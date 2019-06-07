Происшествия

Полиция задержала участников пикетов в поддержку журналиста «Медузы»Lenta.ru вчера в 10:17

Московская полиция начала задерживать участников одиночных пикетов в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого подозревают в сбыте наркотиков. Об этом сообщается на сайте издания. Пикеты проходят возле здания ГУ МВД на Петровке.
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У суда задержали проводивших пикеты в поддержку Голунова журналистов

РБК04:38

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Новая газета04:21

На акции в поддержку журналиста Голунова начались задержания

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Задержание корреспондента "Медузы" Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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