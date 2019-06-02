Полиция завела уголовные дела из-за сноса бюста Жукова в ХарьковеВести.Ru 13:59

с чего всё началось

Полиция открыла уголовное производство в связи с действиями радикалов, которые снесли памятник Георгию Жукову в Харькове и распылили слезоточивый газ в толпу во время пикетирования объединительного съезда партии "Доверяй делам". Трое полицейских в результате этих действий пострадали.

Интернет Google сообщил о сбоях в работе сервисов Сервисы Google Cloud, YouTube и G Suite работают с перебоями, снижена производительность одноименных приложений.

Общество Новый аэровокзал в Южно-Сахалинске подорожает и будет готов к концу 2020 Работы по возведению нового пассажирского терминала в аэропорту Южно-Сахалинска завершатся практически на год позже обозначенного ранее срока — вместо рубежа нынешнего и следующего годов новый аэровокзал введут в эксплуатацию ближе к осени или даже в конце 2020-го.

Происшествия Военнослужащего убили ножом в драке под Красногорском Молодой человек убит в ходе драки в подмосковной деревне Путилково близ Красногорска.

Гаджеты Производство части смартфонов Huawei остановилось Сокращение производственных линий произошло потому, что сама Huawei уменьшила объём заказов на новые смартфоны.

Общество Около 60 млн человек перейдут с аналогового телевещания на цифровое Третий этап перехода с аналогового на цифровое телевещание начинается в регионах "третьей волны" в понедельник, он охватит порядка 60 млн человек.

Космос За пределами галактик нашли 30 блуждающих двойных звезд Вблизи скопления галактик в 62 миллионах световых лет от Земли обнаружили около трех десятков «блуждающих» бинарных звезд.

Происшествия Отец сбежавшей с 23 млн кассирши заявил о пропаже семьи Отец кассира, которую подозревают в краже более 20 миллионов рублей из банка в Салавате, сообщил в полицию, что не может найти всю семью своей дочери.

Футбол Бибрас Натхо хочет вернуться в ЦСКА Полузащитник "Олимпиакоса" и сборной Израиля Бибрас Натхо хотел бы вернуться в ЦСКА, за который он выступал с 2014 по 2018 годы.

Происшествия Неймара ожидает тюремное заключение За нарушение закона футболиста может ожидать наказание от года до пяти лет тюремного заключения7 Жертва изнасилования сообщила о произошедшем полиции Сан-Паулу.

Футбол Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.

Политика Максакова назвала имя убийцы Вороненкова Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

Политика Кадыров осудил разрушение памятника маршалу Жукову в Харькове «В Харькове сектористы и корпусисты снесли его бюст [маршала Георгия Жукова], они ничем не прославились, а покрыли себя позором», — заявил он.

Экономика Цены на продукты вырастут из-за новых правил торговли Ранее ретейлеры предупредили о вероятном росте цен на продукты питания из-за высоких ставок по эквайрингу.

Шоу-бизнес Бабенко, Шиловская, Бирюкова закрыли Забайкальский кинофестиваль Елена Бирюкова, звезда сериала «Саша+Маша» блистала на ковровом покрытии в хулиганистом платье с открытыми плечами любимого цвета Коко Шанель.

Армия и оружие Военный аэродром в Сирии подвергся ракетной атаке Военный аэродром T4 в провинции Хомс на северо-западе Сирии подвергся в ночь на понедельник ракетной атаке, об этом сообщает сирийское государственное телевидение.

Политика Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированным» дипломатом Северокорейский лидер Ким Чен Ын пришел на публичное мероприятие вместе с помощником Ким Ён Чхолем, которого, по данным южнокорейских СМИ, «отправили» на принудительные работы после саммита КНДР и США.

Армия и оружие Беспилотник йеменских хуситов атаковал участников военного парада Беспилотник йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) совершил атаку на участников военного парада в Адене, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Massira.

Происшествия Boeing нашел дефектные детали в самолётах 737 MAX и 737 NG Авиастроительная компания Boeing обнаружила, что некоторые детали самолетов 737 NG и 737 MAX могли быть изготовлены ненадлежащим образом и не соответствовать всем требованиям к прочности и сроку службы, сообщается на сайте Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

Армия и оружие Сухопутные войска получат 2,5 тысячи новых образцов вооружения Более 2,5 тысячи новых основных образцов вооружения, военной и спецтехники будет направлено в сухопутные войска в 2019 году.

Экономика Дмитрий Бутрин о том, почему кредита в России по-прежнему и избыточно, и недостаточно Непосредственное применение регулятором какой-либо экономической теории при регулировании рынков, особенно если речь идет о ее фундаментальной части — не такое частое явление, поскольку «гладкость на бумаге» неизбежно ломается десятками и сотнями случайных факторов.

Шоу-бизнес Татьяна Навка показала подписчикам фото 8-килограммовой рыбы На странице в соцсети фигуристка показала подписчикам фото 8-килограммовой рыбы, которую выловила сама.

Единоборства Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".

Шоу-бизнес Ксения Собчак и Максим Виторган вместе отдыхают на Кипре Уже сегодня утром, несмотря на тщательную конспирацию Собчак, внимательные поклонники заметили, как Виторган и экс-супруга вместе принимают солнечные ванны.

Общество На какие цифры следует обращать внимание при толковании снов, и о чем предупреждают они Что означают цифры, появляющиеся в наших снах Итак, здесь мы рассмотрим, что означают простые числа от 0 до 9. Цифра 0 означает пустоту и бездействие.

Здоровье Названы три неожиданные причины появления рака кожи Специалисты американской организации Skin Cancer Foundation назвали три причины появления рака кожи.

Экономика Фильтруй мусор: в РФ могут ввести экосбор с производителей сигарет С заботой об экологии Письмо с предложением взимать экологический сбор с производителей сигарет "Трезвая Россия" направила главе Минприроды Дмитрию Кобылкину и главе Минздрава Веронике Скворцовой 28 мая.