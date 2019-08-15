Происшествия

Полиция задержала стрелка из Котельников после передачи ему коньякаРБК 13:09

Правоохранительные органы несколько часов вели переговоры с мужчиной. Изначально сообщалось, что он открыл стрельбу в парикмахерской. Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник, мужчина попросил полицейских передать ему бутылку коньяка.
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