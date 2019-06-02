Происшествия
Полиция завела уголовные дела из-за сноса бюста Жукова в ХарьковеВести.Ru 13:59
Полиция открыла уголовное производство в связи с действиями радикалов, которые снесли памятник Георгию Жукову в Харькове и распылили слезоточивый газ в толпу во время пикетирования объединительного съезда партии "Доверяй делам". Трое полицейских в результате этих действий пострадали.
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с чего всё началось
«В настоящее время следователями Немышлянского отдела полиции возбуждены уголовные производства... хулиганство и... угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа», — говорится в заявлении отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.RT на русском13:56
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