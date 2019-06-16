Происшествия
Полиция завела уголовное дело о поджоге в цыганском селе под ПензойSmi58.ru 06:32
В Бессоновском районе сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту возгорания дома в селе Лопатки, которое расположено рядом с Чемодановкой.
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Поджог или случайность? Возле Чемодановки, где убили русского, горит цыганский дом
Комсомольская правдавчера в 18:00
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