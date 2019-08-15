Происшествия
Полиция задержала стрелка из Котельников после передачи ему коньякаРБК 13:09
Правоохранительные органы несколько часов вели переговоры с мужчиной. Изначально сообщалось, что он открыл стрельбу в парикмахерской. Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник, мужчина попросил полицейских передать ему бутылку коньяка.
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Футбол
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Певица Нюша впервые показала новорожденную дочь. Напомним, наследница Нюши появилась в одной из элитных клиник Майами.
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В МВД России сообщили, что порядка 3 млн граждан Украины могут воспользоваться упрощенными процедурами получения российского гражданства, а жители ДНР и ЛНР подали уже более 60 тыс. заявок.
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Как оказалось, артистка приехала, чтобы выступить на фестивале Russian Music.
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Посольство России оценило информацию о новом пострадавшем в Солсбери
Информация Скотленд-Ярда о новом пострадавшем в результате инцидента в Солсбери в 2018 году не вызывает доверия из-за её несоответствия предыдущим заявлениям британских властей, заявили в посольстве России в Лондоне.
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«Яндекс.Новости» назвали прозрачным алгоритм появления новостей в топе
Алгоритм попадания новостей в топ «Яндекса» является прозрачным, заявила пресс-служба компании в ответ на предложение депутата Госдумы Адальби Шхагошев изменить этот алгоритм.
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