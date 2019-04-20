Происшествия
Полиция задержала стрелявшего по подросткам на северо-западе МосквыИнтерфакс 15:37
Московские полицейские задержали мужчину, стрелявшего по подросткам из окна собственной квартиры на северо-западе столицы, двое несовершеннолетних пострадали, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного "главка" МВД РФ.
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Полицейские задержали стрелявшего по подросткам на северо-западе Москвы мужчину
Агентство Москва15:54
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