаенкова пропала в ночь с 1 на 2 мая. Накануне убийства Кулаков и Исаенкова активно переписывались.
Обновлено вчера в 16:27
Технологии
Население Сибири может увеличиться на миллиард человек
Население Сибири может увеличиться на миллиард человек. К массовому переселению приведут климатические изменения, прогнозируют ученые.
Обновлено вчера в 03:03
Политика
Алек Болдуин устал пародировать Трампа
Американский актёр Алек Болдуин в интервью USA Today заявил об усталости от исполнения роли Трампа в программе Saturday Night Live.
Обновлено вчера в 20:08
Политика
Трамп запретил посольствам США вывешивать флаги ЛГБТ-движения
Президент США Дональд Трамп запретил американским посольствам в других странах вывешивать флаги ЛГБТ-движения.
Обновлено вчера в 23:29
Общество
Бывший муж осужденной в США россиянки предложил ей совместную опеку
Обновлено вчера в 23:03
Наука
Секс, возможно, эволюционировал для борьбы с раком
Обновлено вчера в 07:59
Политика
Японцы думают над безвизом россиянам
Как утверждают источники Sankei, если Япония согласится на на безвизовый режим между Сахалином и Хоккайдо, она фактически признает суверенитет России над четырьмя островами южной части Курил, поскольку те входят в состав Сахалинской области.
Обновлено вчера в 22:59
Футбол
Младен Крстаич: «Украина переиграла нас тактически и физически»
Главный тренер сборной Сербии Младен Крстаич подвел итоги отборочного матча Евро-2020 с Украиной (0:5).
Обновлено вчера в 21:46
Экономика
Участники ПМЭФ усомнились в экономическом эффекте нацпроектов
Большая часть участников (78%) Петербургского международного экономического форума сомневается в экономической успешности национальных проектов.
Обновлено вчера в 06:56
Игры
Утечка: в разработке находится Tales of Arise и ремастер первой Ni no Kuni
Проект создаётся на Unreal Engine 4 для PS4, Xbox One и РС, а боевая система станет динамической, но сохранит особенности классического игрового процесса Tales of.
Обновлено вчера в 19:53
Интернет
Павел Дуров создаст аналог агрегатора «Яндекс.Новости»
Как написал Павел Дуров на своем канале, он «впечатляет в техническом отношении» от новостного агрегатора, к тому же в нем реализовано большое количестве технологий, которые свободно позволят создать подобные глобальные сервисы.
Обновлено вчера в 10:59
Футбол
Россию могут исключить из «новой» Лиги чемпионов
Россия могут исключить из «новой» Лиги чемпионов из-за низких показателей в рейтинге УЕФА.
Обновлено в 00:33
Здоровье
Малышева определила самую опасную болезнь XXI века
Телеведущая Елена Малышева назвала болезнь Альцгеймера самой опасной болезнью XXI века. Об этом она сказала в интервью РИА ФАН.
Обновлено вчера в 12:08