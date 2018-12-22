Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в срыве работы аэропорта Гатвик
Газета.Ru
00:23

Полиция графства Сассекс сообщила в своем твиттере о задержании двух человек, подозреваемых в причастности к запуску беспилотников, которые остановили работу аэропорта Гатвик в Лондоне.
Газета.Ru00:23
с чего всё началось
По данным
 полицейского подразделения, аресты прошли в рамках расследования криминального использования дронов, в связи с которым нарушилась работа аэропорта.
News.ru01:53

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