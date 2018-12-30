Происшествия
Полиция задержала попутчика пропавшей женщины-водителя BlaBlaCar
Полиция задержала попутчика пропавшей женщины-водителя BlaBlaCarИзвестия04:55
Полиция задержала подозреваемого в причастности к исчезновению 29-летней женщины, пропавшей во время поездки в Тулу, сообщает 30 декабря «РИА Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка СК Юлию Иванову. По ее словам, им оказался мужчина 1979 года рождения.
Известия04:55
с чего всё началось
Следователи задержали предполагаемого попутчика пропавшей клиентки BlaBlaCar Ирины Ахматовой. Его подозревают в причастности к исчезновению москвички. Им оказался беглец психиатрической больницы, ранее обвиненный в мошенничестве.Телеканал 360°07:28
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Друзья о попутчике пропавшей Ирины Ахматовой: «Виталий сидел в тюрьме, но он в Бога верит»
Комсомольская правда09:35
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 13:29, Ашберн
Происшествия
Автомобиль сбил шестерых пешеходов на Невском проспекте в Петербурге
Обновлено в 11:05
Спорт
Лыжник Устюгов выиграл индивидуальную гонку на «Тур де Ски»
На лыжной гонке раздельным стартом на дистанции 15 километров свободным стилем, которая прошла в рамках «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе, одержал победу представитель РФ Сергей Устюгов.
Обновлено в 11:43
Происшествия
В Химках эвакуировали торговый центр «Мега»
В Химках эвакуировали торговый центр «Мега» из-за подозрительного предмета, передает ТАСС 30 декабря со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.
Обновлено в 10:38
Политика
Лукашенко назвал состоявшимся союз РФ и Белоруссии
Обновлено в 10:52
Политика
Свидетельствовавшая против Улюкаева подчиненная стала замминистра
Бывшая подчиненная экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева Ольга Тарасенко, которая была одним из свидетелей обвинения по его делу, стала заместителем главы ведомства.
Обновлено в 10:45
Происшествия
На берега Курил выбросило тонны селедки
На берег острова Итуруп (Курилы) выбросило тысячи селедок, причиной стал сильный шторм.
Обновлено в 11:53
Происшествия
Полиция задержала попутчика пропавшей женщины-водителя BlaBlaCar
Полиция задержала подозреваемого в причастности к исчезновению 29-летней женщины, пропавшей во время поездки в Тулу, сообщает 30 декабря «РИА Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка СК Юлию Иванову.
Обновлено в 04:55
Политика
Би-би-си пожаловалась в МИД на утечку данных о сотрудниках в России
Радиовещательная корпорация Би-би-си обратилась с официальной жалобой в МИД России по поводу публикации списка работающих в России журналистов, включая их персональные данные.
Обновлено вчера в 14:08
Кино
Умер режиссер культовых боевиков Ринго Лэм
Режиссерским дебютом Лэма стал фильм «Призраки любви» в 1983 году. В 1987 году режиссер снял боевик «Город в огне», где сыграл Чоу Юньфат.
Обновлено в 11:19
Общество
«МБХ медиа»: Премии российских военных уменьшили ради храма минобороны
Предновогодние премии российским военнослужащим, по номеру приказа минобороны от 2010 года называемые «1010», в этом году оказались значительно урезаны из-за строительства главного храма вооруженных сил в подмосковной Кубинке.
Обновлено в 11:00
Спорт
Российская шахматистка выиграла чемпионат мира по блицу
Спортсменка выиграла чемпионат мира по блицу второй раз за карьеру. В первый раз она завоевала титул в 2010 году.
Обновлено в 13:14
Происшествия
Летевший в Ростов пассажир ударил бортпроводника за замечание
По словам Ирины Волк, пассажир во время полета курил, ругался матом, и ударил бортпроводника, пытавшегося образумить дебошира.
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес
Михалкова объявила о распаде «Уральских пельменей»
Звезда "Уральских пельменей" актриса Юлия Михалкова неожиданно заявила, что популярный юмористический коллектив уже давно распался и гастролирует по отдельности.
