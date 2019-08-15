Происшествия
Полиция задержала стрелка из КотельниковИзвестия 13:21
Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу и забаррикадировавшегося в продуктовом магазине в подмосковных Котельниках. Об этом сообщает «РИА Новости». Ранее правоохранители передали мужчине коньяк — такое требование он выдвинул во время переговоров.
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Экономика
Богатейшие люди мира «обеднели» на $18 млрд за один день
Состояние девяти из топ-10 самых богатых людей мира за один день снизилось почти на $18 млрд на фоне падения фондовых индексов в США.
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Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено в 11:14
Происшествия
Шесть человек погибли в результате ДТП в Чечне
Обновлено в 12:40
Происшествия
Под Омском нашли живым пропавшего ребенка
Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
Обновлено в 05:57
Происшествия
Росприроднадзор подтвердил наличие свалки у аэропорта Жуковский
«В связи с повышенным вниманием к несанкционированной свалке в районе аэропорта Жуковский Федеральная служба по надзору в сфере экологии сообщает: в районе не более двух километров от взлетно-посадочной полосы размещены следующие объекты по обращению с отходами: мусороперегрузочная станция ООО „Экосерсвис“ и несанкционированная свалка отходов» - цитирует «Интерфакс» сообщение ведомства.
Обновлено в 15:03
Армия и оружие
Сирийская армия освободила от террористов город на юге Идлиба
Сирийские правительственные войска освободили от террористов небольшой город Кафр-Айн на юге Идлиба. Это произошло во вторник вечером.
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Политика
Дональд Трамп подумывает приобрести Гренландию
По данным издания, Трамп неоднократно интересовался у своих советников возможностью приобрести остров, а также ресурсами Гренландии.
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Политика
В Кремле нашли бомбу времен войны
На территории Московского Кремля в ходе строительных работ найдена авиабомба времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 08:15
Энергетика
«Нафтогаз» намерен получить около $3 млрд с продажи активов «Газпрома»
Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона планирует до конца 2020 года получить около $3 млрд от продажи активов российского «Газпрома» в рамках решения суда Стокгольма.
Обновлено в 06:57
Происшествия
Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено в 09:07
Интернет
В Instagram появится функция сообщения о фейковом контенте
У "Инстаграма" появится функция, позволяющая пользователям сообщать о наличии фейкового контента в соцсети, сообщает Poynter.
Обновлено в 21:44
Кино
Томми Ли Джонс снимется в шпионском триллере «Уондер»
Обладатель «Оскара» Томми Ли Джонс принял приглашение сняться в шпионском триллере «Уондер», пишет «Культуромания» со ссылкой на Deadline.
Обновлено в 21:09
Экономика
Промпроизводство в России с начала 2019 года выросло на 2,6%
Промышленное производство в России за период с января по июль 2019 года выросло на 2,6% в годовом выражении.
Обновлено в 09:13
Футбол
ЦСКА интересуется полузащитником «Монако»
ЦСКА заинтересовался центральным полузащитником "Монако" и сборной Марокко Юссефом Аит Беннассером, утверждает источник.
Обновлено в 18:16
Интернет
Microsoft призналась в прослушивании разговоров пользователей
Заявление связано с обновлением политики конфиденциальности компании Американская компания Microsoft признала, что ее сотрудники могут прослушивать записи пользователей, пишет Vice.
Обновлено вчера в 19:48
Армия и оружие
КНДР запустила неопознанные снаряды в сторону Японского моря
В пятницу Северная Корея осуществила пуски двух неопознанных снарядов с восточного побережья страны.
Обновлено в 20:26
Происшествия
Скотленд-Ярд сообщил о четвертой жертве инцидента в Солсбери
Скотленд-Ярд выявил четвертую жертву инцидента в Солсбери, которой стал полицейский, прибывший на место ЧП после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 09:18
Происшествия
Дело возбудили против москвички после покупки лекарства для ребенка
Директор фонда "Дом с маяком" Лида Мониава заявила, что против жительницы Москвы было возбуждено дело о контрабанде после того, как она купила в интернет-магазине и получила на почте противосудорожное лекарство "Фризиум" для больного ребенка.
Обновлено в 17:52
Политика
Режимный морской район вокруг Крыма хотят создать на Украине
Государственное учреждение "Госгидрография" планирует создать морской режимный район вокруг Крымского полуострова.
Обновлено 13 августа в 11:29
Общество
Как рацион россиян изменился за 40 лет, узнал Росстат
Обновлено в 21:14
Политика
Трамп рассказал, как помог НАТО с умом потратить $100 млрд
О пользе своей политики для НАТО сообщил своим сторонникам в Нью-Гэмпшире американский президент Дональд Трамп.
Обновлено в 21:56
Армия и оружие
В России рассказали о «контролировавшей полмира» АПЛ
Один тяжелый ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 941 «Акула» был способен контролировать полмира, заявил ТАСС механик атомной подводной лодки ТК-20 «Северсталь» капитан-лейтенант Дмитрий Краснов.
Обновлено в 21:34
Политика
В команде Зеленского разработают план «возвращения» Крыма и Донбасса
Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по "реинтеграции" Крыма и Донбасса.
Обновлено в 18:01
Происшествия
В центре Лондона ранили ножом человека
В Лондоне неизвестный напал с с ножом на мужчину рядом со зданием МВД Великобритании.
Обновлено в 10:30
Общество
В США умер нобелевский лауреат Кэри Муллис
Обновлено в 16:11
Общество
Реки Приморского края начали выходить из берегов после ночных ливней
Реки южных и западных районов Приморского края начали выходить из берегов после сильных дождей, которые за прошедшие сутки принес в край тайфун "Кроса" и активный атмосферный фронт, сообщили ТАСС в пятницу Приморском гидрометцентре.
Обновлено в 19:17
Общество
Пять 17-летних россиянок в 2018 году родили пятого ребенка
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