Полиция задержала участников пикетов в поддержку журналиста «Медузы»Lenta.ru вчера в 10:17

Московская полиция начала задерживать участников одиночных пикетов в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого подозревают в сбыте наркотиков. Об этом сообщается на сайте издания. Пикеты проходят возле здания ГУ МВД на Петровке.

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Происшествия Задержаны подозреваемые в убийстве мастера спорта в Москве Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуваева в Москве.

Происшествия Задержанного журналиста Голунова увезли в больницу Задержанного в Москве корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, увезли в больницу с жалобами на плохое самочувствие.

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Происшествия Борис Гребенщиков назвал позором преследование Ивана Голунова Легендарный российский рок-музыкант, лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков потребовал освободить задержанного якобы за наркотики корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.

Политика Россия обратилась в суд ООН по поводу Украины Россия рассчитывает, что Международный суд ООН отклонит обвинения Украины в нарушении Москвой двух международных конвенций — о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации расовой дискриминации.

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