Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в срыве работы аэропорта Гатвик
Полиция задержала подозреваемых в срыве работы аэропорта ГатвикГазета.Ru00:23
Полиция графства Сассекс сообщила в своем твиттере о задержании двух человек, подозреваемых в причастности к запуску беспилотников, которые остановили работу аэропорта Гатвик в Лондоне.
Газета.Ru00:23
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Полиция графства Сассекс задержала двух человек по подозрению в причастности к запуску беспилотников, парализовавших работу лондонского аэропорта Гатвик, говорится в сообщении правоохранительный органов в Twitter.Коммерсантъвчера в 22:50
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