Полиция застрелила двух россиян на БалиLenta.ru 10:37

Два россиянина погибли в результате перестрелки с полицией на индонезийском острове Бали.

Полиция застрелила двух россиян на Бали

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