Обновлено в 11:14
Транспорт
В Москве открылась станция «Савеловская» Большой кольцевой линии метро
Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье открыл новую станцию метро "Савеловская" Большой кольцевой линии, которая станет частью одноименного транспортно-пересадочного узла (ТПУ).
Обновлено в 06:34
Политика
Путин в новогоднем поздравлении пожелал Мэй здоровья
Президент России Владимир Путин направил руководству Великобритании новогодние поздравления.
Обновлено в 05:01
Политика
Порошенко отказался от празднования Нового года на Мальдивах
Обновлено в 09:01
Политика
Лукашенко подарил Путину четыре мешка картошки на Новый год
Четыре мешка картошки Александр Лукашенко преподнес лидеру России с президентского огорода.
Обновлено в 00:00
Транспорт
МВД привяжет автономера к месту регистрации
МВД подготовило новые правила регистрации транспортных средств, согласно которым при постановке машины на учет можно будет получить номера только того региона, где зарегистрирован автомобилист.
Обновлено вчера в 11:12
Армия и оружие
Опубликовано новое видео испытаний «Авангарда»
Минобороны опубликовало новые кадры испытательного пуска ракеты комплекса с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком «Авангард».
Обновлено в 05:11
Происшествия
Подозреваемый в убийстве водителя Blablacar служил в горячих точках
Чикирев, по сведениям «МК», служил в горячих точках и проходил спецподготовку, состоял в организации ветеранов локальных войн и военных конфликтов.
Обновлено в 12:10
Политика
На Украине доля украинского языка на ТВ достигла 92%
"Доля украинского языка, согласно требованиям законодательства, в эфире общенациональных телеканалов составляет в среднем 92%, в эфире общенациональных радиостанций - 86%", - написал он в Facebook.
Обновлено в 10:01
Политика
В Белграде тысячи человек вышли на митинг против президента
В Белграде несколько тысяч человек вышли на акцию протеста против президента страны Александра Вучича, сообщает Reuters.
Обновлено в 03:54
Происшествия
На Урале в аварии с семью машинами погиб человек
В результате столкновения семи автомобилей на трассе Пермь-Екатеринбург один человек погиб, еще десять получили травмы, в их числе четверо детей, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу главка МВД России по Свердловской области.
Обновлено в 11:03
Политика
Юнкер обвинил страны ЕС в «вопиющем лицемерии»
В ходе обсуждения увеличения пограничного подразделения Европы председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер обвинил страны ЕС в «вопиющем лицемерии».
Обновлено в 06:36
Общество
В Петербурге строителям метро выплатили долги по зарплате
Ранее сообщалось, что в среду около 30 рабочих ЗАО "СМУ-11 Метрострой" (подрядчик ОАО "Метрострой") в шахте на строящейся станции "Театральная" объявили голодовку, требуя погасить долги по заработной плате.
Обновлено вчера в 15:31
Происшествия
Задержанные в Самаре рейсы «Ижавиа» вылетели в Сочи и Симферополь
Авиакомпания должна была выполнить рейсы из Челябинска и Екатеринбурга в Сочи и Симферополь с посадкой в Самаре, вылет был запланирован на 7.10 и 7.25 утра всоответственно.
Обновлено в 10:13
Футбол
Манчестер Юнайтед — Борнмут 4:1
Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба отметился дублем в матче 20-го тура чемпионата Англии с "Борнмутом" (счет 3:1, заканчивается первый тайм), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:20
Общество
Власти Бали повысили уровень опасности из-за извержения вулкана
Обновлено в 10:10
Политика
AP: кибератака на типографию в США нарушила выпуск крупнейших газет
По данным AP, из-за кибератаки на типографию в Лос-Анджелесе в субботу печатные версии новых номеров изданий The Wall Street Journal, The New York Times, The San Diego Union-Tribune, а также Los Angeles Times, которой и принадлежит данное предприятие, в субботу не вышли вовсе или были напечатаны ограниченным тиражом.
Обновлено вчера в 18:25
Экономика
Указание ЦБ о новых тарифах ОСАГО зарегистрировано Минюстом
Согласно указанию ЦБ, тарифный коридор базовых ставок ОСАГО расширится на 20% вверх и вниз.
Обновлено вчера в 13:45