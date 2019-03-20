Происшествия

Полиция застрелила двух россиян на БалиLenta.ru 10:37

Два россиянина погибли в результате перестрелки с полицией на индонезийском острове Бали.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Несколько россиян ограбили пункт обмена валюты на Бали

Комсомольская правда06:11

На Бали в перестрелке погибли двое россиян, ограбивших обменный пункт

РИА Новости08:55

Россиян застрелили при попытке вооруженного ограбления пункта обмены валюты на Бали

Взгляд.ру06:19

На индонезийском острове Бали полицейские застрелили двух россиян, подозреваемых в нападении на обменный пункт

Эхо Москвы10:31

Два россиянина застрелены при совершении ограбления на Бали

Известия05:40

Семеро россиян ограбили обменник на Бали

Вести.Ru05:35

Семерых россиян заподозрили в ограблении обменника на Бали

РЕН ТВ05:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 10:55, Ашберн
Музыка

Гитарист «Ленинграда» подтвердил новость о роспуске группы

Гитарист российской группировки "Ленинград" Дмитрий Гугучкин подтвердил слова Сергея Шнурова о роспуске музыкального коллектива.
Обновлено в 08:59
Политика

Суд приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению

Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) приговорила к пожизненному заключению экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Радована Караджича.
Обновлено в 10:01
Экономика

Японская Takeda перестанет поставлять в Россию три лекарства

Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 07:57
Политика

Москалькова вылетит в Киев для присутствия на суде по делу Вышинского

Обновлено вчера в 09:07
Армия и оружие

Видео полета Шойгу над Сирией опубликовало Минобороны

Минобороны опубликовало видео, на котором показаны самолеты-истребители, которые сопровождали борт министра обороны Сергея Шойгу при полете над территорией Сирии.
Обновлено вчера в 18:03
Происшествия

В Подмосковье нашли арсенал преступной группировки

Сотрудники Следственного комитета и ФСБ обнаружили крупный тайник группировки, действовавшей в Московской области в 1990—2000-х годах.
Обновлено в 04:56
Политика

Зеленский рассказал о своём фаворите президентской гонки на Украине

Владимир Зеленский рассказал, что если бы солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук всё-таки решился попробовать себя в роли президента страны, то шоумен бы полностью поддержал его в этом, передаёт РИА Новости.
Обновлено в 09:36
Политика

Россия отказалась от транзита газа через Украину

"Газпром" начинает уведомлять своих контрагентов, что с 1 января следующего года компания не будет транспортировать свой газ через Украину.
Обновлено в 10:07
Шоу-бизнес

В Москве госпитализировали Елену Беркову

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», порноактриса Елена Беркова доставлена в одну из столичных клиник.
Обновлено вчера в 21:26
Спорт

Алина Загитова выиграла короткую программу на ЧМ по фигурному катанию

"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию короткой программы. Ранее Загитова расплакалась после короткой программы на ЧМ.
Обновлено в 08:52
Шоу-бизнес

Юлию Началову похоронят рядом с Игорем Малашенко

Обновлено в 09:59
Экономика

Еврокомиссия оштрафовала Google на 1,49 млрд евро

Еврокомиссия оштрафовала компанию Google на 1,49 миллиарда евро за нарушения правил конкуренции при составлении рекламных контрактов.
Обновлено в 07:57
Происшествия

Охранник ульяновской школы показывал половые органы 10-летней ученице

В Ульяновске судимого за торговлю наркотиками 54-летнего охранника школы заподозрили в том, что он заманил к себе домой ученицу и, как уточняет региональное управление СКР, совершил с ней насильственные действия сексуального характера.
Обновлено в 07:14
Армия и оружие

Назван первый пункт дислокации С-400 в Турции

Обновлено в 03:59
Армия и оружие

ВВС США начали поиск подрядчиков для создания имитации Су-57

В заявке ВВС США говорится, что ведомство ищет подрядчиков для создания воздушных целей, которые способны имитировать на учениях российский истребитель Су-57 и китайские J-20 и FC-31.
Обновлено в 05:05
Футбол

Маурицио Сарри может сменить «Челси» на «Рому»

В услугах Сарри заинтересована "Рома". В настоящее время римлян тренирует Клаудио Раньери, контракт которого рассчитан до конца сезона.
Обновлено в 10:33
Спорт

Тарьей Бё обвинил Логинова в трусости

Обновлено в 02:37
Общество

В школе балета объяснили конфликт с дочерью волейболиста «Зенита»

Обновлено в 05:53
Культура

Юлия Пересильд представила фильм, в котором снялась ее старшая дочь

Премьера фильма собрала многих гостей — друзей "Галчонка", в числе которых были актрисы Юлия Снигирь, Светлана Устинова, Евгения Дмитриева и Алиса Гребенщикова, программный директор ОРКФ "Кинотавр" Ситора Алиева, кинорежиссер и кинооператор Сергей Мокрицкий, продюсер и киновед Наталья Мокрицкая, кастинг-директор Елизавета Шмакова и другие.
Обновлено в 08:50
Кино

Умер снявшийся в «Девчатах» и «Двух капитанах» актер Анатолий Адоскин

Обновлено в 08:06
Происшествия

Главаря «тамбовской» ОПГ Барсукова приговорили к 24 годам колонии

Куйбышевский районный суд Петербурга признал виновным бизнесмена Владимира Барсукова (Кумарина) в создании организованного преступного сообщества ("тамбовской" ОПГ) и по совокупности ранее полученных наказаний приговорил его к 24 годам колонии строгого режима, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 09:47
Кино

Вышел первый трейлер нового фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»

Обновлено в 10:42
Спорт

Чеченский мальчик установил мировой рекорд по отжиманию на брусьях

В Чечне представители Книги рекордов России зафиксировали, как шестилетний Рахим Куриев установил еще один мировой рекорд: мальчик отжался на брусьях 330 раз.
Обновлено в 08:55
Авто

Skoda Karoq начнут собирать в России

Производство нового компактного кроссовера Skoda Karoq наладят на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде.
Обновлено в 08:28
Шоу-бизнес

Тимати и Шишкова отпраздновали первый юбилей дочери

Счастливая мама поделилась кадрами с торжества 19 марта наследница основателя лейбла Black Star Тимати и модели Алены Шишковой по имени Алиса отмечает свой первый юбилей — 5 лет.
Обновлено в 06:13
Политика

Мэй попросила ЕС перенести Brexit на 30 июня

Премьер Великобритании Тереза Мэй попросила ЕС о переносе срока Brexit с 29 марта на 30 июня 2019 года.
Обновлено в 08:22
Политика

МИД России сделал представление послу Чехии

Отмечается, что главе чешской дипломатической миссии было сделано представление в связи с активно нагнетаемой в его стране «нездоровой атмосферой» вокруг данного сюжета.
Обновлено в 10:18
Происшествия

Стрингера 47news угрожают утопить охранники «дочки» «Газпрома»

Сотрудники охраны объекта компании «Газпром социнвест», которая строит в Ленобласти логистический центр за 15 млрд рублей, 20 марта заблокировали внештатного оператора 47news во Всеволожском районе, рядом с поселком Лесное.
Обновлено в 09:10
Политика

Президент Казахстана Назарбаев сложил полномочия

Обновлено вчера в 09:09
Происшествия

В ДТП на юге Петербурга пострадали пять человек

Травмы получили пять человек, сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 02:17
Главное