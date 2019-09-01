Происшествия
ИзвестияПолиция задержала сбившего детей в Москве водителя Porsche
Московская полиция задержала на юго-востоке столицы мужчину, который сбил детей за рулем автомобиля Porsche. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД. Сейчас задержанный находится в отделении, по факту произошедшего проводится проверка.
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Политика
Пенс пообещал Зеленскому поддержку со стороны США
Вице-президент США Майк Пенс заверил президента Украины Владимира Зеленского в дальнейшей поддержке со стороны США.
РБК 13:02
Общество
В Сети появились видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter обсуждают бушующий ураган «Дориан» и публикуют видео стихии в социальных сетях.
Мойка78 14:47
Финансы
Спекулятивные ставки на золото достигли рекордных значений
Спекулятивные ставки на рост золота на Чикагской товарной бирже (CME) выросли примерно на 1% до 287 851 контракта, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Profinance.ru 18:31
Армия и оружие
Военная техника нуждается в современной оптике
Холдинг обладает уникальными технологиями в области разработки и производства оптических материалов, акустооптики, низкотемпературной оптики, высокоэнергетических лазеров, а также в обработке крупногабаритной астрономической оптики.
Красная звезда 18:01
Театры
Райкин представил труппе «Сатирикона» нового директора
Столичный театр «Сатирикон» возглавит новый директор: руководящую должность займет Владимир Казаченко. Он выходит на работу 2 сентября.
Телепрограмма 07:54
Политика
Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку
Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.
ТАСС вчера в 16:14
Политика
Правые популисты укрепили позиции в парламентах двух земель Германии
Партия AfD («Альтернатива для Германии») стала самой популярной партией на востоке страны по итогам выборов в ландтаги (местные парламенты), состоявшихся в в воскресенье, 1 сентября.
РБК 15:52
Происшествия
МВД отреагировало на смерть избитого полицейским студента в Брянске
В Брянской области МВД отреагировало на смерть студента, который был избит до смерти сотрудником полиции.
Газета.Ru 20:07
Культура
«Зенит» поздравил ТАСС с юбилеем
Петербургский футбольный клуб «Зенит» поздравил информационное агентство ТАСС с юбилеем. Сегодня ИА исполняется 115 лет.
Невские Новости 08:25
Музыка
Хор из 40 тыс. человек исполнил гимн России в Петербурге
Хор из более чем 40 тыс. человек спел гимн России на петербургском стадионе «Газпром Арена».
Известия 13:18
Общество
В селе Бетюнцы Амгинского улуса открыли новую школу на 220 мест
Глава Якутии Айсен Николаев 1 сентября принял участие в торжественном открытии Бетюнской средней общеобразовательной школы имени Николая Егоровича Иванова на 220 мест в Амгинском улусе.
ИА ЯСИА 09:04
Здоровье
Названы ранние симптомы диабета
Эксперты The Global Diabetes Community назвали главные симптомы диабета, которые люди часто путают с признаками других, менее опасных состояний, и не обращаются к врачу.
Известия вчера в 15:40
Политика
Минобороны может самостоятельно достроить космодром «Восточный»
Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве космическую отрасль, в интервью «Ведомостям» не исключил, что ППК Минобороны может стать подрядчиком «Восточного».
Ведомости 17:01
Политика
СМИ узнали о домашнем аресте родственника Асада из-за денег для России
Сирийский президент поместил своего двоюродного брата, бизнесмена Рами Маклуфа, под домашний арест, после того как Россия потребовала у Дамаска «миллиарды долларов», пишет Al Quds Al Arabi.
РБК 09:03
Общество
Какие изменения в российских законах вступят в силу с 1 сентября
С 1 сентября текущего года вступят в силу некоторые изменения в российском законодательстве. Основные из них приведены ниже.
REGNUM вчера в 05:14
Футбол
Матвеев: «Победили с довольно качественным футболом»
Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев подвёл итоги матча с «Уралом» (4:2) в эфире канала «Матч Премьер».
Евро-футбол.ру 09:14
Хоккей
«Авангард» прервал неудачную серию с ЦСКА и выиграл Кубок Открытия КХЛ
Хоккеисты омского "Авангарда" выиграли Кубок Открытия, победив московский ЦСКА в первом матче чемпионата КХЛ сезона-2019/20.
РИА Новости 11:45
Наука
Китайские ученые изобрели гель, который восстанавливает зубы без пломб
Ученые из Китая создали гель, который лечит и заделывает зубы, а также самостоятельно восстанавливает зубную эмаль.
Ugpressa.ru вчера в 12:50
Футбол
ЦСКА победил «Арсенал» в РПЛ благодаря голу дебютанта Гогуа
Российская газета 11:59
Здоровье
18-летняя американка едва не умерла из-за вейпа
18-летняя жительница США Мэдди Нельсон чуть не умерла из-за того, что "курила" вейпы на протяжении трех лет.
РЕН ТВ вчера в 22:09
Гаджеты
Huawei объявила дату презентаций своих Mate 30 и Mate 30 Pro
Китайская компания Huawei объявила, что проведет презентацию своих смартфонов Mate 30 и Mate 30 Pro 19 сентября.
Народные новости 18:13
Общество
Названы регионы России с самой доступной электроэнергией
Отмечается, что в Иркутской области самая низкая в России цена электроэнергии — немного больше одного рубля за киловатт в час.
Известия 19:50
Экономика
ПФР предложил пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии
Как отмечается, ПФР предложил повысить сумму пенсионных накоплений в 2,4 раза, ниже которой у пенсионера появится возможность получать всю накопленную пенсию единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
Газета.Ru 20:23
Политика
Путин и Кадыров разошлись во мнениях о самой красивой мечети
РИА Новости вчера в 07:31
Футбол
Слуцкий иронично прокомментировал очередную победу «Витесса»
Главный тренер "Витесса" российский специалист Леонид Слуцкий прокомментировал победу над "АЗ Алкмар" в матче пятого тура чемпионата Нидерландов (2:1). После этой победы клуб Слуцкого набрал 11 очков и вышел на первое место.
Sport.ru 17:14
Общество
На проект «Сфера» выделят более 10 млрд рублей до 2022 года
Правительство РФ заложило в бюджет на 2020-2022 годы проект создания российской орбитальной спутниковой группировки "Сфера".
ТАСС 18:10
Армия и оружие
Николай Петрович МИЛЬЧЕНКО
Светлая память о Николае Петровиче Мильченко, верном сыне России, высочайшем профессионале военного дела, навсегда сохранится в нашей памяти.
Красная звезда 18:00
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов показал жену в «домашнем» и с маской на волосах
Пользователи в Instagram обратили внимание на внешний вид жены Дмитрия Тарасова — на ней надеты домашние шорты и майка, а голова покрыта полиэтиленовым пакетом.
Вечерняя Москва 20:01
Происшествия
В Мордовии школьница умерла от удара током, взяв телефон в руки
В Мордовии десятилетняя девочка умерла от удара электрическим током во время пользования мобильным телефоном.
Газета.Ru 19:12
Политика
Арктика за неделю: Норвегия выражает сомнение в Севморпути
Не успели заинтересованные лица отойти от решения крупнейшей французской транспортной компании CGA CGM отказаться от использования Северного морского пути (СМП), как газета «Известия», 26 августа, со ссылкой на главу МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде, написала, что Осло выражает сомнение в экономической целесообразности Севморпути и проведет проверку его соответствия экологическим стандартам.
REGNUM 09:59