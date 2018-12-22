с чего всё началось

Полиция графства Сассекс сообщила в своем твиттере о задержании двух человек, подозреваемых в причастности к запуску беспилотников, которые остановили работу аэропорта Гатвик в Лондоне.

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Происшествия Происшествия Шесть человек погибли в теракте в Сомали По меньшей мере шесть человек погибли и 13 получили ранения в результате террористического акта в столице Сомали Могадишо.

Происшествия Происшествия Прорыв газопровода с воспламенением произошел в Якутии

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Происшествия Происшествия Автомобиль протаранил ограждение и упал в реку в центре Москвы В Москве на Русаковской набережной автомобиль такси не справился с управлением и, проломив ограждение, вылетел в реку Яузу.

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Происшествия Происшествия Число погибших при падении автобуса в ущелье в Непале достигло 23 Число погибших при падении автобуса в ущелье в непальском районе Данг увеличилось до 23 человек, пишет местная газета Kathmandu Post.

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