Происшествия
Полиция задержала попутчика пропавшей женщины-водителя BlaBlaCar
Полиция задержала попутчика пропавшей женщины-водителя BlaBlaCarИзвестия04:55
Полиция задержала подозреваемого в причастности к исчезновению 29-летней женщины, пропавшей во время поездки в Тулу, сообщает 30 декабря «РИА Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка СК Юлию Иванову. По ее словам, им оказался мужчина 1979 года рождения.
Известия04:55
с чего всё началось
Следователи задержали предполагаемого попутчика пропавшей клиентки BlaBlaCar Ирины Ахматовой. Его подозревают в причастности к исчезновению москвички. Им оказался беглец психиатрической больницы, ранее обвиненный в мошенничестве.Телеканал 360°07:28
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Друзья о попутчике пропавшей Ирины Ахматовой: «Виталий сидел в тюрьме, но он в Бога верит»
Комсомольская правда09:35
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Спорт
Лыжник Устюгов выиграл индивидуальную гонку на «Тур де Ски»
На лыжной гонке раздельным стартом на дистанции 15 километров свободным стилем, которая прошла в рамках «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе, одержал победу представитель РФ Сергей Устюгов.
Обновлено в 11:43
Происшествия
«Мерседес» сбил шестерых пешеходов на тротуаре в Петербурге
«Мерседес» сбил шестерых пешеходов на тротуаре на Невском проспекте в Петербурге.
Обновлено в 11:22
Происшествия
Полиция задержала попутчика пропавшей женщины-водителя BlaBlaCar
Полиция задержала подозреваемого в причастности к исчезновению 29-летней женщины, пропавшей во время поездки в Тулу, сообщает 30 декабря «РИА Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка СК Юлию Иванову.
Обновлено в 04:55
Происшествия
В Химках эвакуировали торговый центр «Мега»
Обновлено в 10:38
Политика
Свидетельствовавшая против Улюкаева подчиненная стала замминистра
Бывшая подчиненная экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева Ольга Тарасенко, которая была одним из свидетелей обвинения по его делу, стала заместителем главы ведомства.
Обновлено в 10:45
Политика
Би-би-си пожаловалась в МИД на утечку данных о сотрудниках в России
Радиовещательная корпорация Би-би-си обратилась с официальной жалобой в МИД России по поводу публикации списка работающих в России журналистов, включая их персональные данные.
Обновлено вчера в 14:08
Политика
Кузнецова сопроводит вылетающих из Ирака российских детей
Обновлено в 10:16
Транспорт
МВД предложило изменить правила регистрации автомобилей
МВД подготовило поправки в правила регистрации транспортных средств.
Обновлено вчера в 14:30
Армия и оружие
Опубликовано новое видео испытаний «Авангарда»
Минобороны опубликовало новые кадры испытательного пуска ракеты комплекса с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком «Авангард».
Обновлено в 05:11
Спорт
Российская шахматистка Лагно выиграла чемпионат мира по блицу
Шахматистка Екатерина Лагно стала победительницей чемпионата мира по блицу, который проходит в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.
Обновлено в 09:41
Спорт
Карлсен стал победителем чемпионата мира по блицу в Санкт-Петербурге
Обновлено в 10:31
Политика
На Украине доля украинского языка на ТВ достигла 92%
"Доля украинского языка, согласно требованиям законодательства, в эфире общенациональных телеканалов составляет в среднем 92%, в эфире общенациональных радиостанций - 86%", - написал он в Facebook.
Обновлено в 10:01
Происшествия
Российский берег завалило селедкой
На берег острова Итуруп (Курильские острова) выбросило тысячи селедок.
Обновлено в 05:49
Политика
Тысячи сербов приняли участие в протестном шествии в Белграде
В митинге, состоявшемся 29 декабря, участвовали несколько тысяч человек.
Обновлено в 03:15
Экономика
Новые тарифы ОСАГО начнут действовать 9 января
Минюст зарегистрировал указание ЦБ о расширении тарифного коридора в ОСАГО на 20% вверх и вниз - диапазон ставок базового тарифа составит 2746-4942 рублей вместо нынешних 3432-4118 рублей.
Обновлено вчера в 10:30
Шоу-бизнес
Актриса из «Уральских пельменей» рассказала о распаде коллектива
Актриса шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова рассказала о проблемах в коллективе.
Обновлено в 04:30
Происшествия
В ДТП в Финляндии погибла семья из России
На севере Финляндии при столкновении легкового автомобиля и грузовика погибла семья из России.
Обновлено в 08:42
Энергетика
«Нафтогаз» подсчитал сумму финансовых претензий к «Газпрому»
«Нафтогаз Украины» требует пересмотреть тарифы «Газпрома» на транзит газа в 2018-2019 годах и намерен взыскать с российской компании $11,6 млрд в качестве компенсации за «недоимки», написал председатель правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев в статье для «Экономической правды».
Обновлено в 04:41
Политика
Лавров: Россия примет меры, если США разместят ракеты в Европе
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия отреагирует на размещение в Европе американских ракет, если это будет запрещено Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 07:35
Политика
Лукашенко объявил союз Белоруссии и России состоявшимся
Обновлено в 08:06
Происшествия
На Южном Урале четыре человека погибли в автокатастрофе
"В аварии водитель Nissan и два пассажира погибли, погиб также и водитель Chevrolet", — рассказали в пресс-службе регионального МВД.
Обновлено в 07:55
Происшествия
Летевший в Ростов пассажир ударил бортпроводника за замечание
По словам Ирины Волк, пассажир во время полета курил, ругался матом, и ударил бортпроводника, пытавшегося образумить дебошира.
Обновлено в 08:00
Происшествия
На Колыме из-за аварии без электричества остались более 5 тыс. человек
Из-за аварии на электросетях в Магаданской области без электроснабжения остались более 5 тыс. человек.
Обновлено в 00:53
Политика
В Бангладеш при столкновениях в день выборов погибли 17 человек
По меньшей мере 17 человек погибли в различных регионах Бангладеш в результате столкновений во время всеобщих парламентских выборов.
Обновлено в 10:10
Политика
Лидер Южной Кореи поблагодарил Ким Чен Ына за письмо
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за отправленное ему ранее письмо и выразил надежду на встречу со своим северокорейским коллегой в 2019 году.
Обновлено в 05:39
Политика
Порошенко отказался от празднования Нового года на Мальдивах
Обновлено в 09:01
Армия и оружие
Британия собралась после Brexit открыть за рубежом новые военные базы
В течение нескольких лет после выхода из Евросоюза Великобритания собирается расширить военное присутствие за рубежом в Юго-Восточной Азии и в районе Карибского бассейна.
Обновлено в 05:45
Армия и оружие
Украина намерена закупить для ВСУ до 20 наименований нового вооружения
Глава Минобороны Украины Степан Полторак заявил, что Киев намерен закупить до 20 наименований вооружения, которого ещё нет у ВСУ.
Обновлено в 09:19
Политика
Лукашенко подарил Путину на Новый год четыре мешка картошки
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на новогодние праздники подарил российскому лидеру Владимиру Путину четыре мешка своей картошки и местное сало.
Обновлено вчера в 19:03
Футбол
ЦСКА готов приобрести итальянского форварда за 5 млн фунтов
Как сообщает Mirror, армейцы готовы заплатить за трансфер итальянского футболиста 5 миллионов фунтов.
Обновлено в 11:07