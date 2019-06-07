Происшествия
В Красноярске проходят пикеты в поддержку Ивана ГолуноваМосковский Комсомолец 04:20
Красноярские журналисты вышли на одиночные пикеты в поддержку специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова — его задержали накануне в Москве.
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Петербургские журналисты вышли на одиночные пикеты в поддержку Ивана Голунова
Новая газетавчера в 14:45
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 10:18, Ашберн
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Обновлено в 09:19
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Опубликовано видео с места жесткой посадки самолета на Кубани
В Сети появилось видео жесткой посадки частного легкомоторного самолета, которая произошла сегодня в 11.30 в Новокубанском районе Краснодарского края.
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МИД прокомментировал иск Украины против России
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По данным издания People, Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались после четырех лет вместе.
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Политика
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Подольский районный суд по ходатайству Главного управления Нацполиции в Киеве арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр", сообщили в пресс-службе юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", которая представляет интересы госпредприятия "Антонов".
Обновлено вчера в 10:12
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В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова с мефедроном
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Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.
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Калви не вернут деньги за участие в ПМЭФ
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