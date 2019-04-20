Полиция задержала подозреваемого в обстреле двоих подростков в МосквеРБК вчера в 19:40

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в обстреле из пневматического оружия двоих подростков на северо-западе Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

Полиция задержала подозреваемого в обстреле двоих подростков в Москве

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