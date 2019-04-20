Происшествия

Полиция задержала стрелявшего по подросткам на северо-западе МосквыИнтерфакс 15:37

Московские полицейские задержали мужчину, стрелявшего по подросткам из окна собственной квартиры на северо-западе столицы, двое несовершеннолетних пострадали, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного "главка" МВД РФ.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Задержан стрелок, ранивший детей из пневматического оружия на северо-западе Москвы

ТАСС15:34

В Москве мужчина открыл стрельбу из травматики по подросткам

РИА Новости10:53

Полиция задержала стрелявшего в подростков мужчину

Вечерняя Москва16:11

Полицейские задержали стрелявшего по подросткам на северо-западе Москвы мужчину

Агентство Москва15:54

Полиция задержала стрелявшего по подросткам на северо-западе Москвы

Интерфакс15:37

Полицейские задержали стрелявшего по подросткам мужчину

Москва 2416:28

Уголовное дело по факту стрельбы по подросткам в Москве передадут следователям

РИАМО10:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 18:36, Ашберн
Политика

Суд в Киеве отказался снять Зеленского с выборов

Обновлено в 18:06
Футбол

«Арсенал» обыграл «Уфу» в матче РПЛ

Обновлено в 06:37
Авто

УАЗ «Пикап» стал самым популярным пикапом в России

Обновлено в 09:35
Армия и оружие

У России появятся атомные подлодки с крылатыми ракетами

Источник в оборонно-промышленном комплексе России сообщил журналистам о том, что Министерство обороны не исключает возможности создать две новые атомные уникальные подлодки "Борей-К".
Обновлено в 06:24
Религия

Православные христиане празднуют Вербное воскресенье

Обновлено в 17:03
Энергетика

Белоруссия потребует от России компенсацию за плохую нефть

Белоруссия обсудит с российской госкомпанией «Транснефть» механизмы компенсации за поставку некачественной нефти, заявил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.
Обновлено в 10:21
Происшествия

В Москве полицейские устроили массовую драку

На юге Москвы две группы сотрудников полиции устроили массовую потасовку.
Обновлено в 06:50
Происшествия

Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым

Мать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Светлана в Instagram-аккаунте опубликовала видео, записанное за минуту до того, как ее сын нападает на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в московской «Кофемании».
Обновлено в 10:32
Армия и оружие

23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ

Обновлено в 11:37
Футбол

Ярослав Ракицкий: «Сына назвал Артемом. Дзюба, конечно, молодец, забил два гола, но это совпадение»

Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий прокомментировал победу над "Краснодаром" в матче чемпионата России (3:2).
Обновлено в 17:33
Единоборства

Россиянин Олейник проиграл нокаутом на турнире UFC в Петербурге

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 149 в России.
Обновлено в 15:51
Футбол

«Бавария» обыграла «Вердер», «Аугсбург» разгромил «Штутгарт»

"Бавария" в матче 30-го тура чемпионата Германии обыграла "Вердер" со счетом 1:0. Единственный гол забил Никлас Зюле.
Обновлено в 11:24
Происшествия

Алена Яковлева рассказала о пережитом групповом изнасиловании

Актриса Алена Яковлева впервые рассказала о пережитом групповом изнасиловании.
Обновлено в 15:00
Политика

Партия Эрдогана подала заявление об отмене итогов выборов в Стамбуле

Партия справедливости и развития (ПСР) Турции, которую возглавляет лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган, подала в ЦИК новое заявление с целью отмены результатов муниципальных выборов в Стамбуле и назначения повторного голосования.
Обновлено в 17:38
Происшествия

Двух школьниц в США задержали по подозрению в подготовке к убийству

Двух школьниц-подростков в американском штате Флорида задержала полиция по подозрению в подготовке к убийству девяти человек.
Обновлено в 08:16
Шоу-бизнес

Саша Савельева рассказала, как сохранила фигуру после родов

35-летняя солистка группы «Фабрика» Саша Савельева рассказала о том, как ей удалось сохранить фигуру после родов.
Обновлено в 12:36
Происшествия

В результате ДТП с автобусом в Казахстане погибли граждане Узбекистана

В результате аварии с участием пассажирского автобуса на юге Казахстана погибли 11 граждан Узбекистана.
Обновлено в 04:15
Армия и оружие

В Черное море вошел разведывательный корабль Британии

Обновлено в 17:58
Общество

Загитова отписалась от Медведевой в Instagram

Олимпийская чемпионка и победительница чемпионата мира по фигурному катанию Алина Загитова отписалась от другой фигуристки Евгении Медведевой в Instagram.
Обновлено в 11:33
Политика

Помпео пообщался с Зеленским и Порошенко

Госсекретарь США Майкл Помпео побеседовал в пятницу с украинскими кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, написал твит спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер.
Обновлено в 13:13
Музыка

Дочь Алсу вышла с песней Началовой в финал «Голоса»

Подчеркивается, что зрители были растроганы выступлением Абрамовой.
Обновлено в 05:27
Общество

В столице Турции разрешили гей-парады

Обновлено в 16:55
Политика

Зеленский и Порошенко встали на колени во время дебатов на Украине

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко встали перед публикой на колени в ходе предвыборных дебатов.
Обновлено вчера в 22:22
Шоу-бизнес

Юлия Барановская опровергла слухи о романе с Александром Гордоном

Известная ведущая Юлия Барановская официально опровергла слухи о своем романе с коллегой Александром Гордоном.
Обновлено в 17:07
Шоу-бизнес

Елизавета II своим подарком выдала пол ребенка Меган Маркл

Королева Великобритании Елизавета II намерена подарить ребенку принца Гарри и его супруги Меган Маркл бриллиантовую брошь, передает The Sun.
Обновлено в 08:48
Политика

Порошенко показал «компромат» на жену Зеленского в день тишины

Украинский лидер Петр Порошенко в день тишины опубликовал видео-компромат на жену его оппонента Владимира Зеленского Елену.
Обновлено в 11:24
Футбол

«Витесс» Слуцкого в меньшинстве разгромил «Зволле»

Футболисты «Витесса» в домашнем матче 31-го тура чемпионата Нидерландов разгромили «Зволле».
Обновлено в 15:37
Транспорт

Минтранс предлагает поделить водителей на профессионалов и любителей

На сайте проектов нормативных правовых актов опубликован документ, согласно которому водителей планируется поделить на любителей и профессионалов.
Обновлено вчера в 01:35
Музыка

Бейонсе получит от Netflix $60 млн за три проекта

Американская компания потокового видео Netflix заплатит певице Бейонсе $60 млн за три проекта, сообщает 19 апреля Variety со ссылкой на свой источник.
Обновлено в 07:54
Футбол

Иванович: рано говорить о чемпионстве «Зенита»

Сербский защитник «Зенита» Бранислав Иванович подвёл итоги победного поединка 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара» (3:2) и заявил, что пока не стоит называть его команду чемпионами.
Обновлено в 17:36
Как работают Яндекс.Новости?
Главное