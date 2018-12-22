Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в срыве работы аэропорта Гатвик
Полиция задержала подозреваемых в срыве работы аэропорта ГатвикГазета.Ru00:23
Полиция графства Сассекс сообщила в своем твиттере о задержании двух человек, подозреваемых в причастности к запуску беспилотников, которые остановили работу аэропорта Гатвик в Лондоне.
Газета.Ru00:23
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По данным полицейского подразделения, аресты прошли в рамках расследования криминального использования дронов, в связи с которым нарушилась работа аэропорта.News.ru01:53
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В Британии задержали двоих подозреваемых в запуске дронов над аэропортом Гатвик
RT на русскомвчера в 23:39
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