Полиция завела уголовные дела из-за сноса бюста Жукова в ХарьковеВести.Ru 13:59

с чего всё началось

Полиция открыла уголовное производство в связи с действиями радикалов, которые снесли памятник Георгию Жукову в Харькове и распылили слезоточивый газ в толпу во время пикетирования объединительного съезда партии "Доверяй делам". Трое полицейских в результате этих действий пострадали.

Футбол «Ливерпуль» выиграл финал Лиги чемпионов Футболисты «Ливерпуля» стали победителями нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, переиграв в финале лондонский «Тоттенхэм» со счетом 2:0.

Политика В Китае пообещали военный ответ на попытки отделить Тайвань Китайский министр обороны, генерал Вэй Фэнхэ предупредил, что республиканские военнослужащие предпримут «решительные меры», если кто-либо попытается оспорить претензии Пекина в отношении Тайваня и спорных вод в Южно-Китайском море.

Авто Автоэксперт рассказал, как часто нужно мыть автомобиль летом Автор и ведущий программы «Автошкола на Авторадио» и программы «Айрбег-подушка безопасности» на Imagine Radio, автоэксперт и экс-офицер Военно-Космических Сил РФ Дмитрий Попов рассказал iReactor, как часто нужно мыть машину летом.

Происшествия Число пострадавших в ДТП с автобусом под Ростовом возросло до 15 В результате столкновения автобуса и грузовика на трассе М4 «Дон» в Ростовской области пострадали 15 человек, 11 из которых госпитализированы.

Общество Начальника орловской колонии уволят после скандала с пиром заключенных Руководителя исправительной колонии № 2 города Ливны Орловской области уволят после того, как в интернете появилось видео банкета заключенных на Пасху, заявил замдиректора ФСИН Валерий Максименко в эфире радио "Говорит Москва".

Происшествия В Чите полиция разыскивает автора оскорбительного граффити о Путине Полицейские Читы разыскивают уличного художника, который нарисовал в центре города оскорбительную надпись про президента России Владимира Путина.

Происшествия Число пострадавших при взрыве в Дзержинске достигло 85 85 пострадавшим при взрыве в Дзержинске потребовалась медицинская помощь. 16 человек госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Игры Илон Маск заявил, что владельцы Tesla скоро смогут сыграть в Cuphead Глава автомобилестроительного концерна Tesla Илон Маск заявил, что владельцы его электрокаров в скором времени смогут поиграть в Cuphead — игровой хит 2017 года, получивший известность за свою повсеместную сложность.

Общество Названы самые популярные товары среди россиян весной 2019 года По сравнению с весной прошлого года, россияне стали чаще покупать спортивные товары, электронику, стройматериалы и садово-хозяйственные товары.

Политика Опубликованы советские оригиналы пакта Молотова – Риббентропа На сайте фонда «Историческая память» опубликовали сканы советского оригинала договора о ненападении между СССР и Германей от 23 августа 1939 года.

Единоборства Нурмагомедов начал подготовку к следующему бою Российский обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов начал подготовку к следующему поединку, который состоится 7 сентября.

Общество Россиян хотят освободить от установки счетчиков тепла Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило освободить россиян от обязательной установки поквартирных счетчиков тепла в новостройках.

Футбол Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.

Экономика Вышел фильм о выводе Ходорковским $51 млрд за границу В фильме утверждается, что Ходорковский и его партнеры по ЮКОСу вывели из России порядка $51 млрд.

Здоровье Названы три причины появления рака кожи, не связанные с загаром Как рассказали специалисты американской организации Skin Cancer Foundation, чтобы максимально обезопасить себя от рака кожи недостаточно избегать солнечных ожогов и ограничивать время пребывания под солнцем.

Политика Украинские силовики собрались на совещание из-за ролика на YouTube Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос созывает совещание с руководством МИД, Генштаба, Главного управления разведки Минобороны Украины и Службы внешней разведки, а также СБУ, чтобы обсудить любительское видео об аннексии Румынией западных территорий Украины.

Транспорт Аэропорт Хельсинки предупредил о проблемах с багажом В аэропорту Хельсинки сегодня возник сбой в системе обработки багажа. Об этом сообщается на сайте оператора воздушной гавани.

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Авто Дилеры получили роскошный аналог Chevrolet Captiva Кроссовер Chevrolet Captiva нового поколения еще не появился в продаже, но уже сейчас до дилеров добралась его роскошная копия под брендом MG.

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Политика В Харькове националисты повалили бюст маршала Жукова В Харькове представители радикальных националистических организаций осквернили памятник маршалу Георгию Жукову и повалили бюст полководца на землю.

Шоу-бизнес Принцесса Шарлотта Казираги вышла замуж за французского продюсера Внучка княгини и актрисы Грейс Келли Шарлотта Казираги вышла замуж за французского продюсера Димитрия Рассама.

Единоборства Василий Уткин выступил от имени «московского толстячества» От имени московского толстячества хочу напомнить Андрею Рябинскому, что нет менее здорового питания, чем то, после которого бойцы писают допингом.