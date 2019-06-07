В Красноярске проходят пикеты в поддержку Ивана ГолуноваМосковский Комсомолец 04:20

Красноярские журналисты вышли на одиночные пикеты в поддержку специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова — его задержали накануне в Москве.

В Красноярске проходят пикеты в поддержку Ивана Голунова

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