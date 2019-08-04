На матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Рубином" и ЦСКА полиция заставила разуваться болельщиков при входе в арену, передает "Спорт-Экспресс". Сотрудники правоохранительных органов наказали зрителям, собирающимся посмотреть встречу с трибун, снять обувь при досмотре.

Полиция заставила болельщиков разуваться на матче «Рубина» с ЦСКА

Происшествия Виновники смертельной аварии на Малышева угнали автомобиль Виновники аварии с двумя погибшими, которая произошла в центре Екатеринбурга, угнали автомобиль, пишет «РИА Новости» со ссылкой на отделение пропаганды городского ГИБДД.

Путешествия Определены самые популярные у российских туристов авиамаршруты Эксперты изучили бронирования авиабилетов за последний год и определили маршруты, которые чаще выбирают мужчины, и города, куда чаще отправляются женщины.

Происшествия Подросток сбросил незнакомого ребенка со смотровой площадки в Лондоне Подросток перебросил шестилетнего ребенка через полутораметровое ограждение смотровой площадки под крышей 10 этажа галереи Тейт в Лондоне.

Армия и оружие США осудили планы Турции начать военную операцию в Сирии Ранее в воскресенье президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что страна начнет новую военную операцию на севере Сирии к востоку от реки Евфрат и уже уведомила об этом Россию и США.

Экономика Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году В июне этого года министр экономики Максим Орешкин предупредил о возможной рецессии в 2021 году из-за активного роста потребительского кредитования.

Экономика СМИ назвали долю россиян с зарплатами выше 75 тысяч рублей в месяц Агентство РИА Рейтинг по заказу РИА Новости провело исследование, которое определило долю россиян с зарплатами выше 75 тыс. рублей в месяц.

Происшествия Противозачаточные таблетки дважды чуть не убили медсестру В Великобритании 23-летняя медсестра перенесла два инсульта из-за противозачаточных таблеток, сообщает Metro.

Политика Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.

Наука В Китае откроют подразделение The Boring Company Стало известно, что Илон Маск планирует открыть китайское подразделение своего предприятия The Boring Company.

Политика Захарова ответила на слова Помпео о возврате Крыма Украине Ранее Помпео в ходе разговора в неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона" заявил, что Крым "должен вернуться в состав Украины".

Шоу-бизнес Пьяный Михаил Ефремов устроил дебош в центре Москвы Недавно же Михаила заметили пьяным в центре Москвы, где он спорил с сотрудниками полиции.

Происшествия Трамп поручил приспустить флаги США в связи со стрельбой в стране Президент США Дональд Трамп поручил приспустить американские флаги в связи со стрельбой в ряде штатов страны.

Общество В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.

Происшествия Число задержанных на акции протеста в Москве возросло до 948 По данным МВД, 948 человек задержано в ходе несогласованной акции протеста за честные выборы в центре Москвы.

Политика Лидер партии Зеленского назвал способ вернуть Донбасс Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что урегулирование конфликта в Донбассе не решается путем принятия законов, для этого нужен комплекс мер.

Общество Гидрометцентр пообещал возвращение тепла в Москву к середине недели Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что синоптики прогнозируют возвращение теплой погоды в столичный регион к середине наступившей недели.

Экономика Закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу в России Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступил в силу в России. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество Десятки дач на островах под Хабаровском ушли под воду Десятки дач на островах под Хабаровском затоплены из-за подъема уровня воды в реке Амур, который к утру понедельника достиг отметки 443 сантиметра, сообщает ГУМЧС России по Хабаровскому краю.

Происшествия Уголовное дело возбудили по факту смертельного ДТП на Волжской ГЭС По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения водителю «четырнадцатой».

Наука Тысячи артефактов нашли в древнем могильнике под Красноярском Археологи Сибирского федерального университета обнаружили могильник V века нашей эры в Богучанском районе Красноярского края.