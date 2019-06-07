Происшествия
Полиция задержала участников пикетов в поддержку журналиста «Медузы»Lenta.ru 10:17
Московская полиция начала задерживать участников одиночных пикетов в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого подозревают в сбыте наркотиков. Об этом сообщается на сайте издания. Пикеты проходят возле здания ГУ МВД на Петровке.
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Авто
BMW отзывает в России кроссоверы BMW X7
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Сотрудники охраны президента России Владимира Путина спасли председателя КНР Си Цзиньпина от падения со сцены после пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019).
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Температурный рекорд 1988 года побит в Петербурге
"На гидрометеорологической станции ОГМС Санкт-Петербурга столбик термометра зафиксировал значение +30,8 ° С. Предыдущий рекорд принадлежит 1988 году, тогда воздух прогрелся до плюс 29,8 °С", - говорится в сообщении.
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В Новосибирске потерявшего сознание пассажира выбросили из трамвая
В Новосибирске потерявшего сознание пассажира вынесли из трамвая и оставили на улице.
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Армия и оружие
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В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей России и США в Восточно-Китайском море.
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NASA откроет международную космическую станцию для туристов
Ранее NASA заявляло о запрете на любое коммерческое использование космической станции, а также не позволяло профессиональным астронавтам участвовать в коммерческих исследованиях.
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Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев написал на своей странице в Facebook, что компания готова к переговорам с «Газпромом», но исключительно в трёхстороннем формате.
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Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.
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Авто
Lada Granta сможет ездить на дешевом бензине
По словам специалистов по инжинирингу проекта Lada Granta, работы по адаптации моторов к топливу класса АИ-92 планируется завершить в 2020 году.
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Суд Украины арестовал российские «Русланы»
В Киеве суд арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан", принадлежащих российской авиакомпании "Волга-Днепр".
Обновлено в 13:39
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В МВД рассказали о расследовании в отношении корреспондента «Медузы»
Задержанный корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов прошёл медицинское освидетельствование, но при этом отказался предоставить срезы ногтевых пластин для экспертизы.
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Шоу-бизнес
Бузова появилась на Премии МУЗ-ТВ на верблюдах и в окружении 10 мужчин
Певица снова решила отличиться. На каждую красную дорожку Премии МУЗ-ТВ звезды приезжают на автомобилях.
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Происшествия
Музыкант Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии
Ранее сообщалось, что музыкант отравился неизвестным веществом, - предположительно, жидкостью для прочистки труб, которую он употребил по ошибке.
Обновлено 05 июня в 04:32
Театры
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Российский лидер Владимир Путин утвердил стратегию развития здравоохранения России до 2025 года.
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Политика
Путин пожелал здоровья Симоньян после инцидента с Соболь
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Авто
Названы самые популярные кроссоверы в России по итогам мая
Корейский компактный кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5781 автомобиль остался бестселлером в сегменте SUV по итогам мая.
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Зеленский заявил, что решение о роспуске Рады было верным
Верховная рада своей работой на последней пленарной неделе доказала, что решение о ее роспуске было правильным, заявил в пятницу президент Украины Владимир Зеленский.
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Игры
В PlayStation Store стартовала большая летняя распродажа
Стартовала глобальная распродажа игр на PlayStation. В течение 11 дней пользователи смогут купить игры от компании Sony со скидкой до 70%.
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Экономика
На деловом завтраке «Сбербанка» на ПМЭФ не поверили в нацпроекты
Глава "Сбербанка" Герман Греф предложил проголосовать - помогут ли нацпроекты обеспечить темпы роста выше средних мировых.
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«Реал» начал продавать футболки Азара
В сети появились фотографии из клубного магазина мадридского клуба в аэропорту "Эль Прат" в Барселоне.
Обновлено в 11:19
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Катер врезался в опору моста в Петербурге
Катер, в котором находились пассажиры, врезался в опору моста на Крюковом канале в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 12:30
Армия и оружие
Двое украинских военных погибли при попытке прорыва позиций ДНР
В результате атаки на позиции Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли двое боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил 7 июня начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 08:44
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено вчера в 16:20
Экономика
Ростех может объединить гражданский дивизион ОАК и «Вертолеты России»
Ростех планирует объединить гражданский дивизион Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и холдинг "Вертолеты России" в одну большую авиастроительную компанию по примеру Airbus и Boeing, сообщил журналистам глава госкорпорации Сергей Чемезов в ходе ПМЭФ-2019.
Обновлено в 12:26